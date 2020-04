Volkswagen ajuste la réouverture de ses usines au Mexique

Avec la déclaration cette semaine d’une urgence sanitaire, Volkswagen a reporté la date de réouverture de son usine de Puebla.

Selon l’entreprise, ils maintiennent une coordination étroite avec les trois niveaux de gouvernement afin d’aligner les activités, en privilégiant l’intégrité et la santé de ses employés, de leurs familles et de la population en général.

Cela dit, et dans le prolongement de la publication du Journal officiel de la Fédération le 31 mars, Volkswagen a annoncé que l’arrêt temporaire des activités, qui avait été communiqué le 20 mars et envisageait la période du 30 mars au Le 12 avril, sera prolongé et conclu jusqu’au 30 avril, ce qui précède sous réserve que ces informations puissent être modifiées par les autorités compétentes.

Il a également informé qu’il soutenait l’initiative de distanciation sociale lancée par le gouvernement fédéral, à laquelle la société dans son ensemble a adhéré, avec l’intention que notre équipe de travail reste à la maison et évite de sortir pour atténuer la chaîne. contagion; donner l’opportunité à tous ceux qui peuvent continuer à collaborer depuis leur domicile, continuez à le faire.

Il a également souligné qu’il maintiendra la pleine rémunération de tous ses collaborateurs dans la période indiquée et recherchera les mécanismes de droit qui permettent d’atténuer cet énorme effort financier, en essayant à tout moment de maintenir, dans la mesure du possible, les sources d’emploi que nous générons dans notre Installations de Puebla et Guanajuato, à la fois manufacturières, administratives et commerciales.

