Votre marque est-elle découvrable? – Econsultancy

Les consommateurs posent des questions plus complexes que jamais. La technologie et les attentes des clients évoluant rapidement, il peut être facile de laisser votre expérience de recherche bloquée dans le passé.

La recherche traditionnelle se composait de mots clés et de liens bleus. Dans les requêtes d’aujourd’hui, les consommateurs veulent des réponses qui identifient les notes, la localité, les heures d’ouverture et plus encore. Nous tapons, tapotons et parlons dans plus d’appareils que jamais. Mais si votre marque ne peut pas fournir les bonnes informations pour la question – qui répond au moment de son intention?

Rejoignez Yext pour découvrir comment vous pouvez pérenniser la stratégie de recherche de votre marque.

Vous découvrirez:

Comment cartographier le parcours client à travers des services de découverte basés sur l’IA

Comment les changements fondamentaux dans la recherche ont changé les attentes des clients

