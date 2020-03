Votre programme de formation des employés est-il à la hauteur?

La formation rend les employés meilleurs et plus heureux.

Sur le marché du travail actuel, la plupart des entreprises choisissent entre l’embauche pour la culture et l’embauche pour les compétences. Et la culture semble gagner.

C’est logique. La culture d’entreprise n’est pas formable. Les nouvelles recrues potentielles conviennent ou non. Cependant, les compétences peuvent être affinées au fil du temps. Et si vous voulez des personnes innovantes et talentueuses qui ajouteront à votre forte culture d’entreprise, vous devez cesser de vous soucier de savoir si elles possèdent ou non toutes les compétences. Si vous embauchez les bonnes personnes, elles auront hâte d’apprendre et de faire leurs preuves.

C’est une excellente approche, mais elle s’accompagne de bagages – une formation. Votre formation doit être exceptionnelle. Après tout, si vous êtes prêt à ignorer le fait que votre nouvelle embauche pourrait être un peu plus écologique, mais adaptée à la culture, vous devez également être prêt à donner à cette nouvelle embauche les outils nécessaires pour réussir. Et la formation ne vient pas avec un prix bas. En fait, le coût moyen par location est de près de 4 000 $.

Maintenant, si vous embauchez avec soin, il s’agit plus d’un investissement que d’un coût. Consacrer du temps et des efforts à l’élaboration d’un programme d’intégration efficace garantit à vos nouvelles recrues de bien faire leur travail et de mieux performer une fois acclimatées. Voici quelques pratiques à ajouter à votre programme d’intégration des employés qui se traduiront par une nouvelle embauche bien formée.

Fixer des résultats d’apprentissage clairs

Ne mettez pas en œuvre un programme de formation uniquement pour passer en revue les motions. C’est une perte de temps colossale. Au lieu de cela, définissez des objectifs clairs pour ce que chaque employé doit savoir et être capable de faire à la fin du programme de formation.

Le type de programme de formation que vous organisez dépendra en grande partie de deux facteurs:

L’état de l’entreprise: Êtes-vous en période de changement? Expansion? Êtes-vous à la recherche de postes à court terme avec un chiffre d’affaires élevé attendu, ou souhaitez-vous embaucher des talents qui resteront avec l’entreprise à long terme?

Les rôles spécifiques: Quelles sont les responsabilités du nouvel embauché? À qui rendront-ils compte? Cela détermine ce qu’ils feront et ne feront pas, ce qu’ils doivent savoir, ce qu’ils n’ont pas besoin de savoir et ce qui leur sera utile.

Revoir et adapter régulièrement le curriculum

Dans quelle mesure les nouveaux employés s’intègrent-ils dans l’entreprise? Y a-t-il un taux de roulement élevé des employés quelques semaines seulement après l’embauche d’un nouvel employé? Les superviseurs et les gestionnaires ont-ils l’impression que leurs nouveaux employés sont prêts à travailler lorsqu’ils ont terminé leur formation?

Si les nouvelles recrues partent rapidement et que les superviseurs ont l’impression que le processus de formation n’est pas très efficace, soyez proactif. Si vous avez de l’argent, vous pouvez envisager d’embaucher une firme de recrutement externe. Mais, si ce n’est pas une option, consultez vos managers pour savoir précisément où se situent les points douloureux. Recherchez des ressources en ligne ou concevez vos propres supports de formation. Ajustez ou, si nécessaire, refondez complètement le processus de formation. Déterminez où se trouvent les lacunes de votre processus d’embauche afin de pouvoir les affiner facilement.

Demandez aux employés existants où ils souhaiteraient une formation supplémentaire

La formation n’est pas une chose unique. Cela devrait être un processus continu qui fait partie du développement professionnel global de chaque employé. Il maintient les employés engagés, motivés et fidèles. Fournissez des voies pour l’avancement et consultez-les pour voir où ils aimeraient une formation supplémentaire.

Cette formation peut même ne pas être dispensée dans un format traditionnel (c’est-à-dire plus de trois jours dans la salle de conférence). Au lieu de cela, les employés peuvent suivre une formation financée à l’extérieur ou recevoir une allocation de l’achat et de l’examen des ressources éducatives sur leur propre temps. Considérez la formation comme l’un des avantages offerts aux employés de votre entreprise et votre équipe en tirera certainement parti.

Donnez aux employés une chance de mettre la théorie en pratique

Plonger une pile de manuels devant les nouvelles recrues et s’attendre à ce qu’elles mémorisent et appliquent cela en l’espace d’une semaine est ridicule. Ils ont besoin de revoir et d’utiliser ces connaissances dans une atmosphère semi-supervisée.

Considérez comment les nouveaux serveurs de restaurant reçoivent une formation. Plutôt que de garer un nouveau serveur à une table avec le plan du restaurant et un menu, ils observent un serveur expérimenté pendant quelques quarts de travail et aident à servir les tables. Ils accomplissent effectivement le travail, mais ils ont quelqu’un juste à côté d’eux pour s’assurer qu’ils ne foirent pas royalement. Il doit être possible de mettre la théorie en pratique.

Sur une note connexe, expliquez clairement pourquoi des règles spécifiques sont en place. Si une procédure prend du temps ou est lourde, vous allez avoir des gens qui coupent les coins. Expliquer pourquoi certains processus sont tels qu’ils sont à travers des exemples ou des études de cas traite les employés comme des membres intelligents et respectés de l’équipe.

Un excellent programme de formation nécessite un investissement initial en termes de temps et d’argent, mais c’est un investissement digne, en effet, s’il vous fait gagner des heures de rénovation et de réembauche (et de licenciement). Une formation appropriée jette les bases d’un personnel solide, d’un moral élevé dans l’entreprise et d’un développement professionnel efficace.

