Volkswagen lancera un hybride rechargeable Tiguan et Arteon en 2020

La firme allemande a confirmé le lancement en 2020 des futures variantes hybrides rechargeables des Volkswagen Tiguan et Volkswagen Arteon. Ils recevront un nouveau schéma de type PHEV qui sera également disponible cette année dans la Volkswagen Golf et qui n’est pas lié à la Golf GTE. Aucune date plus précise n’a été annoncée pour le moment.

“… Volkswagen présentera plusieurs nouveaux modèles hybrides rechargeables en 2020. En conséquence, la nouvelle Golf, maintenant dans sa huitième génération, sera à nouveau disponible en tant que Golf GTE et, en parallèle, une version hybride rechargeable sera disponible pour la Golf normale pour la première fois. fois. La technologie sera lancée plus tard sur l’Arteon et le SUV compact Tiguan. » Volkswagen.

La Volkswagen Arteon lancera également une version hybride rechargeable.

L’arrivée de ces versions ne devrait pas surprendre, car si le SUV compact possède déjà une variante mécanique de ce type (qui n’est pour le moment vendue qu’en Chine), l’Arteon a été avancé par un prototype qui avait justement une mécanique électrifiée, la Volkswagen Sport Coupé Concept GTE. En outre, en tant que modèle phare de la gamme berline signature de Wolfsburg, il ne serait pas logique que l’Arteon n’ait pas la variante mécanique la plus avancée disponible dans le catalogue de l’entreprise.

Pour le moment, les données sont très peu nombreuses, mais en raison des informations révélées par la société, une nouvelle mécanique hybride rechargeable sera présentée cette année qui sera disponible dans la gamme Golf régulière. Il partagera donc de l’espace chez le concessionnaire avec la Volkswagen Golf GTE 2020 déjà présentée et, par conséquent, nous supposons que présentera une configuration moins puissante et plus orientée vers les économies de carburant.

Dans le cas des futurs Tiguan PHEV et Arteon PHEV, il est prévu que la marque assembler un schéma hybride plug-in plus puissant et avancé. Nous pouvons donc supposer qu’il sera lié à celui monté par les versions hybrides plug-in GTE actuelles, qui a actuellement un toit de 245 CV. Bien qu’il soit toujours possible que l’Arteon monte une mécanique plus puissante, compte tenu de son caractère et de son positionnement plus exclusif.