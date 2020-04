Vous ne savez pas comment expliquer la pandémie à vos enfants? Ce livre illustré sur COVID-19 peut vous aider

Editorial Planeta est lancé à travers ses labels Nosy Crow et Timunmas Coronavirus. Un livre pour garçons et filles, une publication numérique gratuite qui cherche à expliquer aux enfants la pandémie causée par ce virus.

Le livre, illustré par Axel Scheffler et écrit par Elizabeth Jenner, Kate Wilson et Nia Roberts, a été conseillé par Graham Medley

, professeur de maladies infectieuses à la

London School of Hygiene & Tropical Medicine.

“Nosy Crow a créé ce livre très rapidement pour répondre aux besoins

des garçons et des filles et de leurs familles. Les personnes qui ont collaboré à l’édition

de ce livre, ils n’ont reçu aucune rémunération pour le travail accompli “, est expliqué dans les premières pages de la publication.

livre pour enfants sur les coronavirusSource: null

Coronavirus. Un livre de 14 pages pour garçons et filles répond à des questions telles que: Qu’est-ce que le coronavirus? Pourquoi tout le monde est-il si préoccupé par le coronavirus? et existe-t-il un remède contre le coronavirus?

Au Mexique, il y a 857 décès dus à ce virus, ainsi que 9 501 cas confirmés, selon les données du ministère de la Santé mardi.

livre pour enfants sur les coronavirusSource: null