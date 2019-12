Vous essayez de promouvoir votre entreprise locale? 4 idées d'annonces vidéo Facebook faciles

Il existe de nombreux conseils marketing pour les entreprises en ligne. Que vous soyez une entreprise de vente au détail essayant de générer des ventes en ligne, une entreprise SaaS essayant d'obtenir des prospects ou quoi que ce soit entre les deux, il existe de nombreux articles, webinaires et vidéos pour vous orienter dans la bonne direction.

Mais si vous dirigez une entreprise locale? Eh bien, vous obtenez en quelque sorte l'extrémité courte du bâton.

Beaucoup de conseils marketing que vous voyez en ligne fonctionnent vraiment mieux pour les entreprises en ligne avec une présence nationale ou mondiale. Les entreprises locales, en revanche, ont des besoins et des défis bien plus spécifiques. Si vous dirigez une entreprise locale, vous savez exactement ce que je veux dire. Le marketing en tant qu'entreprise locale en ligne peut être difficile.

Heureusement, il existe des moyens éprouvés de commercialiser votre entreprise locale en ligne. L'une des meilleures façons de le faire est d'utiliser des publicités vidéo sur Facebook.

Maintenant, si vous essayez de commercialiser une entreprise locale, la publicité vidéo peut sembler un peu écrasante. Vous n'avez probablement pas un budget énorme pour travailler avec ou une équipe marketing dédiée pour scénariser, filmer et monter des vidéos pour votre entreprise. Mais, même sans toutes ces choses, vous pouvez toujours faire en sorte que les publicités vidéo Facebook fonctionnent pour vous… si vous connaissez la bonne façon d'aborder les choses.

Dans cet article, nous allons parler de 4 types d'annonces vidéo Facebook qui sont relativement abordables et faciles à créer. Plus important encore, ils sont le type exact de contenu qui aidera à mettre votre entreprise locale sur la carte!

1. Publicités de marque

Les entreprises locales ont le sentiment intime et voisin que des chaînes comme Wal-Mart ou Wendy ne peuvent tout simplement pas espérer se reproduire. Les gens adhèrent à ce sentiment, qui s'accompagne d'un sentiment de communauté et d'exclusivité («c'est notre magasin / restaurant / plombier / etc.»).

Les entreprises locales prospèrent parce qu'elles répondent aux besoins de la communauté locale. En conséquence, ils se sentent comme faisant partie de la communauté – soutenir les entreprises locales, c'est comme soutenir la communauté.

C'est un excellent angle à utiliser dans votre marketing en ligne. Les habitants aiment savoir pourquoi et comment les membres de leur communauté ont créé une entreprise.Créer une annonce vidéo sur l'histoire de la marque est donc un excellent moyen d'amener les gens à s'engager avec votre entreprise.

Si vous n'êtes pas sûr de l'histoire de la marque de votre entreprise locale, voici quelques questions pour vous faire réfléchir:

Pourquoi avez-vous décidé de créer votre entreprise?

Quels sont vos objectifs et vos passions?

Comment avez-vous commencé? Quels défis avez-vous surmontés?

Qui votre entreprise a-t-elle aidé dans la communauté locale?

Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence? Vos produits sont-ils fabriqués à la main? Offrez-vous une garantie sur vos services que personne d'autre ne peut égaler? Avez-vous du contenu «en coulisses» que vous pouvez partager?

Avec ce type de vidéo, votre objectif n'est pas tant d'attirer de nouveaux clients à votre porte que de les sensibiliser. Si vous le faites correctement, les gens viendront vérifier votre entreprise, mais même s'ils ne se présentent pas en masse, vous leur faites toujours savoir qui vous êtes et ce que vous faites.

Par exemple, regardez cette vidéo de sensibilisation à la marque.

Au fur et à mesure que les gens se familiarisent avec votre entreprise (ou si vous êtes déjà un nom familier), vous pouvez vous concentrer plutôt sur le contenu qui donne l'impression que vous faites partie de la même équipe.

À titre d'exemple, voici une autre vidéo de la même entreprise qui se concentre davantage sur cet angle.

D'où viennent vos superaliments? Nous prenons soin de savoir exactement d'où proviennent tous nos ingrédients et de travailler avec des agriculteurs indépendants et des organisations locales, alors assurez-vous que quoi que nous fassions, nous faisons du bien à la source! En savoir plus sur notre sourcing ici: www.yoursuperfoods.us/ingredients Publié par Your Superfoods le mardi 5 décembre 2017

Contrairement à la première vidéo, l'attrait de cette annonce est plus axé sur la logique que sur l'émotion. Cela permet d'expliquer pourquoi les gens devraient acheter dans leur magasin – et pas seulement parce qu'ils sont locaux.

En règle générale, les vidéos d'histoires de marque doivent être assez courtes et précises (30 à 60 secondes). Votre objectif est de sensibiliser et de susciter l'intérêt. Vous n'avez pas besoin d'expliquer chaque détail de votre entreprise ou de faire valoir tous les arguments pour lesquels les gens devraient acheter chez vous. Si vous suscitez suffisamment d'intérêt, ils viendront.

2. Annonces de témoignages

Quelle est la meilleure façon de se sentir «local»? Présentez des lieux, des événements locaux et, surtout, des gens!

Les annonces de témoignages sont un choix particulièrement intéressant pour les entreprises locales. Pourquoi? Parce que si vous pouvez amener des gens de la communauté à évaluer votre entreprise, cela prouve que vous êtes en fait une bonne entreprise digne de confiance.

Après tout, contrairement aux avis en ligne, les annonces de témoignages pour les entreprises locales proviennent de personnes de votre communauté. Si ces gens mentent, ils ont beaucoup plus à perdre qu’une personne aléatoire sur Internet.

Maintenant, une bonne annonce de témoignage n'a pas besoin d'être incroyablement professionnelle. En fait, parce que vous êtes une entreprise locale, une valeur de production parfois inférieure peut en fait rendre votre entreprise plus réelle et plus accessible.

Dans cette vidéo, l'entreprise fait un excellent travail en équilibrant le professionnalisme avec un sentiment d'authenticité.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=KNG-OqNe5PU (/ intégré)

Contrairement à l'annonce de marque que nous avons mentionnée précédemment, les annonces de témoignages ne sont pas un excellent moyen de sensibiliser votre entreprise. Ils ne fonctionnent vraiment que si les gens connaissent déjà votre entreprise et ont besoin d'un peu plus de conviction.

Cependant, la combinaison d'une annonce de témoignage avec une annonce de marque peut être un solide combo à deux coups. Vous commencez par diffuser votre annonce de marque sur Facebook, puis créez une audience basée sur des personnes qui ont regardé votre annonce pendant un certain temps. Ensuite, vous ciblez ces personnes avec votre annonce témoignage.

Puisqu'ils connaissent déjà votre entreprise, votre témoignage aidera vos clients potentiels à s'intéresser encore plus à votre entreprise. Tout à coup, votre entreprise n’est plus seulement un nom, c’est quelque chose qu’ils doivent vérifier.

Les annonces de témoignages sont excellentes, mais elles peuvent devenir fastidieuses si vous essayez de mettre trop de contenu dans une seule annonce. En général, vous voulez les garder à 45-60 secondes. Si vous avez plus de contenu que ne peut en contenir cette période, créez plus d'annonces.

3. FAQ Annonces

Un grand défi auquel les chaînes sont souvent confrontées est le sentiment de déconnexion. Quelle que soit l'importance de leur question, votre Joe moyen ne peut pas demander de l'aide à Jeff Bezos. Plus l'entreprise est grande, plus elle semble éloignée et distante.

Les entreprises locales, en revanche, se sentent très ouvertes et accessibles. Ils ne pourront peut-être pas obtenir l'aide dont ils ont besoin d'Amazon, mais ils peuvent appeler votre entreprise et parler à une personne réelle immédiatement.

Un moyen simple de promouvoir ce type de sentiments consiste à diffuser des annonces FAQ. Les gens ont toujours des questions. Par conséquent, répondre à ces questions dans une annonce vidéo donne l'impression que votre entreprise est en contact et investie avec ses clients.

Pour rendre les choses encore meilleures, qui pose des questions? Les personnes qui envisagent de faire un achat. Si votre annonce vidéo vous permet d'acheter facilement et confortablement, ils vont probablement vous choisir par rapport à un concurrent distant et déconnecté.

Si vous interagissez bien avec vos clients, vous devriez déjà avoir une assez bonne idée des questions à couvrir dans ce type de vidéo, mais si vous cherchez des idées, vous pouvez souvent les trouver dans les commentaires sur vos annonces et publications sur les réseaux sociaux.

Les vidéos explicatives, les vidéos FAQ et les autres publicités vidéo qui aident à répondre aux questions des utilisateurs sont un moyen idéal pour établir la confiance avec vos clients potentiels. Comme pour les annonces de témoignages, ces types d'annonces conviennent mieux aux clients qui connaissent déjà votre entreprise et ce qu'elle fait. Mais, pour ces clients, ce type d'annonce peut les faire basculer de considérer à acheter très rapidement.

4. Annonces d'événements

Enfin, un autre avantage clé des entreprises locales par rapport à leurs concurrents mondiaux est la capacité de se connecter avec la communauté à travers des événements locaux. Que vous sponsorisiez un événement vous-même ou participiez à un événement plus important avec d'autres entreprises, les événements sont une excellente opportunité de marketing, particulièrement adaptée aux publicités vidéo Facebook.

Avant l'événement, vous pouvez annoncer l'événement pour parler de quelque chose de pertinent pour votre entreprise (et vos clients). Pendant l'événement, vous pouvez accrocher une tonne de séquences que vous pouvez utiliser après l'événement dans des annonces montrant à quel point vous êtes connecté à la communauté.

Par exemple, vous pouvez diffuser une annonce mettant en vedette un groupe de coureurs que vous avez parrainé lors d'un 5k local qui explique comment votre entreprise s'engage à soutenir la communauté (voir l'annonce de marque ci-dessus). Alternativement, vous pouvez inclure des images de votre stand lors d'un événement local et parler de la façon dont votre entreprise a été un élément important de la communauté pendant des années.

Dans tous les cas, une bonne annonce d'événement doit être courte, douce et précise (<60 secondes). Ce n'est pas à vous de faire participer des gens à l'événement. Au lieu de cela, l'objectif est d'utiliser l'intérêt naturel des gens pour les événements locaux afin de faire connaître votre entreprise et de promouvoir un sentiment de communauté.

Conclusion

Bien que les grandes chaînes puissent avoir plus de ressources que vous, elles ne peuvent pas communiquer avec leurs clients comme le peut une entreprise locale. Cela fait du bien de soutenir une entreprise locale, en particulier une entreprise qui se sent comme une véritable partie de la communauté.

En tant qu'entreprise locale, c'est là que vous pouvez vraiment briller. La publicité vidéo peut sembler intimidante, mais vous n'avez pas à égaler la valeur de production d'une grande chaîne. Les clients locaux ne se soucient pas du niveau de polissage de leur annonce. Au lieu de cela, ils veulent se sentir comme si vous étiez une entreprise locale réelle et sympathique à laquelle ils se sentent connectés.