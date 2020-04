Von der Leyen s’excuse auprès de l’Italie: “fait des erreurs, l’UE à vos côtés”

L’Europe tente de colmater la rupture avec l’Italie. Et il le fait à travers la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen qui, dans une lettre publiée dans le journal la Repubblica, s’excuse des “erreurs” commises et déclare la volonté européenne de soutenir l’économie italienne à travers de nouvelles ressources financières.

Dans la lettre, Von der Leyen a souligné que “l’Italie a été le premier pays touché par l’urgence du coronavirus et est maintenant un exemple pour tout le monde. En Europe, dans un premier temps, des erreurs ont été commises, mais maintenant l’UE est aux côtés de l’Italie “.

L’Europe veut aider – écrit-il – en allouant de nouvelles ressources pour financer licenciements.

En particulier, “l’Union allouera jusqu’à cent milliards euros en faveur des pays les plus touchés, à partir de l’Italie, pour compenser la baisse des salaires de ceux qui travaillent sur des horaires plus courts. Cela sera possible grâce à prêts garantis par tous les États membres, démontrant ainsi une véritable solidarité européenne ».

«Ce soutien européen aux licenciements – poursuit-il – contribuera à sauver des emplois – même en période de moindre activité. Lorsque la quarantaine sera terminée et que la demande et les commandes recommenceront à croître, ces mêmes personnes pourront reprendre le travail à plein temps. Et cela est essentiel pour redémarrer le moteur de l’économie européenne dès que possible “

Cette initiative, ajoute-t-il, fait partie d’un ensemble plus vaste.

«Hier, nous avons également proposé que chaque euro encore disponible dans le budget annuel de l’UE est consacré à la lutte contre la crise. Nous aiderons les agriculteurs et les pêcheurs qui nourrissent notre continent chaque jour. Dans le même temps, la Banque européenne d’investissement aide les entreprises européennes – en particulier les petites et moyennes entreprises – à trouver le financement dont elles ont besoin dans cette situation d’urgence “

Von der Leyen reconnaît également que «dans les premiers jours de la crise, face à la nécessité d’une réponse européenne commune, jen trop de gens n’ont pensé qu’à leurs propres problèmes domestiques. Ils ne se rendaient pas compte que nous ne pouvons vaincre cette pandémie qu’ensemble en tant qu’Union. C’était un comportement malveillant et cela aurait pu être évité. ” Si la distance entre les individus nous sert pour notre sécurité, “la distance entre les nations européennes, au contraire, met tout le monde en danger”.

«Nous préférerions tous vivre des moments plus faciles. Mais aujourd’hui, ce que nous pouvons décider, c’est comment réagir. Je pense à une Europe fondée sur la solidarité – notre plus grand espoir et notre investissement dans un avenir commun “, conclut le numéro un de l’exécutif européen.