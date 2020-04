Volvo et Geely célèbrent une décennie de coopération commune, une relation parfaite

Voilà une décennie depuis l’acquisition de la marque suédoise par le géant chinois Geely. Le consortium a réussi à ramener Volvo à une position de respect avec une gamme de modèles qui revient au statut Premium. Les deux marques partagent développements et technologies, mais sans interférence, un succès sur lequel aucun analyste ne pariait.

Ils viennent de se rencontrer 10 ans depuis l’annonce de l’une des fusions les plus importantes dans l’industrie automobile, Volvo’s par Geely’s Chinese. Cette décision a semé un grand doute, même parmi les analystes experts du marché, que si Les Suédois étaient dans l’une des pires situations, l’acquisition n’a alimenté qu’une fin comparable à celle de Saab.

Si Volvo était dans une situation aussi pitoyable, c’est aussi à cause de Ford. La marque ovale bleue monopolisé plus qu’il ne pouvait vraiment assister. JLR a été vendu à TATA et Volvo au géant chinois des affaires pour seulement 1,8 million de dollars, un investissement important pour une entreprise qui, sur son marché local, atteint à peine 300 000 unités par an.

Le Lynk & Co 05 est un coupé SUV qui est vendu, pour l’instant, exclusivement en Chine, avec la technologie Volvo

Les bases, parfaitement disposées, ont une relation idyllique depuis une décennie, car Le prestige suédois a donné plus de confiance aux clients chinois. Et non seulement cela, mais les développements dans les technologies de sécurité ou de propulsion sont devenus au service des marques Geely, par exemple, créer une marque plus générale avec laquelle ils entendent attaquer le marché européen, le Lynk & Co, et en donnant une plus grande importance au sport Polestar, converti en un fabricant Premium de modèles de mobilité durable.

Le grand secret de l’opération entre Geely et Volvo a été la confiance mutuelle, mais aussi l’absence d’interférence, ce que l’on appelle communément «entrer dans les choses des autres». Les Chinois se sont consacrés à fournir une injection de capital aux Suédois, en développant deux plateformes entièrement nouvelles, la CMA pour les modèles compacts et SPA pour les modèles à partir du segment D; et toujours investir en Chine.

Les plans les plus immédiats du consortium sont d’investir sérieusement dans les hybrides rechargeables et électriques, avec la commercialisation du nouveau Polestar 2 et du développement de la nouvelle architecture évolutive SPA 2, pour remplacer les S90, V90, S60, V60, XC60 et XC90. Aussi, atteindre un million d’unités vendues d’ici la fin de la décennie: En 2010, la firme de Gotebörg a vendu 373525 unités, en 2019 elles étaient 705452.

