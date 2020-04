Vous pouvez donc faire une jardinière avec de vieux pneus dans cette quarantaine

Pâques arrive et avec la contingence causée par COVID-19, il est temps de rester à la maison. C’est une bonne occasion de mettre la créativité en pratique et de passer du temps à faire de nouvelles activités, comme transformer des pneus usagés en objets utiles ou décoratifs.

«C’est un moment que nous pouvons partager avec la famille, à la recherche de nouvelles options pour nous distraire et être créatif. La fabrication de produits avec des pneus recyclés est une option simple qui, en plus de contribuer à l’environnement, peut être utile pour embellir notre maison », a déclaré Andrea Barba, spécialiste des relations publiques et de la responsabilité sociale pour Bridgestone au Mexique et en Colombie.

Beaucoup de choses peuvent être faites avec des pneus recyclés, mais l’un des plus utiles et décoratifs sont les pots de jardin et Bridgestone vous explique comment le faire en seulement 7 étapes:

1.Préparer les matériaux: Avant de commencer la tâche, assurez-vous de compter les matériaux nécessaires, y compris les jantes (de préférence des jantes de 14 à 17 pouces), la peinture à base d’eau, les pinceaux, les vis pointues , Un couteau ou un couteau bien aiguisé et des gants.

2.Nettoyez et coupez la jante avec prudence: nettoyez la jante, puis prenez le cutter et faites une coupe dans la partie où le pneu et la bande de jante se rejoignent, le but est de tout couper autour de la jante. Cette coupe est similaire à l’ouverture d’une boîte de thon.

3. retirez la bande: une fois que vous avez coupé le bord, retirez toute la bande de la jante et enregistrez-la, car elle sera ensuite utilisée pour faire la base de la jardinière.

4. Retournez la jante: placez la jante sur le sol et tournez-la, de sorte que la partie intérieure de la jante (qui est plus lisse) soit maintenant la partie extérieure et facilite la peinture.

5.Placez la bande comme base: prenez la bande que vous avez coupée à l’étape deux et placez-la sous le rebord comme base. Une fois sur place, fixez-le avec des vis (vous pouvez utiliser une perceuse ou un tournevis).

6. Peignez le bord: dans cette étape, vous pouvez utiliser toute votre créativité, vous pouvez choisir une variété de couleurs, de dessins et, en plus, c’est l’étape dans laquelle les plus jeunes de la famille peuvent être inclus pour collaborer et faire partie du processus. de création du jardinière.

7. Convertissez-le en jardinière: placez-le à l’endroit souhaité et remplissez-le de suffisamment de terre pour y inclure plus tard l’argent de votre choix.

.