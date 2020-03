Volkswagen choisit la nouvelle ID.4 comme leader de l’offensive électrique pour l’esprit sportif

Volkswagen revient pour faire avancer une série de teasers du nouveau SUV électrique, alors que les débuts mondiaux du nouveau ID.4 se rapprochent. Pour la firme allemande, le deuxième modèle de mobilité durable est le véritable leader de la nouvelle offensive, et la plus sportive, dont la commercialisation débutera en novembre 2020.

L’offensive de mobilité durable de Volkswagen devait commencer en avril, mais les problèmes détectés dans le logiciel ID.3 ont retardé la livraison des 30 000 unités jusqu’en août. Et cela, sans compter les effets du Coronavirus qui a stoppé toute activité dans les usines.

Malgré les deux circonstances, Volkswagen respecte les délais, mais aussi comprend que le compact à cinq portes n’est pas le véritable leader de la révolution dans laquelle il s’est engagé avec les nouveaux modèles électriques, mais en fait ce rôle est assumé par le deuxième modèle Volkswagen ID. et dont l’arrivée se rapproche, le nouveau Volkswagen ID.4.

La nouvelle Volkswagen ID.4 dévoile sa silhouette sportive, avec un design attractif

Un design attrayant que vous pouvez voir dans ces teasers de l’alternative la plus efficace et zéro émission au Tiguan, mais avec l’espace intérieur du Tiguan Allspace, dont les mesures sont précisément entre ces deux modèles, et contrairement à ce que certains pensent être plus proche des Touaregs. Une première variante d’un corps différent de celui avancé dans le concept I.D.CROZZ, que nous verrons tout au long de 2021.

Également développé sur la plate-forme modulaire MEB, il possède un châssis plat qui abrite un batterie puissante entre les deux essieux, ne pénétrant pas dans l’habitacle, le rendant complètement plat, du tableau de bord au coffre. L’ID.4 se démarquera par un tableau de bord moderne, contrôlé par des écrans tactiles ou des commandes vocales.

Le SUV électrique est un modèle de production mondial, fabriqué à Zwickau pour l’Europe, en Chine pour le pays asiatique et à Chattanooga pour les États-Unis. Sur les trois marchés, il sera proposé avec une version monomoteur et traction arrière ou deux moteurs électriques et traction intégrale, tous deux associés à deux capacités de batterie avec jusqu’à 400 kilomètres d’autonomie.

Les nouveaux phares à LED Matrix de la Volkswagen ID.4 créeront un précédent en matière de design, à côté de la lame de la calandre