Votre temps est précieux. Pendant le coronavirus, cela compte encore plus.

J’avais l’habitude de savoir à quoi ressemblait l’heure. Je pourrais le diviser en blocs propres: temps en famille, temps de travail, temps personnel. Maintenant, c’est un fouillis désordonné, où j’ai du mal à me concentrer sur une seule chose. Et pour d’autres personnes, dont les emplois sont suspendus ou dont les entreprises n’ont pas de voie claire à suivre, le temps pourrait sembler être en abondance soudaine – une abondance d’heures inutilisées.

Peu importe les circonstances, j’espère que vous tiendrez compte de ceci:

Notre temps compte plus qu’il ne l’a jamais été.

Ne le gaspillez pas.

Utilisez-le.

Je repense souvent à un moment juste avant que le monde ne se retourne. J’étais en train de dîner avec un groupe d’entrepreneurs et j’ai pu discuter avec Meghan Asha, PDG d’une société qui organise des salons professionnels appelée FounderMade. À l’époque, elle n’était pas sûre de devoir annuler ses événements. (Elle l’a fait plus tard.) Mais elle m’a dit que si elle annulait, elle considérerait cela comme une opportunité. Elle a de nombreuses idées pour FounderMade – des idées sur lesquelles elle ne pourrait jamais se concentrer pleinement, car ses événements prennent tellement de temps. Si les événements se sont arrêtés, a-t-elle expliqué, elle serait en mesure d’élargir sa concentration. Elle pourrait diversifier son entreprise, créer de nouvelles opportunités multiples et sortir de cette pandémie plus forte et plus robuste. (Écoutez-la sur mon podcast en discuter davantage.)

Dans les semaines qui ont suivi, alors que nous nous retirions tous dans nos maisons, j’en ai entendu une version de la part des entrepreneurs. Si leur entreprise a été impactée, ils ont commencé à affiner leur vision et à résoudre de nouveaux problèmes. Si leur travail disparaissait, ils avaient une longue liste de nouveaux projets à aborder.

Puis j’ai commencé à entendre des histoires d’entreprises qui ont survécu à la récession de 2008. Ils avaient un état d’esprit similaire. Certains ont changé d’orientation, trouvant comment servir une clientèle plus étroite avec une perfection absolue. D’autres ont créé de nouvelles solutions pour les clients à court d’argent. Pourtant, d’autres ont finalement été forcés d’affronter la réalité – de reconnaître que leur concept en difficulté ne fonctionnait pas et qu’ils auraient besoin d’un changement radical pour survivre. Ce sont des choses que nous devrions faire de toute façon! Mais parfois, nous avons besoin d’une crise pour prendre les décisions difficiles, nécessaires et définissant l’avenir.

Je trouve tout cela incroyablement inspirant. Il peut sembler que le monde est fermé, mais ce n’est pas le cas: il regorge de vie et d’opportunités.

Et je vais être honnête: cela m’a fait réévaluer mes propres actions et le travail que nous faisons chez Entrepreneur. Au temps de B.C. (c’est avant le coronavirus), nous avons tous jonglé avec un million de projets différents. Maintenant, je me pose ces questions:

Comment chaque heure que je passe peut-elle créer le plus d’impact? Quels projets ne valent tout simplement plus le temps? Qu’est-ce qui me préparera, moi et Entrepreneur, pour l’avenir – où les gens se souviendront de ce que nous avons fait aujourd’hui et seront encore plus engagés avec nous demain ?

Ce sont des questions difficiles mais nécessaires, et je vous encourage à les poser à vous-même. Certaines idées bien-aimées devront être abandonnées – et, bien sûr, j’en ai été triste, mais j’ai ensuite vu l’impact du temps bien dépensé. J’ai vu une soif d’informations et une énorme réponse lorsque nous sommes en mesure de passer à l’étape actuelle. Je constate une réorientation et un nouvel ensemble d’attentes. Je vois des gens qui ont besoin de nouvelles choses et les énormes avantages de les servir. Vous le verrez aussi.

Un jour, ce sera fini. Le coronavirus sera vaincu et nous créerons une nouvelle normale. Et quand nous le ferons, les gens se souviendront de tout ce qui s’est passé pendant ces mois. Ils sauront qui les a bien traités, qui était là pour eux, qui les a compris et qui les accompagne à l’avenir.

C’est à cela que nous devrions consacrer notre temps. C’est ce qui compte le plus.

Il n’y a pas de temps perdu aujourd’hui. Pas une seconde. Dépensez-le sur votre fondation – votre famille, votre équipe, vos relations, vos idées et votre exécution, et sur le travail que vous pouvez faire aujourd’hui et les choses encore plus grandes que vous pouvez révéler demain.

Soyez en sécurité, soyez bien et restez en contact.

