Volkswagen a déjà une nouvelle image au Mexique

Volkswagen au Mexique a déjà aligné son image que la marque allemande a présentée l’an dernier à Francfort. Les dirigeants de l’entreprise dans notre pays ont déclaré qu’au-delà des problèmes de typographie et de design, le nouveau logo vise à rapprocher Volkswagen de ses clients.

Plus simple, plus numérique et plus humain, donc le visage fraîchement lavé que VW supposait dans une cave à Tlalnepantla, dans l’État de Mexico, devrait être perçu.

Le Teramont Cross Sport, qui arrivera à la fin de l’année, sera le premier véhicule à arborer le nouveau logo. Des ventes sur Internet ont également été annoncées, via un nouveau site, et des changements qui visent à révolutionner Volkswagen au Mexique

Clarification:

Le contenu affiché est sous la responsabilité de l’auteur et reflète son point de vue, mais pas l’idéologie de atraccion360.com

.