Volkswagen Tayron X, le nouveau coupé SUV de la marque ouvre ses portes en Chine

Un autre, le énième SUV que Volkswagen présente dans sa volonté de couvrir toutes les lacunes offertes par les gammes de ses modèles sur les différents marchés mondiaux. Après l’avoir vu camouflé en Chine, nous vous présentons la nouvelle Volkswagen Tayron X, le coupé SUV développé spécialement pour ce marché.

Volkswagen élargit sa gamme de modèles en Chine avec un nouvel ajout: un coupé SUV au style beaucoup plus sportif. Il s’agit du nouveau Volkswagen Tayron X, un modèle que nous avons vu à quelques occasions camouflé avec du vinyle et aussi avec des toiles en plastique, appréciant un peu plus que la forme de la silhouette.

Nlo a un modèle équivalent dans la gamme européenne, car il est situé entre le Tiguan et le Tiguan Allspace, comme vous pouvez le voir dans les mesures ci-dessous. Le nouveau modèle présente le même empattement que la base Tayron mais 36 millimètres de plus en longueur, en raison du porte-à-faux arrière plus important. Le nouveau Tayron X est entré en production début avril, avec une production moyenne estimée à 65 000 unités par an.

Dimensions de la Volkswagen Tayron X 2020 Longueur 4,64 m Largeur 1,86 m Hauteur 1,66 m Empattement 2,73 m

Dimensions approximatives du nouveau Volkswagen Tayron X en attente de confirmation officielle

La nouvelle Volkswagen Tayron X reproduit le design du concept présenté il y a un an à Shanghai

Le modèle partage les caractéristiques de la philosophie ADN qui caractérise les modèles de la firme allemande, avec plus de phares carrés intégrés dans la calandre en forme hexagonale, garnis de fines bandes de garniture chromées qui partent également de l’intérieur des phares, une conception avancée du Volkswagen SUV Coupé Concept présentée lors de la dernière édition du Salon de Shanghai.

Ligne de toit s’étend horizontalement au-delà des portes arrière, où il commence à descendre plus fortement, donnant le style le plus coupé à la zone arrière, avec des feux arrière avec le graphique de les fonctions lumineuses sous forme de “X”. La firme allemande n’a pas encore fourni d’images de l’intérieur du nouveau coupé SUV, mais il ne sera pas très différent du Tayron, en conservant le même design que le tableau de bord.

Le combiné d’instruments numériques et un deuxième écran tactile sur le dessus de la console centrale, avec les ouvertures de ventilation horizontales comme séparation de la climatisation. Volkswagen proposera deux versions d’essence avec le bloc quatre cylindres et 2,0 litres TSI, avec des puissances maximales de 186 CV et 220 CV, avec traction Boîte de vitesses automatique Total 4Motion et DSG à 7 rapports.

La nouvelle Volkswagen Tayron X présente une nouvelle interprétation du coupé SUV en forme de montant arrière