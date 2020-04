Volkswagen Golf vs Audi A3 vs SEAT León, la Sainte Trinité (Avec vidéo)

Les compacts du groupe Volkswagen ont donné de nombreuses joies à chaque marque. Il est très rare qu’un renouvellement de tous les modèles se produise en quelques mois seulement. Il est donc temps d’analyser la Sainte Trinité. Volkswagen Golf contre Audi A3 contre SEAT León.

Peu de fois nous voyons un alignement de planètes comme celle que le groupe Volkswagen a présentée au cours de ces derniers mois. En un peu plus de six mois, le conglomérat allemand a renouvelé sa très sainte trinité, ses trois pactes. Volkswagen Golf, SEAT León et Audi A3. Il est temps de les analyser et de savoir ce que nous pouvons attendre de chacun d’eux. Découvrons-les dans cette analyse.

Volkswagen Golf vs Audi A3 vs SEAT León – Conception



Nous commençons cette triple analyse par le design. Il est clair que chacun mise sur quelque chose de différent. Sans aucun doute, le moins changé et le plus conservateur est le Golf. Les concepteurs de Volkswagen n’ont pas voulu risquer, ce qui est déjà courant, et ils nous proposent un Golf Mk8 très similaire à son prédécesseur. Même la gamme des peintures n’anime pas le spectacle. Huit nuances différentes, la plupart d’entre elles différentes variations de blanc, noir et gris, à l’exception du jaune citron vert, la couleur de positionnement.

Volkswagen en ce moment propose deux versions possibles, Life et Style. L’aspect dans les deux est très similaire, les seules différences se trouvent dans certains éléments chromés et dans la taille des jantes. En standard, il est livré avec une jante de 16 pouces tandis que dans la finition Style, nous passons à 17 pouces. D’autres packages de conception arriveront à l’avenir, y compris la ligne R attendue cela donne sûrement un peu plus d’ambiance à l’aspect du golf. D’ici là, si nous voulons une Golf sportive, il faudra que ce soit la Volkswagen Golf GTI, qui améliore beaucoup l’aspect sportif mais nécessite également des moteurs plus puissants.

Le golf est le moins variable dans ce trident compact

Le SEAT Leon Oui, il a beaucoup changé par rapport à la génération précédente. La troisième boîte a déjà introduit des changements de bon goût que la quatrième boîte a étendus. Du nez à l’arrière, c’est très changé, et on pourrait même dire qu’il ressemble à une voiture haut de gamme. Son style pointu est beaucoup plus attractif que celui du Golf, dont une partie arrière dotée de phares reliés par une diode LED qui s’allume la nuit. La gamme de jantes et de peintures n’est pas non plus étonnant. Des tailles allant de 16 à 18 pouces et peu de couleurs offrent où le rouge désir se démarque avant tout.

Il a trois niveaux d’esthétique et d’équipement: Style, Excellence et FR. À chaque pas que nous faisons, la Leon gagne un style plus élégant ou sportif, atteignant l’extrême du modèle Cupra. Contrairement à Golf, SEAT a décidé de livrer le le plus grand nombre de packages possible depuis le lancement, quelque chose qui se produit également avec la carrosserie. Le León est le seul de la Sainte Trinité à avoir deux corps possibles, le compact à cinq portes et le familier SEAT León Sportstourer. Malheureusement, pour cette génération, la Leon dit au revoir à la carrosserie à trois portes.

Le changement de génération a très bien plu au Lion. Une voiture plus mature

Et enfin c’est au tour de l’Audi A3. Comme la ligne lancée par SEAT, Audi décide de changer considérablement l’apparence extérieure de sa compacte. Et il le fait en suivant les règles de sa philosophie de conception. Tout en elle crie Audi des quatre côtés, de la calandre à cadre unique aux phares, on ne peut nier où elle a son origine. Étant un modèle de catégorie premium, l’A3 offre une plus grande gamme de possibilités à la fois dans les peintures, jusqu’à 20 couleurs différentes, et dans les roues où les tailles varient de 16 à 20 pouces dans une large gamme de designs, formes et couleurs.

Comme la Leon, Audi propose une gamme de gammes et de packages plus étendue que la Golf. Base, Advance, Genuine Edition, S Line et Black S Line sont les possibilités existantes. Bien sûr, l’augmentation de prix entre eux est considérable, mais il est également vrai que c’est le modèle qui offre le plus d’options de personnalisation en pouvant modifier le style de certaines moulures ou l’ajout de certains détails distinctifs. Pour le moment, il est uniquement en vente dans un seul corps, le compact cinq portes, mais plus d’options arriveront sur le marché dans les prochains mois comme l’Audi A3 Sedan. Celui qui ne le sera pas est la carrosserie cabrio, qui est mise à feu pour cette quatrième génération.

L’A3 crie Audi des quatre côtés. Joli changement esthétique pour lui

Avant de sauter dans les intérieurs, il faut dire que les trois modèles reposent sur la même plate-forme, le célèbre MQB du groupe Volkswagen. Cela signifie que les mesures des trois sont pratiquement identiques. Le plus grand des trois est le Lion, à la fois en longueur extérieure et en bataille, comme vous pouvez le voir dans le tableau suivant.

Dimensions Audi A3VW GolfSEAT León Long 4,34 m 4,28 m 4,36 W 1,81 m 1,78 m 1,80 mA 1,45 m 1,45 m 1,45 m Bataille 2,63 m2,63 m2,68 m

Volkswagen Golf vs Audi A3 vs SEAT León – Intérieur



Il est curieux que si certains tentent de supprimer tous les boutons physiques possibles à l’intérieur, d’autres tentent de les conserver. Ce dernier cas est celui de l’A3. Si nous prenons l’intérieur du passé et du nouvel A3, les différences sont plus que remarquables. Bien que de nombreux claviers aient changé d’apparence, de nombreux boutons sont toujours présents. Audi a décidé de séparer le module de climatisation des autres systèmes Ils sont installés sur un écran qui s’intègre complètement au tableau de bord, abandonnant ainsi l’effet flottant de la génération précédente.

Ce n’est pas le seul écran à l’intérieur de l’A3, l’autre se trouve faire les fonctions du tableau de bord, un gadget qui vient en standard. Comme vous pouvez l’imaginer, Audi est celle avec les meilleures finitions et matériaux, la différence par rapport à ses frères et sœurs n’est pas très grande mais elle donne un plus grand sens de la qualité. De plus, grâce à un vaste programme de personnalisation, c’est celle qui offre le plus grand nombre de possibilités, pouvant changer l’apparence de certaines moulures ainsi que les sièges.

Comme prévu, l’A3 est celui qui offre la meilleure sensation de qualité

De son côté, le Lion fait un bond en avant important. Bien que la qualité offerte soit encore très similaire, plus proche de celle du Golf, où elle s’est vraiment améliorée, c’est dans la façon dont elle présente les éléments. Dans ce cas, oui, SEAT s’est débarrassé de la plupart des boutons physiques pour les intégrer presque tous dans un écran flottant en haut du tableau de bord. Quelque chose qui ne nous convainc pas, car pour tout changement, nous devrons toucher l’écran et poser un risque sérieux pour la conduite.

Bien que SEAT n’ait pas toujours accès aux mêmes éléments que les autres marques et modèles du groupe Volkswagen, L’équipement du León est le plus équilibré. Il s’engage à offrir un niveau optimal d’éléments à un prix contenu. Sans la vivacité de ses frères à cet égard ou en termes de personnalisation. Il n’y a pratiquement aucune possibilité de modifier des éléments afin de les adapter aux goûts personnels de chaque client. Chaque niveau d’équipement est associé à un type de rembourrage et à un aspect défini de l’intérieur, c’est pourquoi dans cet aspect l’espagnol est le plus limité.

Le Lion va au minismalisme. Peu de personnalisation mais bonne présentation des éléments

Si nous parlons de golf, nous devons parler de sentiments mitigés. Son intérieur est bien présenté, mais si l’on considère son prix on pourrait s’attendre à autre chose. Les matériaux sont corrects, avec de bonnes finitions et une bonne sensation de qualité. Comme d’habitude, il affiche l’adjectif équilibré. C’est peut-être celui qui a un aspect plus technologique et minimaliste. Comme pour le Lion, choisit de centraliser tous les systèmes sur un seul écran, pas très bien intégré, avec une taille maximale de 10 pouces. Le pire est sans aucun doute la grande quantité de plastique noir brillant que nous trouvons dispersée à travers le tableau de bord, un matériau coloré qui ne résiste pas très bien au passage du temps.

Là où Volkswagen a tout donné, c’est dans l’aspect technologique. De la série, la Golf prétend être l’une des compactes les mieux équipées, y compris les systèmes qui aujourd’hui n’ont pas de grandes fonctionnalités mais qui à l’avenir seront beaucoup plus pertinents. En termes de personnalisation, les packages sont tout aussi fermés que dans le cas du León, ce que nous devons critiquer car le prix est considérablement plus élevé.

L’intérieur du Golf est plus proche du León que de l’A3. On devrait vous demander plus

Comme nous l’avons dit précédemment, les trois sont très similaires en taille extérieure et ils sont également à l’intérieur. Ils sont compacts dans des tailles standard avec une capacité pour un maximum de cinq passagers qui iront un peu serrés. Quant aux volumes de fret, personne ne peut sortir le coffre car les trois offrent le même volume minimum, 380 litres. Mais si nous voulons plus de volume, le seul qui le propose est le León Sportstourer, d’une capacité minimale de 620 litres.

Volkswagen Golf vs Audi A3 vs SEAT León – Mécanique

Il est temps de parler de ce qui se cache sous les capots de ce trident compact, et encore une fois il faut parler de similitudes, de nombreuses similitudes. Les temps actuels obligent les marques à créer un portefeuille mécanique très large et varié avec une offre exceptionnelle de versions efficaces, et c’est le cas des León, Golf et A3. Dans chaque modèle, nous voyons du diesel mécanique, de l’essence, des hybrides doux et des hybrides rechargeables.

En commençant par la mécanique diesel, il est temps de dire au revoir à la réduction des effectifs. Le célèbre 1.6 TDI cède la place au 2.0 TDI. Ce moteur quatre cylindres a une puissance de sortie de 115/116 chevaux et un maximum, pour le moment de 150 chevaux. À l’avenir, ce même moteur pourra augmenter les performances à 190 chevaux, soit 200 chevaux dans le cas de la Volkswagen Golf GTD. Comme d’habitude SEAT et VW utilisent la désignation 2.0 TDI, tandis que Audi l’appelle 30 et 35 TDI en fonction du niveau de puissance.

Sautant à la mécanique de l’essence, nous voyons comment l’offre est composée de blocs de trois et quatre cylindres. Le 1.0 TSI ou 30 TFSI est la passerelle avec ses 110 chevaux. Au-dessus de ces unités, nous avons Moteur 1.5 TSI capable d’afficher deux gammes de puissance de 130 et 150 chevaux pour le Leon et le Golf et seulement 150 chevaux pour l’A3, qui nomme cette version 35 TFSI. En plus de ces mécaniques, le moteur 2.0 TSI est incorporé, ce qui augmente la plage de puissance de 190 chevaux. Ce même moteur est celui utilisé dans les variantes sportives et performantes telles que la Golf GTI ou la Cupra León de 245 chevaux et la Golf R ou Cupra León de 300 chevaux.

La nouvelle Cupra León pourra atteindre 300 chevaux grâce à l’hybridation

D’une certaine manière, toutes ces versions étaient déjà disponibles dans les générations précédentes de Leon, Golf et A3. La nouveauté vient de la main de l’électrification. En un première gamme d’hybridation on retrouve la gamme eTSI. Versions hybrides douces qui utilisent un schéma électrique auxiliaire de 48 volts pour certifier le label ECO et une économie de carburant estimée à 10%. Les deux moteurs à essence, 1.0 TSI et 1.5 TSI peuvent être associés à cette technologie, et ils sont donc renommés eTSI montrant les mêmes niveaux de puissance que nous avons déjà mentionnés. La seule exception est que dans tous les cas, un changement DSG automatique est inclus.

Et enfin nous arrivons à gamme d’électrification la plus extrême, hybrides rechargeables. Dans ce cas, ils ne sont destinés qu’aux versions sportives et hautes performances telles que la GTE et également la Cupra. Ils emploient un Moteur 1.4 TSI qui est associé à un moteur électrique et une batterie lithium-ion d’une capacité de 13 kWh. La Puissance de sortie maximale de 245 chevaux et une autonomie électrique de 50 kilomètres, largement suffisante pour approuver le label DGT ZERO. Comme les eTSI, les hybrides rechargeables sont livrés en standard avec une boîte de vitesses DSG automatique avec six vitesses au lieu des sept habituelles.

Pour le moment la gamme mécanique la plus courte est celle de l’Audi A3 car elle a été la dernière à arriver sur le marché. Cependant, nous savons que dans un avenir pas trop lointain, il finira par utiliser sinon la même flotte de moteurs, au moins la grande majorité d’entre eux, mais avec son nom spécial.

Volkswagen Golf vs Audi A3 vs SEAT León – Prix

Enfin, il est temps de parler de la vilaine question de l’argent, et nous le faisons en parlant des prix de départ de chacun des modèles. Comme prévu la moins chère du trident est la SEAT León, avec un prix de départ de 20 890 euros pour le 1.5 TSI 130 chevaux. C’est ensuite au tour du Golf, qui commence à partir des 28.380 euros avec la même puissance de 1,5 TSI 130 chevaux. Et enfin, le plus cher des trois est l’Audi A3, dont le PVC minimum est de 27 770 euros, mais avec le moteur 1.0 TSI 110 chevaux et un équipement d’accès plus pauvre. Il est curieux de constater qu’entre les deux, nous trouvons la Skoda Octavia, avec la même plate-forme, les mêmes moteurs et la même mécanique, mais avec une approche différente.

Comme prévu, l’A3 est le plus cher de la liste restreinte, suivi de près par le Golf