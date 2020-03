Vous pouvez donc utiliser votre équipement minier s’il n’est pas rentable après la réduction de moitié du Bitcoin

Compte tenu de la perte de rentabilité des équipements miniers plus anciens, ses utilisateurs ont inventé des alternatives pour continuer à les utiliser, à d’autres fins que l’exploitation du bitcoin. Et précisément maintenant, étant donné l’arrivée imminente de la nouvelle réduction des récompenses avec la réduction de moitié prévue en mai, les attentes augmentent que certaines équipes ne seront plus rentables.

Même si une équipe cesse de faire des bénéfices en BTC, sa production d’électricité et de chaleur (c’est-à-dire son fonctionnement de base) est maintenue. Par conséquent, certains utilisateurs ont trouvé des moyens de tirer profit de l’équipement pour les tâches quotidiennes, comme fournir de la chaleur à leur propre maison en hiver.

Cela s’est produit dans un cas signalé via Twitter vers la fin de 2019. La publication montre équipement minier connecté au système de chauffage. Le message qui accompagne la photographie indique qu’avec ce système, l’utilisateur qui a conçu le plan a réussi à chauffer sa maison de 21 degrés Fahrenheit (équivalent à -6 ° C) jusqu’à atteindre 72 ° F, environ 21 ° C.

Un autre exemple date de 2017. Une note publiée par Yahoo Finance a rapporté comment un mineur a pu chauffer sa maison à l’aide de deux équipements d’extraction Bitcoin et un autre dédié à l’extraction des ETH dans le réseau Ethereum.

Rahdi Fakhoury, habitant de Caroline du Nord, aux États-Unis, dit dans cet article n’ayant pas eu à payer le chauffage pendant trois ans jusqu’à ce moment-là, grâce à la chaleur générée par leurs machines d’extraction de crypto-monnaie.

Dans le même temps, Fakhoury a réalisé des revenus avec ces équipes. Le citoyen américain a utilisé deux Antminer, le modèle S9, qui devrait précisément commencer à fonctionner à des pertes dans son utilisation pour l’exploitation minière BTC après avoir diminué de moitié. Actuellement, ce modèle Bitmain peut générer environ 0,35 USD de bénéfices par jour, selon F2Pool.

Gardez les pépinières à la chaleur de l’équipement minier

Non seulement la maison peut bénéficier de la production de chaleur de l’équipement minier. Aussi les utilisateurs ils ont choisi de profiter de leurs mineurs non rentables pour chauffer l’environnement dans leurs pépinières. Cela se fait principalement afin de maintenir vos plantes en vie pendant les saisons froides, ou pour maintenir la bonne température dans certains types de plantes.

En pensant déjà à la réduction de moitié, un utilisateur a publié en février de cette année des photos de sa propre serre avec de la chaleur générée par deux Antminer S9. “Qui a dit que le S9 serait inutile après avoir été divisé par deux?”, Demande-t-il dans son tweet.

Qui a dit que les S9 seraient inutiles après la réduction de moitié? Ces deux orphelins chauffent une serre de 420 pieds carrés chez moi. Se sent bien gagner #Bitcoin avec de l’électricité que j’aurais acheté de toute façon. Criez à @ h4shr8 et @BitcoinBroski pour un excellent outil de gestion de serre! pic.twitter.com/s1AXFrvNJa

– GigaBitcoin? 🛢🔥⚒🧨 (@GigaCryptoMine) 9 février 2020

Toujours dans cette optique, Kamil Brejcha a développé un projet pour rediriger la chaleur de l’équipement minier vers une serre qui produit des tomates. Dans le tweet avec lequel Brejcha a mis en avant son idée, il s’est demandé qui aurait pu imaginer une telle fusion entre l’exploitation minière BTC et l’agriculture.

Qui pourrait imaginer que l’exploitation minière des crypto-monnaies et l’agriculture peuvent fonctionner ensemble? Le premier lot de cryptomates est prêt à être récolté. Nous utilisons l’excès de chaleur pour la serre de tomates et cela fonctionne 🙂 pic.twitter.com/U7qqKTshqO

– Kamil Brejcha (@KamilBrejcha) 10 mars 2018

Pour atteindre la redirection de chaleur, Brejcha a créé une structure qu’il a appelée «cointainer». Cette structure, dans laquelle l’équipement minier est installé, est responsable de la distribution de la chaleur à la serre fruitière, appelée “cryptomates”.