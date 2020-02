Votre facture Netflix pourrait augmenter de quelques dollars, mais Netflix n’augmente pas les prix – .

Que cela vous plaise ou non, votre facture mensuelle Netflix pourrait augmenter de un à quelques dollars par mois bientôt, grâce aux gouvernements des États qui ont de plus en plus faim de nouvelles recettes fiscales.

Pire encore: ce ne sont pas seulement les abonnements Netflix qui sont dans le collimateur ici. Déjà, environ la moitié de tous les États des États-Unis prélèvent un certain degré de taxe sur les abonnements de leurs résidents à des services de streaming comme Hulu, Netflix, Amazon Prime et Spotify. Et les États qui ne le feront peut-être pas dans un avenir proche. Pour ne citer que quelques exemples, les assemblées législatives des États de l’Utah, du Massachusetts, de l’Illinois, du Kansas et du Maine étudient actuellement cette question, ce que Michael Mazerov, chercheur principal au Center on Budget and Policy Priorities, décrit comme un – élaboration de politiques en mouvement – des projets de loi sont constamment présentés à ce sujet. »

C’est selon un nouveau rapport lundi qui note que cela est inévitable, alors que l’économie passe de l’accent mis sur la vente au détail et les transactions physiques à davantage d’un écosystème numérique. Ce qui est inquiétant pour les consommateurs, cependant, c’est le fait que les taxes de vente de l’État sont généralement de l’ordre de 6% en moyenne aujourd’hui. Ce qui en soi n’est évidemment pas beaucoup. Cela ajouterait près de 1 $ au niveau d’abonnement Premium de Netflix, qui est actuellement au prix de 16 $ / mois.

Pas grand chose – jusqu’à ce que vous vous arrêtiez et que vous vous souveniez du nombre de services de streaming auxquels vous êtes abonné. Selon les estimations de CNBC lundi, un État percevant une nouvelle taxe de vente de 6% sur les services de streaming signifierait que si vous êtes actuellement abonné à Netflix, Hulu, Disney +, HBO Now et Amazon Prime Video, vous envisagez de payer un 4 $ / mois supplémentaires – sans parler du fait que le prix collectif de ces abonnements passerait à environ 63 $ / mois.

Dans un discours sur le budget de l’année dernière, le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont (qui soutient l’idée de taxer les services de streaming), a déclaré: «Notre taxe de vente actuelle est conçue pour une économie Sears Roebuck tirée par les ventes de gré à gré. Aujourd’hui, nous vivons dans une économie amazonienne, tirée par le commerce électronique, les téléchargements numériques et les services aux consommateurs.

“Les cinémas facturent une taxe, et Netflix devrait être traité de la même manière.”

En 2018, c’était la première fois qu’un plus grand nombre de consommateurs américains s’abonnaient à au moins un service de streaming vidéo que ne payaient pour la télévision par câble traditionnelle. C’est selon un rapport de Deloitte notant le jalon, et cela fournit encore une autre raison pour les législateurs des États de vouloir jeter un coup d’œil sur les revenus qu’ils peuvent retirer de toutes ces factures mensuelles de streaming qui échappent à la fiscalité – du moins, pour le moment.

Source de l’image: XanderSt / Shutterstock

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.