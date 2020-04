Vous pouvez ainsi assurer le bon état de vos pneus en quarantaine

Cette semaine, les autorités mexicaines ont déclaré la phase 3 d’une urgence sanitaire par COVID-19 dans tout le pays, avec laquelle elles ont recommandé de rester à la maison et de ne sortir que pour des activités essentielles ou dans le besoin.

Compte tenu de cela et conscient du défi que cette quarantaine pourrait représenter pour garder la voiture et les pneus en bon état, Brisgestone a entrepris de développer quelques conseils de base pour que vous puissiez entretenir vos pneus sans quitter la maison:

1-Gonflez les pneus à 10% au-dessus de la pression de gonflage recommandée par le constructeur automobile, mais assurez-vous de NE PAS dépasser la pression maximale. L’arrêt de la voiture pendant plus de 30 jours peut entraîner une perte de pression et une déformation des pneus, donc augmenter légèrement la quantité d’air permet d’éviter des conséquences négatives. Lorsqu’il est temps pour vous de reprendre vos activités quotidiennes, assurez-vous de vérifier la pression de gonflage et de la réduire à celle recommandée par le constructeur automobile.

2-Examiner l’usure des pneus. Recherchez un petit triangle sur le côté de la jante (TWI: indicateur d’usure de la bande de roulement) pour identifier le niveau d’usure maximal pour un pneu sûr et fonctionnel. Si le TWI est visible entre les rainures de la jante, nous vous recommandons de les changer pour maintenir ses performances optimales; mais surtout, votre sécurité et celle de vos passagers. Si vous préférez, vous pouvez utiliser un compteur d’usure pour plus de praticité.

3-Déplacez la voiture de quelques centimètres par jour. La réalisation de cette action permet de changer les points d’appui du pneu, évitant ainsi une éventuelle déformation due à une perte de pression.

4-Démarrez la voiture au moins une fois par semaine. Le démarrage régulier de la voiture maintient la batterie active et permet à l’huile et au carburant de circuler, contribuant ainsi au bon fonctionnement du moteur.

5-Protégez votre voiture. Si possible, gardez votre voiture à l’intérieur, car une exposition directe et prolongée au soleil, au froid ou à la pluie peut affecter l’état des pneus, ainsi que le fonctionnement du véhicule en général.

6-Vérifiez avant de réutiliser. Si après plusieurs jours d’arrêt, vous devez utiliser votre voiture pour une activité essentielle, il est conseillé de vous rendre dans un centre de service pour vérifier la pression de gonflage et l’état des pneus, ainsi que les niveaux de liquide, le fonctionnement du moteur et l’état général du véhicule. .

Le fait de suivre ces conseils vous aidera à prolonger la durée de vie de vos pneus, ainsi qu’à garder votre voiture prête et à fonctionner correctement en cas de besoin. En attendant, restez en sécurité et «restez à la maison».

