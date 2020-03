Vous pouvez donc utiliser votre assurance offerte par les routes à péage

Voyager sur les autoroutes de notre pays nécessite de prendre toutes les mesures de précaution possibles, de la vérification de votre véhicule avant de quitter la maison et la conduite responsable, à vous assurer d’avoir une police qui vous protège en cas d’accident de la route.

Sur ce dernier point il faut savoir que, pour circuler sur les routes de notre pays, depuis janvier 2019 il est obligatoire d’avoir un assurance qui couvre au moins la responsabilité civile pour vous protéger des dommages que vous pourriez causer si vous êtes responsable d’un accident.

En cas de surprise d’un officier sans lui, il pourra vous enfreindre avec 3 475 pesos conformément à l’article 74 bis du Code de la route sur les routes et ponts fédéraux.

En plus de cette politique, si vous voyagez sur une route à péage, au moment du paiement du péage, vous aurez un autre assurance ce sera de votre côté en cas d’incident, ce qui vous protège jusqu’à 50 000 unités de mesure et de mise à jour (environ quatre millions 300 000 pesos). Cette assurance vous protège contre les accidents causés par certains dommages sur l’autoroute tels que glissements de terrain, glissements de terrain, objets sur la route, trous, nids de poule, travaux routiers, animaux, entre autres.

Sa fonction principale est de vous protéger des dépenses occasionnées à votre véhicule par des facteurs attribués à la route.

Mais cette politique n’est pas seulement là, car dans le cas où vous êtes responsable d’un accident de la route, en payant la franchise correspondante, le assurance il vous protège des dommages que vous causez à l’infrastructure de l’autoroute, aux affectations qui occasionnent à d’autres véhicules, aux frais médicaux des occupants de ceux-ci et aux piétons qui pourraient être blessés. Il comprend également les frais médicaux et funéraires de vos passagers et des vôtres, en tant que chauffeur.

Vous devriez considérer cela parce que c’est un assurance de responsabilité civile, si vous avez causé l’accident, il ne couvre pas les dommages que votre véhicule subit et que la police vous protège même si vous n’avez pas de protection pour votre voiture, cependant vous devrez payer une franchise de mille pesos de plus.

De plus, le assurance autoroute comprend également une assistance médicale préhospitalière, des unités de soutien et de sauvetage en ambulance, ainsi qu’un service de grue et une assistance routière en cas de panne, de défaillance mécanique ou de manque de carburant, tant que votre véhicule répond aux exigences établies dans le Règlement de circulation sur les routes et les ponts de compétence fédérale.

Vous devez savoir que si le assurance de la route ne couvre pas l’incident, vous devrez appeler l’assureur que vous avez loué pour votre voiture afin de démarrer la procédure de réglage et ils peuvent vous aider avec le problème.

EXCLUSIONS

Il est important que vous sachiez que le assurance l’autoroute sera sans effet si vous conduisez à grande vitesse, ivre ou sous l’influence de drogues. Maintenant, vous savez, lorsque vous voyagez sur l’une des routes à péage de notre pays, vous pouvez avoir la tranquillité d’esprit de vous sentir protégé en cas d’accident de la route.

Ce que vous devez faire

Avertir Au moment où vous subissez un incident, vous devez le signaler immédiatement au numéro de téléphone 074, 911 ou au bureau de collecte le plus proche.

Les preuves Essayez de ne pas déplacer la voiture, sauf si cela peut provoquer plus d’accidents. Il est recommandé de prendre des photos et les principales données de l’événement.

Sauvez-vous. Si possible, placez-vous dans les limites et attendez une assistance médicale ou mécanique.

O Where Lorsque vous faites votre rapport, vous devez proposer votre position, s’appuyer sur les panneaux latéraux pour savoir dans quel kilomètre vous êtes, les données du véhicule ou les voitures blessées et attendre l’arrivée des experts.

Ne négociez pas. N’oubliez pas de ne pas prendre vos propres dispositions.

Attends Donnez le bon de paiement du péage, si vous avez utilisé un système de péage, remplissez le format que l’expert vous donne. Si le stand est pris et que vous ne couvrez pas le tarif, le assurance Il est valable, comme stipulé dans le contrat AXA, que vous pouvez consulter sur gob.mx/capufe.

Échantillon Présentez votre permis de conduire et votre déclaration d’accident, ils sont également nécessaires.

Attraper Lorsque vous remplissez les formulaires, vous recevrez, par l’expert en sinistre, le dépliant d’admission et une copie du rapport d’accident du stand.

À toi assurance. Dans le cas où la police routière ne couvre pas l’accident, vous devez contacter l’assureur de votre voiture pour démarrer la procédure.

Prenez soin de vous Si nécessaire, vous recevrez un laissez-passer médical à traiter pour les blessures causées, dans le cas où l’accident a été causé par le mauvais état de la route, comme les nids de poule, les glissements de terrain, l’éclairage, le manque de signalisation, etc.

.