Volkswagen Atlas Cross Sport est prêt pour la contention

VANCOUVER.- Au fur et à mesure que nous montons sur la route, la température extérieure a commencé à chuter rapidement à zéro degré Celsius, à tel point que les minuscules gouttes d’eau qui nous accompagnaient sur quelques kilomètres sont devenues des particules de neige flottantes dans l’air, transformant l’environnement en un magnifique paysage blanc.

Heureusement, nous sommes bien protégés par le chauffage de ce SUV, et profitons de son confort et de sa qualité de conduite à un délicieux 18 degrés Celsius à l’intérieur de la cabine, qui se distingue également par la bonne sélection de matériaux et d’assemblages, pour la Bonne visibilité à travers le pare-brise et, bien sûr, la musique que nous avons appréciée à travers le système d’infodivertissement, équipé d’un écran tactile couleur de 8 pouces.

Nous nous sommes dirigés vers Whistler, à bord du nouvel Atlas Cross Sport, une ville située au nord de Vancouver, au Canada, avec une population d’un peu plus de 12 000 habitants et qui en 2010 a accueilli des Jeux olympiques d’hiver, donc Vous pouvez déjà vous faire une idée du froid intense de la région à cette période de l’année.

Alors que nous avons contourné les courbes de toutes sortes, il est extraordinaire pour nous d’avoir pu assister à une grande partie du développement de ce véhicule, de sa présentation en tant que concept car au New York Autoshow 2018 et à la conduite de la mule d’essai en juillet. Cette même année à Death Valley, l’un des endroits géographiques les plus accidentés, les plus secs et les plus chauds de la planète entre l’Arizona et la Californie, jusqu’au début de la production du modèle à l’usine Volkswagen de Chattanooga, Tennessee.

Les retrouvailles

Aujourd’hui, nous rencontrons à nouveau le Cross Sport déjà dans la version de production, dans le test international auquel Volkswagen nous a convoqué, qui est propulsé par un moteur atmosphérique de 3,6 litres V6 (un bloc quatre cylindres est également disponible Moteur 2,0 litres turbocompressé de 235 chevaux dans les variantes d’entrée) dont 276 chevaux et 266 livres-pied de couple poussent puissamment l’ensemble.

Ces chiffres atteignent les quatre roues grâce au système de transmission intégrale 4Motion, ce qui augmente le sentiment de sécurité dans la manipulation, en particulier sur les asphaltes tels que ceux-ci où l’adhérence peut être compromise, en passant par une transmission automatique à huit vitesses, dont la réponse permet une poussée puissante ou une accélération douce et progressive orientée vers l’efficacité.

Sa conduite est silencieuse, la direction est précise et le roulis est minime face aux virages rapides; Il en va de même pour les performances des freins, capables d’arrêter rapidement un camion de deux tonnes.

Esthétiquement, l’Atlas Cross Sport a beaucoup de similitudes avec le Teramont, le fourgon à trois rangées qui est déjà vendu dans notre pays, cependant, les principales différences sont concentrées à l’avant, où vous pouvez voir une géométrie plus stylisée et un capot plus bas, dominé à la fois par l’énorme grille et la prise d’air au bas de la façade, ainsi que par l’intégration du nouveau logo de la firme allemande au centre de l’ensemble.

L’arrière est plus arrondi, en partie grâce aux crânes LED minces dont les lignes intérieures s’étendent presque jusqu’au milieu du coffre.

Bien qu’il soit monté sur la même plate-forme MQB, pris dans ses dimensions maximales, l’Atlas Cross Sport est 7,11 centimètres plus court et 5,84 plus bas que le Teramont, car il supprime sa troisième rangée de sièges et intègre un toit en pente de type coupé.

Nous aurions aimé le conduire plus longtemps dans ces paysages, mais la vérité est que les près de 200 kilomètres que nous avons parcourus à bord du Cross Sport nous ont permis de réaliser qu’il s’agit d’un camion solvable dans tous les sens et un concurrent digne des rivaux de les goûts de modèles comme Ford Edge ou Grand Cherokee, quand il arrivera dans notre pays au cours du deuxième semestre de cette année.

VOLKSWAGEN ATLAS CROSS SPORT

Moteur: V6 3,6 litres

Puissance hp / rpm: 276 / 6,200

Couple lb-pi / tr / min: 266/2 750

Transmission: automatique 8 vitesses.

Traction: 4Motion

Consommation combinée: 12,7 km / l.

Freins: disque avec ABS

Sécurité: régulateur de vitesse adaptatif, surveillance des angles morts standard avec alerte de circulation transversale arrière, freinage d’urgence autonome avec avertissement de collision avant

Prix: Aux États-Unis, de 38 995 $ à 54 495 $.

.