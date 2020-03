Vous pouvez ainsi redonner vie à vos roues battues

Lorsque nous tombons dans un nid de poule ou, pire, dans une passoire ouverte, en plus de faire un geste de douleur, les pneus et les roues sont les composants qui recevront la force de l’impact, suivis de la suspension et, selon l’ampleur, le résultat peut aller de la destruction du pneu à la déformation de la roue ou à sa rupture complète.

Donc, pour savoir si un dommage de cette ampleur peut être réparé, nous allons à l’atelier Top Wheels, experts en réparation de ces pièces, situé dans l’axe central Lazaro Cárdenas dans la colonie Obrera, pour découvrir à quelle distance une jante battue, et Qu’il s’agisse d’aluminium, d’alliage ou d’acier, il a un remède sans compromettre le composant et la qualité de conduite du véhicule.

L’évaluation

“Lorsqu’il s’agit d’une roue en acier, la réparation est beaucoup plus simple car, étant un matériau très malléable, il ne se fissure pas si facilement avec un impact, il se déforme et ne nécessite pas de chaleur pour lui redonner sa forme d’origine”, a-t-il expliqué. Roberto Hernández, collaborateur de cet atelier, avec plus de 15 ans d’expérience.

«Ce que nous faisons, c’est le monter sur une base tournante pour examiner les points de déformation de la pièce. Une fois identifiés, nous récupérons la forme initiale en tirant avec des crochets et des barres jusqu’à ce que la circonférence de la roue soit uniforme des deux côtés. »

Redresser une roue en acier peut coûter de 300 à 600 pesos, selon l’intensité des impacts, cependant, Roberto a expliqué que, lorsqu’il s’agit d’une roue en alliage ou en aluminium, l’inspection et la réparation sont plus approfondies, et la le prix pour les remettre dans leur forme originale peut être augmenté jusqu’à 1 500 pesos pour tout le travail demandé.

«Pour déterminer si une roue en fonte avec l’un de ces matériaux peut être réparée, la première chose que nous faisons est de la vérifier presque avec une loupe, car avec la force d’un coup, le matériau, en dehors de la déformation, peut se fissurer; il y a des ateliers où seul le coup est rempli d’aluminium, mais à long terme, si la fissure est très profonde, la roue peut se fendre pendant qu’elle roule, ce qui pourrait se terminer par un grave accident.

Par conséquent, comme expliqué par le spécialiste, la procédure à suivre est de laver et sécher parfaitement la jante pour prendre une radiographie avec un appareil similaire à celui utilisé par les médecins pour les os, ceci afin de s’assurer qu’il n’est pas fissuré ou la fissure n’est pas si profonde.

«Si tel est le cas, le client est informé que la pièce n’est plus en mesure de se réparer d’elle-même en raison du risque que cela implique. «Si la roue est saine, c’est-à-dire que la fissure n’est pas profonde, nous appliquons de la chaleur avec un chalumeau dans la zone endommagée pour la mouler dans la mesure du possible.

Par la suite, nous remplissons de soudure d’aluminium et le mettons au tour pour obtenir une meilleure fonderie. Ensuite, nous l’avons usiné pour éliminer l’excès de soudure et le remodeler; enfin, nous équilibrons et nivelons pour assurer la rotation. »

Prenez soin des roues

Maintenez une bonne pression des pneus, cela réduira les dommages aux roues en raison des nombreuses bosses sur les routes. l Apprendre à stationner correctement évitera de trop coller au trottoir, protégeant non seulement le pneu mais aussi la forme et l’esthétique de la roue. l Essayez de ne pas nettoyer les roues avec des agents abrasifs car ils perdront rapidement leur éclat

