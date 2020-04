Vous n’avez pas besoin d’être un scientifique pour penser comme un

Fusée scientifique, professeur de droit et auteur Ozan Varol explique comment vous pouvez utiliser des stratégies simples pour faire des bonds de géant dans le travail et la vie.

Avril

12, 2020

1 min de lecture

Les opinions exprimées par les contributeurs d’entrepreneurs sont les leurs.

Fusée scientifique, professeur de droit et auteur de Think Like a Rocket Scientist Ozan Varol partage ses réflexions sur: Comment les scientifiques de fusées adoptent une approche à deux volets pour faire face à toute incertitude [3:37].Pourquoi les gens ont tendance à éviter de «viser haut» et comment les entrepreneurs peuvent briser ce conditionnement [9:15]. Comment l’ennui peut conduire à certaines de nos plus grandes percées [13:51]L’importance de recadrer les problèmes auxquels vous êtes confronté pour générer une meilleure réponse – et comment la mission d’exploration sur Mars la plus réussie le prouve [20:55].

Connexes: La croissance-piratage ne se résume pas à ce que vous savez

.