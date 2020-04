Vous avez du mal à dormir? La solution pourrait être une couverture de refroidissement pondérée.

Obtenez une meilleure nuit de sommeil avec cette couverture lestée rafraîchissante.

Avril

19, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous lancez et vous retournez la nuit: insomnie, pensées anxieuses concernant l’impact du coronavirus sur votre vie, sensation de surchauffe, vous l’appelez. Et avec autant de problèmes potentiels, il peut être surprenant d’entendre qu’il pourrait y avoir une solution unique. Mais comme le suggère la recherche, il y a: la couverture lestée.

Une couverture lestée ressemble à une couette standard, mais au lieu d’être une couette traditionnelle, elle est remplie de cinq à 30 livres de minuscules perles. Ces perles offrent une répartition uniforme de la pression lorsque vous vous enfoncez sous elle, imitant la sensation d’un câlin. Le résultat est une augmentation de la production de sérotonine et de dopamine dans votre corps (le genre qui vous fait vous sentir calme et détendu), ce qui conduit finalement à une augmentation de la mélatonine, le produit chimique naturel qui nous fatigue. Diverses études ont confirmé la capacité de la couverture lestée à aider les gens à dormir plus vite, à rester endormi plus longtemps et à soulager leur stress en même temps.

Et tandis que de nombreux modèles s’arrêtent et commencent par là, la couverture de refroidissement Hush Iced pousse le concept de couverture pondérée un peu plus loin en intégrant une couverture de refroidissement avec son bambou anti-transpiration. L’effet de refroidissement le rend particulièrement idéal pour ceux qui surchauffent pendant leur sommeil ou ceux qui recherchent un moyen de profiter des avantages d’une couverture lestée même en plein été.

Il se trouve que chaque taille de la couverture Hush Iced est également en vente en ce moment. Sa couverture de glace personnelle (qui pèse 12 livres) est en vente pour 179,99 $, la couverture Queen pesant 20 livres et 25 livres sont en vente pour 233,99 $. La couverture Queen de 30 livres coûte maintenant 242,99 $, et ses deux variantes de couvertures King Size, 30 livres et 35 livres, sont maintenant de 251,99 $ et 279 $, respectivement. Astuce: les couvertures lestées devraient représenter environ 10% de votre poids corporel pour une efficacité maximale.

De plus, toutes les couvertures Hush Iced sont fabriquées avec du sable de verre non toxique, et une partie de chaque vente est consacrée à la livraison de couvertures à ceux qui en ont besoin.

Un prix abordable, une conception fonctionnelle, des propriétés de refroidissement et il prend en charge une grande cause. Ce sont tous les ingrédients d’une fantastique couverture lestée si vous nous le demandez.

Plus de The Entrepreneur Store

.