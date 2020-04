Volkswagen révolutionne son système multimédia qui fera ses débuts sur Nivus

Volkswagen se prépare minutieusement à lancer Nivus, un coupé multisegment sous-compact qui complétera l’offre de T-Cross dans le créneau de l’entrée sur le marché croissant des camions dans le monde.

Pour cette raison, il a progressivement dévoilé les aspects clés de ce petit utilitaire et c’est aujourd’hui au tour du système multimédia appelé Volkswagen Play, un développement de la firme en Amérique latine, qui promet de mettre pratiquement une tablette à l’intérieur du véhicule, d’offrir le maximum niveau de connectivité.

“(Le VW Play est) capable de lire pratiquement tous les formats multimédias, de collecter des informations sur le véhicule, le système audio, la connectivité (sans fil pour IOS), la transmission de contenu, les applications et les services”, a déclaré la marque dans une déclaration.

«VW Play est un jalon technologique dans l’industrie et offre un certain nombre d’avantages aux clients. Il a été développé sur la base d’enquêtes auprès des utilisateurs et de la réflexion sur la convivialité réelle du client. C’est une caractéristique qui est le visage de la nouvelle Volkswagen, avec un accent total sur la numérisation et qui ouvre plusieurs opportunités pour de nouveaux modèles commerciaux pour la marque », a déclaré Pablo Di Si, président-directeur général de Volkswagen pour l’Amérique latine.

Ce système est contrôlé par un écran tactile de 10 pouces, qui, combiné au tableau de bord numérique que VW intègre déjà dans plusieurs modèles, crée une vision moderne à l’intérieur du véhicule.

La firme assure que ce sera l’un des écosystèmes numériques les plus conviviaux de l’industrie, car il est totalement inspiré des smartphones actuels, vous pouvez donc faire glisser votre doigt pour changer d’écran, zoomer ou dézoomer sur des cartes et d’autres fonctions qui ne sont pas aujourd’hui très courant dans nos téléphones portables.

Il intègre également d’autres fonctions telles que la connectivité Internet via nos données de téléphone portable ou un modem WiFi, un écran qui offre la même clarté d’image pour tous les occupants (avant et arrière), différents profils pour enregistrer des paramètres personnalisés et un magasin pour applications.

Les applications VW Play disposent d’un grand nombre d’applications qui peuvent être téléchargées, tout comme nous le faisons sur nos téléphones et tablettes, et profitent des 10 gigaoctets de stockage du système multimédia. Le magasin aura de nombreuses applications générales et bien d’autres qui ne seront destinées qu’à certains marchés.

De plus, il aura un manuel d’utilisation intelligent, ce qui signifie que si un indicateur lumineux ou quelque chose ne va pas, l’ordinateur montrera immédiatement au conducteur ce qui se passe lorsqu’il ouvre l’application My Volkswagen, au lieu d’avoir à aller rechercher des pages et des pages dans le manuel imprimé ou attendre de pouvoir joindre une agence.

Le Nivus sera lancé dans quelques mois et promet de devenir un succès commercial pour la marque allemande.

.