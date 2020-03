Vous pouvez donc obtenir plus de chevaux dans votre moteur

Quand il s’agit de gagner puissance Dans le moteur de la voiture, il existe de nombreuses ressources pour y parvenir: installer des filtres à haut débit, changer le turbocompresseur, etc., cependant, pour ceux qui cherchent à presser le moteur au maximum, ils peuvent recourir à la reprogrammation de l’unité de commande du moteur.

Peut-être que vous n’étiez pas au courant, mais sous le capot de votre voiture se trouve un composant électronique qui garantit que la combustion interne du moteur est bien orchestrée; de quelque chose d’aussi simple que de gérer la quantité de carburant injecté à des fonctions plus complexes telles que la régulation de l’ouverture et de la fermeture des soupapes, ou la quantité d’air soufflé par le turbocompresseur.

Pour en savoir plus sur cette pièce, nous avons consulté Raúl Peña, ingénieur en systèmes automobiles à l’Institut national polytechnique, qui a partagé son point de vue.

Que faire

«L’injection dans les moteurs a remplacé les carburateurs, car ils introduisent dans les cylindres du moteur le mélange exact d’air et d’essence pour une combustion plus efficace, et c’est précisément ce qui contrôle cette unité, parmi de nombreuses autres fonctions, telles que la limite des révolutions.

«Cette technologie est arrivée au milieu des années 90 et peut être reprogrammée par le biais d’un logiciel avec lequel, ordinateur, Nous pouvons modifier le graphisme de la carte de l’unité de contrôle, soit en la connectant au port OBD du véhicule, soit en remplaçant ladite unité par une unité déjà reprogrammée.

“Avec cela, il est possible de modifier, par exemple, que la quantité de mélange air-essence entrant dans les chambres de combustion est plus grande en manipulant le temps d’ouverture des soupapes, que la plage de vitesse augmente, que la cible d’air turbo pour plus longtemps; au final tu peux gagner entre 60 et 100 chevaux de force, en fonction de la mécanique de chaque voiture. ”

Cependant, ce n’est pas quelque chose que l’ingénieur Peña recommande légèrement, car cela peut endommager le moteur. «Bien sûr, il y a des conséquences.

La première est que si la voiture est neuve, elle perdra la garantie du fabricant. “Le deuxième et le plus important est qu’avec la reprogrammation, nous exigerons des performances et un comportement supérieurs pour lesquels le moteur de la voiture n’a probablement pas été conçu et, par conséquent, les composants internes s’useront plus tôt que prévu, tels que roulements d’arbre à cames, bagues, chemises de cylindre; en outre, le lubrifiant du moteur se dégradera plus rapidement, donc s’il n’est pas nécessaire, ces pratiques doivent être évitées. »

Si après avoir lu ces informations, vous ne retirez pas votre doigt de la ligne et que vous souhaitez effectuer une modification de cette nature, au bureau la semaine prochaine, nous parlerons à un spécialiste, qui nous dira dans quelle mesure il est possible d’effectuer une reprogrammation sans causer de dommages à l’intérieur. du moteur

Considérez-le

La programmation en ECU est réalisée par les constructeurs automobiles en tenant compte du fait que les véhicules fonctionneront dans les différents pays où ils seront vendus et dans des conditions variables, des températures élevées dans les zones désertiques aux températures glaciales; pressions atmosphériques au-dessus du niveau de la mer ou dans des villes à différentes hauteurs, ainsi qu’avec des carburants de différentes qualités

