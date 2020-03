Vous n’avez pas besoin d’un clone pour tout faire

Cinq recommandations sur quand et comment quitter le travail.

Mars

9, 2020

“Papa, tu m’as entendu?”

Ce n’était pas la première fois que Jon remarquait la distraction de son père à table.

Au cours des dernières semaines, ils étaient assis en famille pendant le souper et il essayait de raconter à son père une histoire drôle sur sa journée.

Le téléphone de Jon sonnerait alors et il manquerait la punchline. Encore une fois.

À l’extérieur, Jon était sur le pilote automatique – faisant un signe de tête pensif à son fils. Mais à l’intérieur, son esprit s’attardait toujours sur ce courriel sans réponse.

Alors que la frontière entre le travail de Jon et sa vie de famille devenait plus floue, il avait du mal à être présent pendant ces petits moments intimes avec ses enfants. Il était évident qu’il était absent, mais comment pourrait-il y remédier?

Alors qu’il était passionné par sa nouvelle entreprise, il ne savait pas comment être accessible à tous sans se cloner (une idée qui lui a traversé l’esprit à plus d’une occasion). En conséquence, sa performance a commencé à décliner et ses relations à la maison sont devenues tendues. Je ne pouvais tout simplement pas tout faire.

Mais ce que Jon n’a pas compris, c’est que se reproduire n’était pas la réponse.

Ce dont il avait besoin, c’était de quitter le travail.

L’importance de fixer de meilleures limites

«Vous ne devez pas confondre votre carrière avec votre vie» – Dave Barry, auteur américain

Beaucoup d’entre nous ont connu la situation de Jon. Se sentir frustré de ne pas pouvoir jongler avec toutes nos responsabilités et maintenir une vie personnelle épanouissante en même temps.

Dans une histoire pour Harvard Business Review, l’auteure et coach en gestion du temps Elizabeth Grace Saunders, illustre comment un manque de frontières peut souvent se glisser dans nos heures de fermeture.

“Certains travaux ont des lignes très claires entre le moment où vous êtes” allumé “et le moment où vous êtes” éteint “, tandis que dans d’autres les lignes sont floues – ou potentiellement inexistantes. Cela fait de ne pas être distrait par le travail, en particulier mentalement, un défi majeur. »

Pour les fondateurs occupés, il est facile que votre travail prenne en charge presque toutes vos pensées éveillées.

Je peux en parler. Lorsque j’ai commencé à créer mon entreprise, JotForm il y a 13 ans, je sentais personnellement que je devais être partout à la fois. Surtout dans ces premiers jours – j’ai cédé à la pression de répondre aux e-mails jusque tard dans la nuit et même le week-end.

Mais m’étirer mince a également commencé à affecter mes relations en dehors du travail. Je tournais vers la dépendance au travail – transportant une tasse pleine de préoccupations qui menaçaient de déborder à tout moment.

Puis un jour, je me suis rendu compte que si je ne tenais pas à changer de mentalité, je risquerais de transmettre mon stress lié au travail à ma famille et à mes amis. Ou pire, manquez d’être présent et engagé lorsque cela compte le plus.

Au fil des ans, ce fut une lutte constante et dynamique pour trouver l’équilibre parfait entre mon travail en tant qu’entrepreneur et ma vie de famille. Voici cinq principes que j’ai appris tout au long de la gestion des deux.

1. Créez des rituels

Marquer la transition entre votre travail et votre vie familiale – comme ranger votre bureau avant de quitter le bureau – peut vous aider à trouver la fermeture nécessaire pour être plus présent plus tard. Au lieu de ressasser les événements de la journée, permettez à votre trajet quotidien de retour à la maison d’être un moment pour écouter un podcast relaxant ou pour remarquer l’environnement autour de vous avec curiosité. Avoir un récapitulatif de fin de journée de travail, comme le suggère Saunders, où vous regardez votre calendrier et votre liste de tâches pour le lendemain peut également offrir plus de clarté mentale.

2. Établissez vos paramètres

Définir quand vous serez «activé» et «désactivé» l’horloge est une première étape importante dans la définition des limites. Saunders le dit ainsi: «Pensez au nombre d’heures que vous souhaitez pour des activités comme le sommeil, l’exercice, la famille, les amis, le nettoyage, les finances, etc. Ensuite, voyez combien de temps vous devez réserver sur une base quotidienne et hebdomadaire pour s’adapter à ces priorités personnelles. Cela définit ensuite les paramètres du moment où vous voulez être «en dehors des heures».

3. Limitez les distractions

Désactiver les notifications lorsque je rentre chez moi a été un aspect important pour être plus présent. Dans une enquête révélatrice réalisée par Wakefield Research pour Comcast, les chercheurs ont découvert que plus de la moitié des parents avaient été invités par leurs enfants à ranger leur téléphone portable pendant les repas. Rester débranché pendant les moments clés à la maison vous permet de vous concentrer sur d’autres choses et les personnes qui comptent.

Pour la PDG, Arianna Huffington, une autre clé pour fixer les limites du travail consiste à faire en sorte de charger son téléphone à l’extérieur de sa chambre dans le cadre de sa routine de coucher.

4. Donnez le ton

Créez des attentes claires avec vos collègues. Par exemple, je mets en place des directives pour savoir quand je suis disponible pour les gens en les encourageant à me joindre à un moment précis et en leur faisant savoir quand je ne pourrai pas répondre. Mais j’ai également franchi une étape supplémentaire en en faisant l’une des valeurs fondamentales de notre entreprise. Chez Jotform, notre engagement à respecter les limites de la vie professionnelle et personnelle est une forme de priorisation de l’équilibre.

5. Gardez votre temps

Bien sûr, rien ne créera un changement aussi efficacement que de vous donner la permission de quitter le travail. Lorsque j’ai commencé mon entreprise, je travaillais encore dans une autre société de logiciels et j’avais soudainement plus à faire que ce que je pouvais gérer. Cela signifiait que je terminais des projets pendant mon heure de déjeuner et même après mon retour à la maison.

Avance rapide vers plus d’une décennie d’entrepreneuriat plus tard, et j’ai constaté que m’affecter des «heures de travail» régulières m’a donné plus de liberté et de tranquillité d’esprit. Lorsque je quitte le travail, je m’efforce de me déconnecter et d’essuyer mentalement les soucis de la journée.

L’essentiel est qu’en gardant votre temps et en le consacrant à ce qui compte le plus, vous pouvez vous réaligner avec votre objectif. Un avantage supplémentaire? Vous ne manquerez plus jamais une autre punchline.

