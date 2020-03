Vous n’avez jamais pensé à la norme sur l’alcool de cette façon auparavant

Quelle est la norme de l’alcool?

Pour ceux qui ont travaillé dans le domaine de la prévention et du contrôle de l’alcool, cela peut sembler une question banale. Mais ce n’est pas injustifié. Parce que pour le plus grand nombre, la «norme alcool» est un concept auquel ils n’ont pas encore réfléchi.

Une norme est, par définition, l’invisible, l’inconscient, l’incontesté. La plupart d’entre nous vivent notre vie quotidienne en respectant un grand nombre de normes différentes sans susciter de réflexion plus approfondie.

La manière conventionnelle d’expliquer la norme relative à l’alcool est généralement centrée sur l’attente implicite de consommation d’alcool. Que vous alliez à une fête, à un après-travail, à une conférence, à un rendez-vous ou à tout autre rassemblement social, la consommation d’alcool est souvent attendue – du moins dans le monde occidental.

Lors du dîner, vous êtes accueilli avec une boisson de bienvenue imprégnée d’alcool. Lorsque vous êtes invité à un rendez-vous ou à un rendez-vous, on vous demande de «prendre un verre» avec quelqu’un. Lors des soirées universitaires, vous devez participer à des jeux «à boire». Etc.

Remarque: la norme sur l’alcool est si puissante que le mot «boire» est devenu synonyme de «consommation d’alcool».

La plupart d’entre nous en ont fait l’expérience d’une manière ou d’une autre. Dans mon pays d’origine, la Suède, les enquêtes montrent que 84% de la population adulte a connu ces attentes de consommation d’alcool.

Toute désobéissance ou dérogation potentielle à cette norme omniprésente pourrait être satisfaite, allant des requêtes explorant des excuses «valides» («Je conduis», «Je suis enceinte», etc.) à la suspicion et à l’exclusion sociale.

La norme de l’alcool comme structure de pouvoir

Il existe une autre façon de décrire la norme de l’alcool. Au lieu de le considérer comme un phénomène statique établi – un «état naturel» de la culture sociale que nous inhibons – le voir du point de vue du pouvoir.

Car avec les normes vient un immense pouvoir. Le fait de pouvoir dicter ce qui est un comportement «typique», «normal» ou «attendu» donne à ceux qui sont capables de fixer la norme un énorme avantage dans la vie.

Ces normes sont respectées, promues et perpétuées car certaines entités bénéficient de leur respect et de leur application. Ils se propagent et se renforcent parce que quelqu’un gagne à se répandre et se renforcer.

Peut-être l’exemple le plus bien établi de cela peut être vu dans les normes qui entourent le genre. Dans la plupart des régions du monde, le fait d’être sexué en tant qu’homme vous donne automatiquement certains privilèges qui ne sont pas accordés aux femmes. Les hommes reçoivent le pouvoir par le biais des normes sociétales. Ils en bénéficient.

Maintenant posez-vous la question suivante: à qui profite la norme sur l’alcool? Quelle entité est fortement incitée à maintenir, promouvoir et perpétuer la norme sur l’alcool? Quel acteur pousse agressivement la norme de l’alcool dans certaines parties du sud du monde, où le rôle de l’alcool a jusqu’à présent été limité.

Examiner la magie de l’alcool

Oui, tu l’as deviné. La réponse est l’industrie de l’alcool.

L’industrie de l’alcool est totalement dépendant sur l’acceptation générale de la norme sur l’alcool. L’idée que la consommation d’alcool est le comportement normal, incontesté et même glamour et attendu lors de l’interaction sociale est l’élément vital de l’industrie de l’alcool. Sans cela, le Big Alcohol est condamné.

Lorsque vous «allez boire une bière» ou «prenez un verre», ce n’est généralement pas la boisson alcoolisée en soi qui est votre principale préoccupation. Vous êtes à la recherche d’un forum social, un endroit agréable et accueillant pour vous réunir pour discuter, vous détendre, rencontrer des amis, faire connaissance avec de nouvelles personnes. La boisson est vraiment une préoccupation secondaire, mais pour la plupart des gens, la boisson semble faciliter cet environnement.

De même, une partie de la norme de l’alcool est ce que l’alcool signifie: Exclusivité, indulgence, opulence. S’offrir une boisson alcoolisée est un acte de rupture avec le quotidien. Le rassemblement après le travail signale un type d’interaction sociale différent avec les mêmes personnes avec lesquelles vous avez eu des interactions professionnelles le même jour. L’alcool est utilisé comme gardien pour cela comme symbole d’extraordinaire.

Notez que le mot «symbole» doit être souligné ici. Parce que nous savons également que l’alcool ne produit pas dans le corps les effets physiques que nous percevons comme positifs. La valeur potentielle que l’alcool apporte aux rassemblements sociaux se limite à ce qu’il signifie.

L’industrie de l’alcool en est parfaitement consciente. Ils savent que leur produit n’est pas la substance elle-même, mais à quoi le produit est associé. A en juger par ses propres mérites, les boissons alcoolisées ne dureraient pas une journée. Si vous deviez déconnecter le produit que l’industrie propose de ses associations construites, il ne resterait plus grand chose à part une substance toxique et provoquant une dépendance qui, dans l’ensemble, a peu de valeur pour les gens.

(En fait, je dirais que dans aucun monde, aucun être humain rationnel ne peut peser les méfaits combinés de l’alcool avec les propriétés culinaires de l’éthanol et arriver à une conclusion qui favorise l’éthanol. Mais si vous jetez votre vie sociale dans l’équation ainsi – le plus précieux que nous ayons – les avantages potentiels de l’alcool semblent plus substantiels.)

C’est pourquoi la norme sur l’alcool est l’élément vital de l’industrie de l’alcool. C’est pourquoi ils dépensent d’énormes sommes d’argent pour renforcer et maintenir ces liens d’association.

La publicité pour l’alcool dans les sports alimente la norme sur l’alcool

C’est aussi pourquoi remettre en question, remettre en question et briser la norme de l’alcool omniprésente est leur plus grande peur.

La norme de l’alcool oppressif

En 2019, j’ai mené une étude sur la norme de l’alcool en Suède. L’étude a montré que la grande majorité de la population ne considère pas l’alcool comme un aspect des rassemblements sociaux. De plus, un énorme pourcentage de la population préférerait voir davantage d’activités sociales sans alcool. Pourtant, il est là, comme point central de nombreux forums et contextes sociaux.

Néanmoins, la plupart de ces personnes consomment de l’alcool à un moment donné. Certains le font comme un choix actif et rationnel, mais beaucoup le font sans réflexion en raison de normes et d’attentes intériorisées depuis l’enfance.

Peut-être le plus pénible, la norme sur l’alcool semble également créer une culture où les gens consomment de l’alcool sans le vouloir. En fait, près d’un million de Suédois adultes (sur environ huit millions au total) consomment de l’alcool tout en déclarant explicitement qu’ils ne le souhaitent pas.

La norme oppressive sur l’alcool et la liberté de ne pas consommer d’alcool

L’arme de Big Alcohol

Pour revenir à la question initiale que j’ai posée: quelle est la norme en matière d’alcool? Je pense que cet exemple montre ce qu’est vraiment la norme sur l’alcool:

C’est une arme.

C’est une arme utilisée par l’industrie de l’alcool pour produire un discours – une réalité perçue – qui leur profite grandement.

C’est une arme de pouvoir qui supprime ceux qui ne souhaitent pas participer à ce discours. Il s’agit d’une arme déployée de telle manière qu’une substance nocive qui cause chaque année des millions de vies perdues et des souffrances incalculables semble être demandée par le grand public pour des raisons autres que les propriétés de la substance elle-même.

Cela peut sembler sombre. Cependant, il y a beaucoup à espérer et c’est ceci: Aucune norme ne peut rester statique si elle est contestée.

–

Pour en savoir plus sur le hub scientifique:

De 4 à 8 ans, les enfants sont de plus en plus conscients des situations normatives pour les adultes à consommer de l’alcool

Article de recherche

Sensibilisation des enfants aux situations normatives pour les adultes à consommer de l’alcool

La relation entre les attitudes parentales et la consommation d’alcool chez les enfants: examen systématique et méta-analyse

Article de recherche

Relation entre les attitudes parentales et la consommation d’alcool des enfants

«Les femmes de mon âge ont tendance à boire»: la construction sociale de la consommation d’alcool par les femmes australiennes et danoises âgées de 50 à 70 ans

Article de recherche

La construction sociale de la consommation d’alcool par les femmes âgées australiennes et danoises

Les différentes boissons vous font-elles ressentir des émotions différentes? Examen des attentes d’alcool spécifiques aux boissons des jeunes adolescents à l’aide de la tâche sur les attentes en matière d’alcool

Article de recherche

Déjà, les jeunes adolescents ont des attentes en matière d’alcool et de sexe

Pour plus de lecture du blog:

4 indices pour expliquer le conflit d’intérêts fondamental de Big Alcohol

par Maik Dünnbier

4 indices pour expliquer le conflit d’intérêts fondamental de Big Alcohol