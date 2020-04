Volkswagen ID.4 Coupé, le nouveau SUV électrique qui a déjà posé pour la caméra

Une fois de plus, le nouveau Volkswagen ID.4 Coupé a été chassé en plein jour. Cependant, il y a quelque temps ce SUV Coupé de mécanique électrique nous a déjà posé discrètement et passe inaperçu. La famille ID. Volkswagen Electric Car Company est prête à accueillir de nouveaux membres.

Au milieu du mois d’avril, la nouvelle a éclaté. Les préparatifs avaient commencé à l’usine Volkswagen de Zwickau, en Allemagne, pour que les chaînes de montage soient prêtes à produire l’avenir. Volkswagen ID.4, le premier SUV à faire partie de la nouvelle gamme ID. des voitures électriques. Sur une photographie très intéressante, on nous a montré un ID.3 accompagné de deux unités couvertes. Il y avait la clé bien qu’elle soit passée inaperçue.

L’un des deux spécimens couverts correspondait au nouvelle Volkswagen ID.4 Coupé. Nous avons longtemps fait rapport sur les plans de Volkswagen pour la gamme ID.4, l’objectif? Développez une variante de carrosserie semblable à un coupé qui semble plus sportive et dynamique. Une alternative plus jeune à ID.4 elle-même qui sera bientôt présentée dans la société.

Une unité (couverte) du Coupé Volkswagen ID.4 pose à côté d’une Volkswagen ID.3.

Dans les dernières heures, l’avenir ID.4 Coupé de retour dans l’actualité. Le motif? Un prototype a été chassé en plein jour. Après cette observation, nos photographes espions se sont mis au travail et, moins de 24 heures plus tard, nous avons trouvé cette copie. Maintenant, nous pouvons le voir sous tous les angles. Le nouveau ID.4 Coupé est présenté en détail.

Pour le moment, il n’y a aucune information concrète sur le nom avec lequel ce modèle sera baptisé. Il existe plusieurs noms que Volkswagen a enregistrés et qu’elle pourrait utiliser. Les plus plausibles sont les deux: ID.4X e ID.4 GTX. Dans les deux cas, ils serviront à refléter le caractère sportif de ce nouveau modèle. Et c’est que le facteur déterminant sera le type de carrosserie et son design extérieur.

Au niveau technologique et mécanique, il n’y aura pas de surprise. Il utilisera le même groupe motopropulseur que l’ID.4, afin que nous puissions avoir une idée claire de la composition de la gamme ID.4 Coupé. Il aura une configuration de deux moteurs et, par conséquent, la transmission intégrale. Il développera une puissance maximale de 300 CV et sera disponible deux batteries: 58 et 77 kWh. Celui qui a la plus grande capacité permettra d’approuver une autonomie approximative de 500 kilomètres.

Deux noms sont à l’étude pour ce SUV électrique: ID.4X et ID.4 GTX.

Quand sera-t-il présenté? Le lancement du nouveau Coupé ID.4 est prévu pour le mois de Février 2021. Logiquement, son lancement aura lieu quelque temps après le débarquement du nouveau ID.4 chez les concessionnaires. N’oubliez pas que la base de ce véhicule sera la plateforme MEB, une architecture exclusive pour les voitures électriques.