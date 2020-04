Vous cherchez une moto pour rejoindre les applications de livraison? Nous vous offrons les meilleures options de moto pour travailler

Honda Cargo 150

Honda a montré que ses moteurs, ainsi que les composants de ses motos, peuvent durer toute une vie et c’est le cas de la moto la plus chère des concessionnaires. Le Cargo 150 est l’un des plus populaires du segment, il dispose d’un moteur monocylindre de 149,2 cm3 et d’une puissance de 11,2 ch, couplé à une transmission à cinq vitesses. Son prix catalogue est de 30 490 pesos.

YAMAHA YBR 125

Le Yamaha BR 125 Express est un favori du segment, non seulement pour la confiance dans la garantie et les performances qu’il offre, mais pour ses performances. Il dispose d’un moteur monocylindre quatre cylindres de 124 cm3 refroidi par air, d’une transmission à 5 vitesses, d’un allumage électronique et à pédale, et est idéal pour travailler dans les villes congestionnées; son prix est de 27 999 pesos.

SUZUKI HURACAN 125

Suzuki est une autre des marques préférées sur le marché et la Huracán 125 possède tout l’ADN de confiance. Il est polyvalent et efficace, il a un allumage électronique et kick, une capacité de charge de 160 kilos, un moteur monocylindre de 124 cm3 refroidi par air qui produit 12 ch, ce qui le rend agile et à faible consommation de carburant, avec une capacité de 14 litres dans le réservoir, son prix est de 28 490 pesos.

BAJAJ BOXER 150

Il se distingue par être un vélo de combat, idéal pour ceux qui recherchent un outil de travail. Son énorme phare, avec un petit carénage, le distingue des autres. Son faible poids, ajouté à une suspension confortable, le rendent très confortable pour la ville. Il dispose d’un moteur de 144,08 cm3 de 12 ch, une option rentable qui offre une consommation combinée de 40 km / l; son prix est de 26 299 pesos.

ITALIKA FT 150 G

Italika se caractérise par sa grande variété de produits en termes de motos de travail, comme le FT150 G, qui, en raison de son poids léger et de son bon rendement énergétique, est devenu un favori pour une utilisation dans la livraison d’applications. Il dispose d’un moteur de 149 cm3 avec allumage électronique et pédale, sa capacité de charge est également de 150 kilos et son prix est de 17 899 pesos

