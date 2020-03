Vous pourriez gagner un nouvel appareil de streaming et votre choix de Netflix, HBO, Disney + ou Hulu

Offrez-vous une mise à niveau en streaming gratuitement.

Mars

29, 2020

2 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Nous diffusons plus que jamais à l’époque des coronavirus, et les grands conglomérats du divertissement le savent. Les studios ont déplacé des versions à gros budget à des dates ultérieures tandis que des géants en streaming comme Netflix et Disney + ont publié un contenu digne de frénésie comme Tiger King, Frozen II et Onward. S’il y a jamais eu un moment pour avoir une configuration de streaming sophistiquée et un certain nombre de services, c’est maintenant le moment.

Heureusement, vous n’avez pas à payer un centime pour mettre à niveau votre écosystème de streaming. Si vous gagnez The Pick Your Streaming Service & Device Giveaway, vous pouvez le faire gratuitement.

Participer pour gagner ce cadeau est facile, il suffit de fournir votre adresse e-mail. Si vous parrainez d’autres participants, vous obtiendrez des entrées supplémentaires. Si vous gagnez, vous aurez le choix entre une toute nouvelle plateforme de streaming et un abonnement d’un an au service de streaming de votre choix.

Vous pourriez gagner un Apple TV, Roku, Amazon Fire Stick, Google Chromecast ou un autre appareil de diffusion en continu de votre choix. De même, vous pourriez gagner un abonnement à Netflix, Hulu, HBO Go, Disney +, Showtime ou un autre de votre choix.

Diffusez votre chemin à travers la quarantaine. Participez pour gagner le cadeau Choisissez votre service de streaming et votre appareil et vous aurez des heures de plaisir à l’horizon.

.