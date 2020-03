Vous pouvez donner du bitcoin à la Croix-Rouge et soutenir son aide humanitaire

Deux campagnes visant à traiter les dons de bitcoins et à contribuer à la Croix-Rouge italienne et aux Pays-Bas ont été activées pour tenter de contrer la propagation du coronavirus Covid-19 et sauver des vies dans des situations vulnérables, respectivement. Dans le cas de l’Italie, il s’agit de la deuxième phase d’une initiative qui a déjà levé 10 000 euros pour la construction d’un Advanced Medical Post (AMP).

Dans ce nouvel appel, l’objectif est de collecter 5,5343 BTC, soit environ 26 500 dollars américains au taux de change actuel, pour équiper le centre de santé, assister aux urgences médicales et aux patients présentant des symptômes liés à la pandémie qui affecte déjà 150 pays avec 160 000 patients affectés et plus de 6 000 personnes décédées. Dans la première phase, l’objectif était de collecter 2 BTC atteignant un total de 2 8178 BTC auprès de 24 contribuables.

«Nous avons rouvert la campagne de financement avec un nouvel objectif: compléter la structure centrale de l’AMP avec les accessoires nécessaires pour les opérations d’urgence, comme un défibrillateur avec un moniteur de signes vitaux. En ce qui concerne le poste médical avancé de deuxième niveau pour le pré-triage de Covid-19, nous procédons à l’achat du matériel afin qu’il soit prêt à être déployé “, a-t-il été rapporté ce dimanche 15 mars.

Le site Web des dons note que 29 contributions en bitcoins totalisant 2 848 BTC ont déjà été remboursées, soit 51,4% de l’objectif proposé.

L’Italie est l’un des pays les plus touchés par la propagation de Covid-19 avec plus de 24 000 cas détectés et quelque 1 800 décès. En fait, l’Organisation mondiale de la santé a indiqué que l’Europe était désormais le centre mondial de la pandémie, après que la Chine ait réussi à contrôler les nouvelles flambées de la maladie sur son territoire. La situation est également délicate en Iran, en Espagne, en Corée du Sud, en France et aux États-Unis, entre autres pays.

Dans le cas de la campagne de don de bitcoins aux Pays-Bas, la Croix-Rouge néerlandaise ne souligne pas qu’il s’agit de contributions directes à la pandémie de Covid-19, mais plutôt d’un nouveau mécanisme pour diversifier la façon d’aider les personnes vulnérables. Sur ce point, l’organisation a déclaré que l’objectif est de faciliter les dons.

«Maintenant, il est également possible de faire un don avec des bitcoins. Par exemple, la Croix-Rouge souhaite faciliter les dons aux personnes possédant des bitcoins. Celui qui souhaite faire un don de bitcoins peut choisir cette option après avoir saisi le montant en euros et les données personnelles. Choisissez ensuite «crypto» et vous verrez un code QR et une adresse de réception. Numérisez avec votre portefeuille de smartphone ou copiez et collez l’adresse de réception dans votre portefeuille et choisissez envoyer », explique l’organisation sur son site Web.

Dans le passé, la Croix-Rouge a accepté des dons avec des bitcoins. En avril 2015, il a été signalé que l’organisation avait accepté des dons en CTB pour les réfugiés du tremblement de terre au Népal.