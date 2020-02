Votre entreprise est-elle préparée alors que les fraudeurs se concentrent sur les programmes de fidélité?

Votre entreprise est-elle préparée alors que les fraudeurs se concentrent sur les programmes de fidélisation?

Excellente nouvelle alors que Forter lance sa solution de protection du programme de fidélisation pour protéger les programmes contre la fraude et les abus, permettant aux commerçants d’offrir des programmes améliorés avec la meilleure expérience client possible.

Avec une abondance d’options de rachat, les points sont presque aussi liquides que les espèces et les comptes clients légitimes sont vulnérables à l’exploitation. Il est estimé que Les récompenses non réclamées sont évaluées à 100 milliards de livres sterling tandis que les points échangés frauduleusement chaque année s’élèvent à 1 milliard de livres sterling.

Les entreprises ont du mal à limiter les dommages à mesure que les attaques frauduleuses passent du point de transaction à différents éléments du parcours de l’acheteur, y compris l’ouverture de nouveaux comptes, la connexion, la promotion et l’utilisation des coupons.

Pourquoi les programmes de fidélisation sont de plus en plus ciblés par les fraudeurs

Les vecteurs d’attaque que les fraudeurs utilisent pour cibler les programmes de fidélité et les dommages qu’ils causent à votre entreprise

Techniques actuelles de prévention de la fraude et pourquoi elles ne sont peut-être pas équipées pour gérer les fraudeurs sophistiqués d’aujourd’hui

