Vous pouvez maintenant acheter des crypto-monnaies à partir du navigateur Brave sans accéder à un site Web

Le navigateur Brave, axé sur les récompenses et le contrôle de la publicité, intégrera une intégration avec l’échange de crypto-monnaie Binance. Avec cette intégration, les utilisateurs de Brave pourront acheter, vendre et échanger des bitcoins et d’autres crypto-monnaies directement depuis le navigateur.

Par un communiqué de presse publié le mardi 24 mars, les deux sociétés ont annoncé la nouvelle fonctionnalité de navigateur. Dans le texte, ils expliquent que le nouveau widget permet également aux utilisateurs du navigateur de visualiser les soldes et d’accéder aux adresses de dépôt de crypto-monnaie via binance.com ou binance.us, dans le cas des États-Unis.

La nouvelle fonctionnalité pour Brave est actuellement en phase d’évaluation, via la version test du navigateur, appelée Nightly. La version finale sera disponible dans la version de bureau du navigateur à partir d’avril. La note ne précise pas la date de sortie.

Il n’y a pas non plus de détails sur le lancement de la version mobile du navigateur.. A cet égard, le texte indique que la disponibilité de cette intégration mobile “sera annoncée à une date ultérieure”.

Une fois disponible, le widget Binance sera activé par défaut dans le navigateur. Cependant, les utilisateurs qui le souhaitent peuvent désactiver cette fonctionnalité à partir du panneau de configuration.

Parmi les possibilités offertes par l’intégration avec Binance, il y a cherchant à simplifier l’expérience d’échange de crypto-monnaie pour les utilisateurs peu familiers avec le processus, selon les mots de Brendan Eich, PDG et co-fondateur de Brave.

La négociation de crypto-monnaies peut être une tâche intimidante pour les utilisateurs qui ne connaissent pas ces actifs, ce qui rend l’intégration de Binance dans le navigateur Brave rend le processus facile et sans tracas.

Brendan Eich, PDG de Brave

Navigateurs axés sur les crypto-monnaies

N’oubliez pas que Brave lance une proposition pour récompenser les utilisateurs, les créateurs de contenu et les annonceurs avec des crypto-monnaies, dans le cadre d’un système de publicité sur Internet. Ainsi, Brave utilise son propre jeton, BAT, pour ce système.

Après sa création, en 2016, Brave a renforcé son système avec l’incorporation d’un portefeuille de crypto-monnaie qui ressemble étroitement à Metamask. Mais ce n’est qu’en novembre 2019 que la première version stable de Brave, 1.0, a finalement été annoncée.

Alors que l’écosystème des crypto-monnaies s’est développé, d’autres navigateurs du marché ont également prêté attention à son développement. Dès 2018, Opera avait intégré un portefeuille Ethereum. Il a ensuite permis l’achat de crypto-monnaies dans sa version mobile et l’accès à des applications décentralisées (dApps) dans son navigateur de bureau.

Dans cette optique, le réseau social Gab a annoncé en 2019 son intention de lancer son propre navigateur basé sur Brave. L’intention de cette bifurcation est de maintenir le système de récompense, éliminer l’utilisation du jeton BAT et le remplacer par bitcoin, via le réseau de canaux de paiement Lightning Network.