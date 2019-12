Votre guide de survie de dernière minute pour le magasinage des Fêtes: 10 statistiques et conseils

Noël n'est plus qu'à quelques jours, mes amis. Le moment d'échanger des cadeaux, de retrouver des êtres chers et de faire mariner du jambon dans du lait de poule est presque arrivé. Inutile de dire que la tentation d'activer le canal Hallmark et de zoner pendant des heures approche son niveau de pointe.

Hélas, il y a encore du travail à faire. À moins que vous ne vendiez quelque chose qui plaît à des personnes extraordinairement ponctuelles, je vous garantis qu'au moins certains de vos clients potentiels n'ont pas encore coché toutes les cases de leurs listes d'achats des Fêtes.

En d'autres termes: vous avez de nombreuses ventes à réaliser à l'approche de la fin des fêtes.

Toujours bienveillant (bon nom de groupe), nous avons mis en place un guide de survie de dernière minute pour la saison des fêtes. Je vais d'abord partager cinq statistiques perspicaces cela fera tourner vos roues. Ensuite, je fournirai cinq conseils pratiques cela vous aidera à terminer la saison en beauté.

Faisons le.

5 statistiques clés pour la fin de la saison des fêtes

1. 16% des utilisateurs termineront leurs achats juste avant Noël

Notre première statistique est une gracieuseté de Best Black Friday, un éditeur en ligne dédié à tout ce qui concerne la vente au détail. Selon leur enquête auprès de plus de 1 000 adultes américains, environ 16% des consommateurs termineront leurs achats des fêtes pendant la semaine de Noël.

Je l'admets: 16% ne semble pas particulièrement impressionnant –en premier. Cependant, quelques calculs rapides changeront probablement d'avis. Il y a plus de 250 millions d'adultes aux États-Unis. 16% de ce chiffre nous donne… 40 millions de procrastinateurs commerciaux.

De toute évidence, cette dernière partie de la saison des fêtes offre de nombreuses opportunités de vente aux détaillants de toutes sortes. Ne lâchez pas le pied tant que les bottes du Père Noël ne sont pas à l'intérieur d'une cheminée.

2. L'année dernière, les remises sur les expéditions ont augmenté de 24%

Selon eMarketer, la saison des vacances 2018 a entraîné une augmentation de 24% en glissement annuel des offres d'expédition à prix réduits. Il ne faudra que quelques mois avant que les données de cette saison soient finalisées et distribuées, mais nous sommes tous des adultes ici – nous pouvons faire une supposition éclairée. Bien que je ne sois pas si audacieux pour affirmer que le pic de cette saison atteindra 24%, nous pouvons confortablement supposer que vos concurrents sont tout aussi impatients, sinon plus désireux — d'attirer les acheteurs de dernière minute avec des frais de livraison réduits.

Ce n'est pas un secret que les acheteurs en ligne adorent la livraison à prix réduit (et gratuite) toute l'année. Mais lorsque le temps presse et que vos prospects sont sous le coup de soumettre leurs commandes, peu de choses sont plus puissantes qu'une expédition flexible et peu coûteuse. Comme le montrent les données d’eMarketer, de plus en plus d’entreprises prennent note de cette tendance et s’adaptent en conséquence. Si vous ne faites pas de même, il est possible que vous n'atteigniez pas les chiffres de conversion de vacances que vous recherchez.

3. 35% des acheteurs s'attendent à ce que vous stockiez leurs informations

Je devrais probablement clarifier. Je ne dis pas que 35% des acheteurs s'attendent à ce que vous stockiez tout leurs informations; ils veulent simplement que vous vous souveniez de leur adresses de livraison et de facturation comme ils essaient de soumettre leurs commandes. Ce chiffre provient de l'étude Global Retail de Google, réalisée en février de cette année.

Il n'y a rien de compliqué à disséquer ici. Comme vous le savez d'après vos propres expériences de magasinage, il est gênant de soumettre une commande à une boutique en ligne que vous avez déjà utilisée et vous êtes invité à saisir à nouveau vos informations de livraison et de facturation. Beaucoup d'acheteurs, y compris ceux qui naviguent sur votre site en ce moment même– préférerait accélérer le processus de soumission des commandes et reprendre le cours de leur vie. Autrement dit, ils veulent minimal friction.

Personne ne veut faire cette mascarade à chaque fois.

Si vous souhaitez stimuler vos ventes de dernière minute pendant les vacances, faites en sorte de soumettre une commande à votre boutique en ligne sans douleur.

4. 49% des acheteurs veulent des annonces basées sur l'historique des achats

Encore un autre aperçu précieux de la dernière étude mondiale de Google sur le commerce de détail: Pratiquement la moitié des acheteurs disent vouloir des publicités personnalisées basées sur leurs achats passés. Je vais en dire plus sur ce sujet dans la prochaine section du guide, mais c'est certainement un aperçu que vous voudrez prendre à cœur. Vos prospects vous disent quelque chose sans ambiguïté: ils veulent que les annonces qu'ils voient en ligne soient adaptées à leurs préférences.

Le dernier tronçon de la saison des fêtes est le moment idéal pour rappeler à vos anciens clients à quel point votre magasin est génial. Alors que la pression pour acheter un cadeau continue d'augmenter, les acheteurs en ligne sont de plus en plus désireux de trouver l'inspiration. Grâce à une annonce personnalisée et au bon moment, sur Facebook, Instagram, Google ou ailleurs, vous pouvez sauver la journée en un rien de temps.

5. Les annonces de produits Microsoft entraînent une augmentation de 20% des CVR

Avant de passer à mes cinq conseils de dernière minute sur les vacances, nous avons une dernière statistique à discuter, celle-ci provenant de nos amis de Microsoft Advertising, anciennement Bing Ads. Selon les données internes collectées ces dernières années, annonces produits ont aidé les détaillants à générer une augmentation de 35% des clics, une augmentation de 62% des conversions et une augmentation de 20% des taux de conversion.

Fondamentalement, ce type d'annonce de Microsoft peut vous aider à augmenter le trafic de votre site et à vendre plus de produits. Quel meilleur moment pour monter à bord que la saison des fêtes?

Équivalent des annonces Google Shopping, les annonces de produits Microsoft sont des promotions basées sur des images qui se trouvent en haut de la page des résultats de recherche. Conçue pour inciter les utilisateurs à faire des achats, une annonce de produit comprend une image, un titre, un prix et le nom de votre marque. Si vous êtes averti, une annonce de produit peut également inclure une offre spéciale (par exemple, "Obtenez 20% de réduction) qui vous différencie davantage de vos concurrents. Pas étonnant qu'ils soient si efficaces pour amener les utilisateurs à cliquer, hein?

Voici la mauvaise nouvelle: si vous ne faites pas déjà de publicité sur Google Shopping, il est peu probable que vous puissiez commencer à utiliser les annonces de produits Microsoft à temps pour Noël. Vous ne pouvez pas profiter de ce type d'annonce tant que vous n'avez pas créé et téléchargé un catalogue de produits complet, et c'est une tâche qui nécessite pas mal de temps.

Pour ceux qui sont sur Google Shopping, vous avez de la chance. Dans l'interface Microsoft Advertising, vous pouvez simplement importer vos campagnes Google Shopping et a frappé le sol en cours d'exécution. Bien entendu, Microsoft devra approuver vos annonces et vous devrez créer manuellement des éléments tels que des mots clés à exclure et des extensions Liens annexes. Mais si vous travaillez rapidement (et, comme je l'ai déjà dit, rendez vos options d'expédition flexibles), vous pouvez vous présenter devant les acheteurs Bing de dernière minute alors qu'ils tentent furieusement de terminer leurs achats des Fêtes.

Pire cas: vos annonces de produits ne sont pas diffusées assez à temps, mais vous avez toujours un nouveau type d'annonce génial à exploiter au cours de la nouvelle année.

5 conseils pratiques pour la fin de la saison des fêtes

1. Organisez des ventes d'une journée le Super Samedi

Comme je suis sûr que certains d'entre vous le savent déjà, le dernier samedi avant Noël est appelé Super samedi—Une dernière chance pour ces 40 millions de procrastinateurs d'acheter des cadeaux pour leurs amis et les membres de leur famille. Les estimations varient, mais selon ABC News, les détaillants peuvent s'attendre à générer quelque chose dans la fourchette de revenus de 15 milliards de dollars …en une seule journée.

Il ne suffit toutefois pas d’ouvrir simplement vos portes le samedi 21 décembre; vous devez faire un effort supplémentaire et donner à vos prospects raison pour vous choisir parmi vos concurrents. Pour le meilleur ou pour le pire, cela signifie que vous devez exécuter des ventes d'un jour tueuses.

Les acheteurs apprécieront toujours les prix réduits, mais cela ne signifie pas que vous ne devriez pas faire preuve de créativité avec votre stratégie du Super Samedi. Pensez à des produits qui se complètent. Si vous gérez une librairie, par exemple, vous pourriez peut-être encadrer votre vente autour des différents types de livres que vous vendez: Achetez un roman mystère et obtenez-en un deuxième à moitié prix!

2. Utilisez des annonces d'inventaire locales sur Google et Bing…

Google a partagé une sacrée statistique en 2018: en seulement deux ans, la fréquence des requêtes de recherche mobile «près de moi» a augmenté de plus de 500%! De toute évidence, les acheteurs aiment voir quels magasins ont certains produits en stock avant de monter dans leur voiture ou de sauter dans le bus. Je dois imaginer que cette tendance ne fait que s'intensifier à mesure que le nombre de jours avant Noël diminue. Après tout, personne n'a de temps à perdre!

Pour vous aider à transformer cette tendance en revenus supplémentaires, Google a créé annonces d'inventaire local. Voici comment ils fonctionnent. Lorsqu'un acheteur potentiel recherche «parfum féminin près de chez moi», il voit une série d'annonces d'inventaire local, chacune fournissant une image, un prix, la disponibilité en magasin et (peut-être le plus important) des directions. Fondamentalement, une annonce d'inventaire locale est un moyen facile de faire savoir à vos prospects que vous avez exactement ce qu'ils recherchent!

Comme pour les annonces de produits Microsoft, vous avez absolument pas de temps à perdre. Une fois que vous avez envoyé votre flux d'inventaire local, Google a besoin de quelques jours pour tout vérifier et tout vérifier. Pour accélérer le processus – qui, encore une fois, est un doit à ce stade, pensez à limiter votre flux d'inventaire (pour l'instant) à une poignée de produits populaires. Cela vous permettra de créer rapidement votre flux et de le faire approuver le plus rapidement possible. Même si vos annonces d'inventaire locales ne sont pas diffusées avant un jour ou deux avant Noël, ça va, les gens feront du shopping! De plus, ces annonces seront toujours utiles même après la fin des fêtes.

En parlant de Microsoft: ils proposent également des annonces d'inventaire local!

3.… et proposez des publicités sur Facebook!

Que vous fassiez la publicité d'un magasin physique ou d'une marque en ligne, il y a tant de choses à aimer sur les offres d'annonces Facebook, un type d'annonce uniquement mobile qui vous permet d'attirer des clients potentiels avec des offres irrésistibles. Les utilisateurs qui revendiquent une offre en ligne recevront un code de réduction et seront ensuite envoyés sur votre site Web pour acheter. Si vous ciblez les acheteurs en magasin, ils recevront un code-barres (ou QR code) qu'ils pourront présenter lors de leur validation.

Pour ceux qui sont intéressés, voici un guide étape par étape pour créer des annonces d'offres Facebook. Une fois que vous êtes prêt à en créer un, voici mon conseil: déterminez qui vous allez cibler avant de rédiger votre copie d'annonce. De cette façon, vous pourrez rendre votre messagerie aussi personnalisée et engageante que possible. Lorsque vous êtes en concurrence avec d'autres détaillants pour conquérir les acheteurs de vacances de dernière minute, tout compte. Si vous pouvez donner l'impression que vos prospects procrastinateurs ont créé une offre spéciale juste pour eux, vous devriez voir d'excellents résultats.

4. Profitez des ajustements des enchères en fonction de l'emplacement

Parole de sagesse: vous pouvez définir vos enchères de mots clés pour qu'elles changent automatiquement (augmentent ou diminuent) en fonction de l'emplacement physique de la personne qui déclenche vos annonces du Réseau de Recherche. Si vous faites de la publicité pour une entreprise physique, que ce soit un magasin de vêtements, un restaurant, un salon de coiffure ou autre, les ajustements d'enchères en fonction de l'emplacement sont un excellent moyen d'augmenter la notoriété de la marque, le trafic sur le site et les ventes globales.

Via Emarketeers.

La dernière partie de la période des fêtes offre l'occasion idéale de combiner la puissance des ajustements d'enchères en fonction de l'emplacement avec une copie d'annonce hyper-spécifique. Par exemple, supposons que vous commercialisiez un restaurant italien local. Si un membre de votre région recherche une «carte-cadeau de restaurant», un ajustement des enchères en fonction de l'emplacement peut vous aider à remporter la première position de l'annonce et à mettre en évidence votre exemplaire gagnant: «Offrez le cadeau de l'Italie│Cartes-cadeaux maintenant disponibles».

P.S. Avec le simulateur d'enchères (qui se trouve sous l'onglet Mots clés de l'interface Google Ads), vous pouvez avoir une idée de l'impact des modifications apportées à vos enchères sur vos résultats.

5. Remarketing aux anciens clients

Stat # 4: 49% des acheteurs veulent des publicités en fonction de leur historique d'achat. Si quelqu'un m'a demandé de plaider en faveur d'un remarketing personnalisé avec une seule statistique, il pourrait s'agir de celle-ci. Que devez-vous entendre d'autre? Les gens veulent voir des annonces pertinentes sur les réseaux de recherche et les réseaux sociaux.

Je me répète, mais cela mérite d'être souligné: lorsque la saison des fêtes tire à sa fin et que la concurrence entre vous et vos rivaux est à son comble, la puissance de la messagerie personnalisée ne peut pas être surestimée. Et bien que des plates-formes comme Google et Facebook vous permettent de segmenter des audiences froides en fonction des données démographiques et des intérêts, il n'y a pas de groupe de personnes que vous connaissez mieux que vos propres clients. C'est pourquoi vous devriez en faire votre centre d'intérêt à l'approche de Noël!

Connaître les produits spécifiques que vos anciens clients ont achetés est un atout incroyable. Supposons, par exemple, que vous ayez conservé un enregistrement (anonyme) de tous les utilisateurs de Facebook qui ont converti une annonce pour une paire de baskets en cours d'exécution. Au lieu de rechercher un lot de prospects entièrement nouveaux, pourquoi ne pas recibler ces clients avec une annonce carrousel qui présente tous vos autres produits liés à la course? Bien que cette approche signifie toucher beaucoup moins de personnes, vous pouvez être rassuré par le fait qu'elles sont beaucoup plus susceptibles de cliquer et de convertir. Si vous êtes sous le feu pour atteindre des objectifs spécifiques pour la saison des fêtes, il est logique de rechercher des perspectives de haute qualité!

Les réseaux sociaux ne sont cependant pas le seul endroit où lancer votre remarketing. Avec les listes de remarketing pour les annonces du Réseau de Recherche (RLSA), vous pouvez augmenter vos enchères sur des mots clés spécifiques lorsqu'ils sont déclenchés par des utilisateurs qui ont visité des pages particulières de votre site Web. Prenons l'exemple du train roulant. Si vous avez une liste (anonyme) de tous ceux qui ont visité la page de votre site dédiée à une paire de baskets spécifique, vous pouvez augmenter votre enchère sur le mot clé "équipement de course" chaque fois qu'il est recherché par l'une de ces personnes.

En cette période cruciale de l'année, les perspectives de haute qualité sont le nom du jeu.