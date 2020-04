Volkswagen nie une Polo GTE, l’utilitaire n’aura pas de version hybride rechargeable

Au cours des derniers mois, Volkswagen a lancé une véritable offensive avec de nouveaux hybrides rechargeables, élargissant l’offre des versions GTE à presque toute la gamme et ajoutant un total de cinq versions, qui seront six si le T-Roc est également confirmé. La marque allemande n’accordera pas le même traitement à la Polo, afin de ne pas nuire aux ventes de la future ID.1.

Le temps presse contre Volkswagen. Le chiffre des émissions moyennes fin 2019 a atteint 121,2 g / km, en supposant une différence de 26,2 g / km avec la limite stricte fixée par l’Union européenne de 95 g / km et qu’il ne peut être surmonté que si l’on est prêt à payer les sanctions prévues.

Il semble très peu mais il est en fait plus grand, ce qui a contraint la firme allemande à lancer une offensive d’électrification étendre les versions GTE à plus de modèles, en dehors de la Passat GTE. Ainsi, la seconde moitié de l’année fera ses débuts avec les nouvelles Golf GTE, Tiguan GTE et Arteon GTE, en plus de la nouvelle génération du Touareg R convertie en un puissant plug-in hybride.

La gamme d’hybrides rechargeables de Volkswagen partira de la nouvelle Golf GTE

L’offre comprend également deux versions supplémentaires avec le nom de famille “eHybrid”, une dans la nouvelle génération de Golf et une autre dans celle de Touareg. De cette façon, Volkswagen entrera en 2021 avec jusqu’à 8 versions PHEV et auquel la variante correspondante du nouveau frein de tir Volkswagen Arteon et du T-Roc sera ajoutée, si le feu vert de production est accordé, en ajoutant un total de 10 hybrides rechargeables.

La technologie hybride rechargeable réduit les émissions de CO2 jusqu’à 36%, la marque s’attend donc à une réduction significative.

Mais il y en a déjà une qui n’aura en aucun cas droit à une version de ce type: la Volkswagen Polo. L’utilité ne peut pas suivre dans le sillage des frères aînés, et ce n’est pas précisément pour des raisons techniques, mais pour des coûts. La marque allemande est déjà plongée dans le développement de la variante mobilité durable qui prévoit de présenter entre 2022 et 2023, la future ID.1et n’a pas l’intention d’engager des dépenses doubles.

Le futur ID.1 est un modèle à cinq portes à associer à l’utilitaire, assumant également le rôle de Volkswagen e-up!. Un “deux en un” à part entière qui sera basé sur la plate-forme spéciale “MEB Entry”, une variante spéciale que SEAT est en charge de développer et de régler pour tous les modèles du groupe dans cette catégorie.

Volkswagen reconnaît que les services publics d’électricité bon marché ne sont pas possibles, même en 2023