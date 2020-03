Votre entreprise a besoin que vous mettiez 8 heures complètes à dormir

Un mauvais sommeil chronique vous nuit à vous et à votre entreprise. Voici comment obtenir suffisamment de ce dont vous avez besoin.

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Les dangers que le mauvais sommeil fait courir aux êtres humains sont bien documentés, les entrepreneurs en particulier sont sensibles à ces risques. Nous travaillons de longues heures, sommes sujets au stress et transportons de nombreuses informations dans notre cerveau. Aucune de ces habitudes n’est propice à un bon sommeil.

De plus, les propriétaires d’entreprise sont particulièrement désireux d’adopter un statut «trop occupé» comme insigne d’honneur ou de force. Nous ne nous arrêtons pas pour réfléchir à ce que cela signifie vraiment – que nous ne sommes pas assez efficaces pour faire notre travail dans une journée de travail raisonnable.

Le célèbre entrepreneur et inventeur Elon Musk a été victime de cette pensée erronée de manière considérable, comme en témoigne une interview qu’il a accordée au New York Times en août 2018. Dans cette interview, il a attribué une série de crises commerciales et personnelles à 120 heures. Semaines de travail

Ce n’est pas une façon de vivre, mais c’est une façon potentiellement dangereuse de gérer une entreprise. Suivez ces cinq étapes pour retrouver un bon sommeil et améliorer vos performances au travail.

Connexes: vous êtes trop occupé? Non, tu ne l’es pas. Voici pourquoi

1. Comprendre les dangers d’un sommeil pauvre et insuffisant

Aussi admirable que soient les nombreuses réalisations commerciales de Musk, il est un peu consternant de voir son apparent manque d’appréciation périodique à quel point un bon sommeil est essentiel.

Considérez ce qui se passe pendant que vous portez et continuez à développer un déficit de sommeil:

Diminution de la coordination œil-main Diminution du temps de réponse Déficits de mémoire Augmentation des sentiments de dépression Affaiblissement du système immunitaire

2. Découvrez combien de sommeil vous avez vraiment besoin.

Déterminez la quantité de sommeil dont vous avez réellement besoin. Les statistiques montrent que les adolescents ont besoin d’un peu (dix à douze heures), tandis que le besoin peut diminuer avec l’âge. Les aînés peuvent avoir besoin de beaucoup moins de sommeil que lorsqu’ils étaient plus jeunes.

Plus de sommeil n’est pas toujours la réponse non plus. En fait, il est possible que trop de sommeil soit tout aussi problématique pour les performances. Certaines études suggèrent que des séances de sommeil plus longues peuvent être associées à une capacité cognitive réduite, au moins pour les adultes d’âge moyen.

De manière générale, sept à huit heures de sommeil par nuit sont optimales pour la plupart des individus. Cependant, il est possible que certaines personnes aient besoin de moins ou plus. Pour découvrir, supprimer ou minimiser autant de distractions que possible qui pourraient interrompre votre sommeil et désactiver vos alarmes matinales.

Connexes: trop de sommeil peut vous tuer, disent les scientifiques

3. Créez un environnement optimal pour un bon sommeil.

La qualité de ce sommeil est tout aussi importante que la quantité de sommeil que vous obtenez. Dix heures d’agitation et de retournement agités, rythmées par de longues heures d’éveil, pourraient bien entraîner un état d’esprit plus brumeux que quatre heures de sommeil ininterrompu de haute qualité.

L’augmentation de la qualité de votre sommeil est souvent fonction de différents facteurs tels que l’environnement ou les habitudes de pré-sommeil. Pour créer un environnement qui vous aide à obtenir le sommeil le plus reposant, ajustez chacun des facteurs suivants si nécessaire:

Température ambiante: La science suggère que la régulation de la température de votre pièce est un facteur important pour améliorer votre sommeil. Les chambres plus fraîches aideraient à maintenir une sensation de fatigue. Ils aident également à arrêter les perturbations du sommeil qui peuvent survenir dans des environnements plus chauds. La plage de température optimale semble se situer entre 60 et 67 degrés Fahrenheit.Utilisation électronique: L’un des moyens les plus rapides de gâcher une bonne nuit de sommeil consiste à utiliser des appareils mobiles la nuit. La lumière bleue émise par les écrans mobiles perturbe la production naturelle de mélatonine de votre corps et altère les rythmes circadiens naturels de votre corps.Lumière ambiante et extérieure: Installez des stores occultants sur vos fenêtres pour vous assurer que les sources de lumière extérieures ne dérangent pas votre sommeil.Couvertures lestées: Un développement relativement récent dans l’hygiène du sommeil est la couverture lestée. Il n’y a pas encore beaucoup de recherches sur la question, mais certaines études suggèrent que le poids et la pression supplémentaires d’une couverture lestée peuvent aider à la relaxation physique, conduisant à un repos meilleur et plus profond.

Connexes: 6 habitudes de sommeil et rituels tôt le matin du champion de la Coupe du monde Alex Morgan

4. Créez des routines positives qui garantissent un bon sommeil.

La deuxième moitié de l’équation du sommeil de qualité consiste à établir des routines apaisantes qui aident à signaler à votre corps qu’il est temps de dormir. Établissez un rituel apaisant réconfortant et répétez-le tous les soirs. Par exemple, un bain ou une douche chaude (mais pas trop chaude) et quelques minutes de yoga réparateur peuvent faire toute la différence. J’aime aussi lire avant de me coucher (je renonce aux romans d’espionnage et choisis du matériel spirituel ou philosophique). Essayez également quelques minutes de journalisation. Tous ces éléments peuvent vous aider à vous détendre avant le coucher.

5. Explorez les somnifères.

En dernier recours, explorez les produits en vente libre (OTC) et les somnifères sur ordonnance. Vous voudrez peut-être vous concentrer spécifiquement sur les médicaments et suppléments sans ordonnance au début.

Cependant, même les somnifères en vente libre peuvent présenter des risques pour la santé de certains, surtout s’ils sont mal utilisés ou utilisés pendant des périodes prolongées. Des médicaments comme Unisom, Tylenol PM ou Benadryl peuvent ne pas être la meilleure réponse pour une utilisation continue.

Vous pouvez également essayer la mélatonine, le millepertuis et la camomille (généralement consommée sous forme de thé). Si vous prenez d’autres médicaments, en particulier des médicaments sur ordonnance, parlez-en à votre médecin avant de commencer tout autre supplément ou médicament. Même les suppléments en vente libre peuvent interagir dangereusement avec certains médicaments.

Les médicaments sur ordonnance ne devraient jamais être votre premier choix, car ils comportent de graves effets secondaires potentiels. Votre médecin peut d’abord demander une étude du sommeil pour exclure l’apnée du sommeil et d’autres conditions physiques.

.