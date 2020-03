Volkswagen Combi fête ses 70 ans

La légende raconte que Ben Pon, importateur de Volkswagen aux Pays-Bas, a eu la vision de profiter de la plate-forme de type 1 (le Vocho) pour créer un véhicule utilitaire.

En 1947, il a créé une première conception de la façon dont il a imaginé cette voiture, mais ce n’est qu’en mai 1949 que le nouveau PDG de Volkswagen, Heinz Nordhoff, a donné son feu vert au projet, qui a connu un développement rapide (il avait déjà commencé depuis longtemps sur certains prototypes) pour arriver à la chaîne de montage de Wolfsburg au début des années 50.

Ce n’est que le 8 mars 1950 que le premier Type 2 (ou Bulli comme VW a essayé de l’appeler) a vu le jour. Ce wagon de fret a profité des suspensions et de la configuration du moteur arrière du Vocho, en utilisant uniquement une plate-forme plus longue et plus solide.

Nous avons dû travailler sur une nouvelle conception de la direction, car le volant était en avant de l’essieu avant, où le pilote et son passager étaient assis.

Certains détails, tels que le V à l’avant, qui s’ouvrait sur les côtés, étaient des détails qui ont été développés dans la soufflerie, pour améliorer le coefficient aérodynamique de ce véhicule, qui avait une capacité de charge maximale de 750 kilogrammes.

Une version passager a également été lancée, avec trois rangées de sièges pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes, c’est avec cette variante que la version Micro Bus De Luxe est née en 1951, peut-être l’une des plus emblématiques, qui avait de petites fenêtres dans le côté auvent.

De toute évidence, la polyvalence de ce modèle et sa construction simple, ont conduit à de nombreuses autres variantes, plusieurs d’entre elles créées par Volkswagen, beaucoup d’autres par des clients qui voulaient profiter pleinement de leur wagon ou de modificateurs spécialisés.

Les deux premières générations du Combi sont devenues une icône mondiale, le transport de hippies, un combattant infatigable pour le travail commercial et même, dans de nombreux pays comme le Mexique, l’un des transports publics les plus agiles et polyvalents de l’histoire.

Sur la première génération, 1,9 million d’unités ont été vendues, sa demande était telle que la production a été transférée de Wolfsburg à Hanovre et, en 1957, elle a également commencé à être fabriquée au Brésil. Bien que la production de deuxième génération ait pris fin dans la plupart des régions du monde en 1979, plusieurs marchés l’ont maintenue pendant de nombreuses années, jusqu’à ce qu’elle soit finalement arrêtée en 2013.

Bien qu’il ne soit pas arrivé au Mexique, à la fin des années 70, la troisième génération a gardé l’essence du Combi d’origine, mais évidemment, avec plus d’équipement, de meilleures technologies et un visage différent, avec des phares carrés et une calandre inspirée de celle de modèles comme Jetta et le golf.

La grande évolution de ce modèle est arrivée dans les années 90, il a changé de nom pour Transporter, il a quitté l’ancienne configuration du moteur boxer arrière refroidi par air, pour amener une hélice en ligne à quatre cylindres en avant, refroidie par eau. Ainsi, il a également gagné plus d’espace de chargement dans la zone de coffre.

Il devait également travailler sur de nouvelles suspensions et conceptions de châssis – c’était en fait un tout nouveau véhicule, juste pour célébrer les 40 ans d’histoire du Type 2 et pour offrir un camion entièrement axé sur le nouveau millénaire.

Cette génération a également été la première à voir les véhicules utilitaires Volkswagen devenir une marque indépendante de Volkswagen (passagers), et c’est clairement (avec Caddy), l’un des piliers sur lesquels cette nouvelle marque a commencé à se former.

Au cours de ces 30 années, Transporter a continué à écrire une histoire réussie, ajoutant des ventes qui ont dépassé 13 millions d’unités en sept décennies, mais surtout, se préparant à la prochaine grande évolution, l’ID.Buzz.

Prêt à recevoir en 2022 le Combi du nouveau siècle, un véhicule 100% électrique (avec versions cargo et passagers), esthétiquement inspiré de ce modèle de 1950, mais avec tout l’arsenal des technologies du groupe allemand, un nouveau wagon qui promet maintenir le succès de Type 2 en 70 ans

.