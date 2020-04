Voulez-vous différer les paiements avec votre banque? Tenez compte de ces conseils

“Le titulaire du compte doit vérifier le contrat d’origine et, par la suite, s’adresser à sa banque afin que ce nouveau programme qui s’applique pour quatre ou six mois, qu’il n’y ait pas de frais supplémentaires par la suite, qu’il veuille facturer des intérêts de retard ou des commissions qui peuvent affecter de manière significative le paiement d’origine. Il ne s’agit pas d’une restructuration de crédit, dérivée du fait que cela affecterait le tableau d’amortissement, les termes, le taux d’intérêt », a expliqué Elvira Méndez, professeur à l’Université La Salle.

Ces types de mesures sont bénéfiques pour les emprunteurs et les banques. Pour les premiers, c’est l’aide qui est apportée dans un contexte compliqué, mais aussi atypique »; Pour ces derniers, “c’est un moyen de se rapprocher des gens”, a expliqué Juan Caudillo, universitaire à la Faculté des affaires de l’Université panaméricaine (UP).

“La société dépasse les attentes des gouvernements qui ont mis du temps à prendre des décisions plus importantes”, a-t-il ajouté.

Avant d’accepter ces programmes d’aide, vous devez vérifier votre liquidité.

«A partir d’un budget, si l’on constate que la liquidité est réduite pour faire face au paiement de crédits, oui adhérer à ces programmes, consulter les conditions générales, lire les petites lettres et qui sont couvertes par une lettre de la banque –Demander à un responsable de compte- pour que, plus tard, ils ne veuillent pas appliquer une restructuration, augmenter le taux et, évidemment, les commissions », a souligné Méndez.

D’un autre côté, “cela vaut la peine de prendre l’aide parce que nous ne savons pas quand elle peut être nécessaire, donc la prendre à ce moment-là peut être plus du type de précaution et qu’à la fin de la journée, si cela ne vous affectera pas – elle n’a pas coût ou pénalité-, et ne pas attendre que la demande d’aide ne soit plus disponible ou si élevée et que les institutions soient obligées de cesser de la donner “, a expliqué le universitaire UP.

Que faire pendant la période de grâce?

L’essentiel en ces temps d’incertitude économique est de satisfaire les besoins fondamentaux et immédiats: services, panier de base. Comme de nombreuses activités récréatives et espaces publics sont suspendus, les économies qui en découlent peuvent être affectées à la crise.

