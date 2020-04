Volvo reprend ses activités dans ses usines en Europe

Volvo a annoncé qu’elle reprenait ses activités dans son usine de Torslanda (Suède) et de Gand (Belgique). Il a également confirmé que ses bureaux sont désormais ouverts pour que les employés puissent reprendre leur travail. L’entreprise suédoise retrouve progressivement la normalité après la fermeture temporaire provoquée par la pandémie de coronavirus COVID-19.

Le secteur automobile en Europe Le processus de retour à la normale dans l’activité industrielle et commerciale commence lentement mais régulièrement. Plusieurs marques automobiles ont décidé de rouvrir leurs centres de production pour se mettre au travail et reconstruire des voitures et des composants. Volvo est l’une de ces entreprises qui rejoint la liste des constructeurs automobiles qui reprennent leurs activités.

Volvo a annoncé qu’à compter d’aujourd’hui, lundi 20 avril, son L’usine de Torslanda (Suède) reprendra la production après une courte période d’inactivité liée à la pandémie causée par le coronavirus COVID-19. Rappelons que les fabricants ont décidé de fermer leurs usines pour éviter la propagation du virus. Maintenant, cette usine qui est la clé de Volvo elle est prête à retourner au travail.

Production Volvo dans son usine de Torslanda (Suède).

La marque a pris cette décision après des rencontres avec les syndicats, elle ouvre également aujourd’hui ses portes aux salariés des bureaux situés en Suède. Au cours de ces dernières semaines, différentes mesures ont été prises pour assurer aux salariés un retour à leur poste avec la plus grande sécurité possible pour leur santé. De même, Volvo a maintenu un dialogue constant avec ses partenaires et / ou fournisseurs.

Le fabricant a également noté que le volume de production de véhicules à Torslanda Il sera ajusté pour répondre à la demande du marché et au carnet de commandes existant. Jetez un œil aux ventes de voitures en Europe pour voir que les immatriculations ont chuté et que des chiffres négatifs continueront d’être signalés dans les prochains mois.

Quels véhicules Volvo produit-elle à Torslanda? Actuellement, les modèles suivants y sont fabriqués: XC60, V60, V60 Cross Country, V90, V90 Cross Country et XC90.

Production du Volvo XC60 à l’usine de Torslanda (Suède).

Quant au reste des installations de Volvo, le L’usine de Gand (Belgique) ouvrira également ses portes aujourd’hui lundi 20 avril. Cependant, le volume de production sera réduit. Ces modèles y sont fabriqués: XC40. De son côté, l’usine située en Caroline du Sud (Etats-Unis) devrait reprendre son activité le 11 mai. Les usines de moteurs Volvo à Skövde et les usines de pièces de carrosserie d’Olofström (toutes deux en Suède) continuent de fonctionner, mais en fonction des besoins des autres sites de production.