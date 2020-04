vous pouvez toujours demander un prêt hypothécaire maintenant

Les choses ont peut-être changé sur le marché immobilier et hypothécaire depuis le début de l’année, mais le secteur n’a certainement pas «fermé», disent les courtiers.

Un certain nombre de rapports ont documenté des prêteurs retirant bon nombre de leurs produits hypothécaires de leurs livres ces dernières semaines. Il s’agit d’une réponse directe à la menace du coronavirus – ou COVID-19 – sur l’industrie. C’est particulièrement le cas des produits à prêt-valeur élevé (LTV).

La raison principale n’est pas due à la faiblesse du marché, ni aux problèmes de crédit ou de liquidité, qui ont été un facteur majeur à l’origine des turbulences économiques de la crise financière de 2008. Au lieu de cela, en raison des règles de distanciation sociale, il est devenu presque impossible pour les prêteurs d’effectuer des évaluations hypothécaires physiques. Parce que certains prêteurs ne veulent pas ou ne peuvent pas utiliser d’autres méthodes d’évaluation, ils ont retiré un certain nombre de leurs produits.

En général, cela affecte principalement les nouveaux produits hypothécaires (par opposition aux remortgages) offrant des LTV plus élevés aux emprunteurs. Certains ont plafonné leurs LTV à 60%, notamment Lloyds Banking Group. Cela signifie que les emprunteurs avec moins d’un dépôt de 40% pourraient avoir du mal à trouver une hypothèque qui leur convient. D’autres ont été plus généreux et plafonnés à 75%, comme Nationwide.

Mais ce n’est pas toujours le cas. Une autre option pour les prêteurs consiste à accepter des évaluations automatisées, de bureau ou en voiture.

Obtenir une évaluation immobilière

Un modèle d’évaluation automatisé, ou AVM, est basé sur la performance des prix passés de propriétés locales similaires. Il utilise des données et des algorithmes pour arriver à la figure, ce qui signifie que personne ne visite la propriété du tout. De même, une évaluation de bureau utilise des données et des algorithmes, ainsi que des connaissances locales. Les experts peuvent également utiliser Google Street View pour effectuer un «drive-by» virtuel.

Une évaluation au volant est pour ainsi dire. Cela implique que l’évaluateur passe devant la propriété pour examiner l’état extérieur et l’évaluer également par rapport aux propriétés environnantes.

Les méthodes d’évaluation ci-dessus ne nécessitent aucune interaction interhumaine et peuvent être un moyen précis d’évaluer la valeur actuelle d’une propriété, ainsi que d’autres informations sur son état. Certains prêteurs ont annoncé qu’ils utiliseraient ces méthodes pour rester en activité.

Joe Arnold, directeur général d’Arnold & Baldwin Chartered Surveyors, a déclaré: “Le marché peut continuer car nous utilisons des évaluations de bureau et nous avons déjà été informés que les inspections physiques ne seront pas obligatoires pour beaucoup de nos clients prêteurs.”

«Lorsqu’il s’agit de déposer un dossier, il est important que les courtiers prennent en considération les techniques d’évaluation acceptées par un prêteur et travaillent avec des arpenteurs, comme Arnold et Baldwin, qui sont en mesure de fournir ces évaluations de bureau.»

Postulez maintenant pour obtenir des tarifs sécurisés

Selon Greg Cunnington, directeur des relations avec les prêteurs et des nouvelles maisons à Alexander Hall, les prêteurs sont toujours désireux de faire des affaires. Ils peuvent simplement avoir besoin de reculer à court terme pour faire face aux problèmes d’évaluation, ainsi qu’aux pénuries de personnel et aux limites du travail à domicile.

Bien que les nouvelles évaluations hypothécaires physiques soient différées d’environ quatre semaines, il exhorte les emprunteurs à en faire de même.

«En soumettant la demande, vous bloquez le taux hypothécaire offert avec la plupart des prêteurs, ce qui, avec les fluctuations actuelles, vaut la peine de garantir un taux bas sur votre hypothèque», dit-il.

«Vous pouvez également obtenir la majorité de la paperasse et du traitement, de sorte que seule l’évaluation sera requise.

«De plus, certains prêteurs chercheront à faire une évaluation sur un ordinateur de bureau ou sur une base automatisée, en utilisant les données et la connaissance de l’emplacement.

«Là où elles sont applicables, et sur les remortgages, elles sont assez courantes, les demandes sont traitées normalement pour l’offre hypothécaire. Un intermédiaire peut vous guider sur les prêteurs qui proposent ce type d’évaluation. »

L’industrie devrait adopter la technologie

La majorité de la population britannique – comme d’autres parties du monde – travaille actuellement à domicile. Il y a vingt ans, cela n’aurait pas été possible et aurait pu détruire de nombreuses industries. Maintenant, cependant, alors que de nombreux secteurs souffriront, la technologie signifie que beaucoup de choses peuvent continuer.

La plupart des gens ont Internet à la maison et beaucoup ont un haut débit ultra-rapide. Les entreprises investissent également plus que jamais dans la technologie pour leur personnel. De nouvelles applications et de nouveaux systèmes sont créés tout le temps pour permettre un processus automatisé ou numérique qui nécessitait autrefois de la paperasse.

C’est le cas pour de nombreuses parties de l’industrie du logement, bien que maintenant toutes. Vadim Toader, PDG de Proportunity, estime que la technologie fait défaut parmi les banques et les prêteurs. Cela pourrait avoir un effet d’entraînement pour les acheteurs de maison, dit-il.

«Nous comprenons que ces temps sont incertains et les prêteurs doivent faire preuve de prudence. Mais pour certains, ces mesures entraîneront une expérience inutilement pénible, en plus d’une pandémie déjà stressante. »

Il ajoute que les banques ont été “pauvres” à s’adapter à la technologie, “en particulier avec les prêteurs hypothécaires, qui sont les plus lents à adopter les technologies de pointe”.

Nick Morrey, responsable technique produit chez John Charcol, est d’accord. Cependant, il dit que des évaluations complètes, plutôt que numériques, sont nécessaires pour de nombreux achats. Cela inclut les transactions LTV élevées et les transactions plus complexes.

Il ajoute: “Espérons que les prêteurs, ainsi que d’autres entreprises, devront modifier leurs pratiques de travail en conséquence si (et quand) quelque chose comme cela se reproduit.”

Les taux hypothécaires continuent de baisser

Le dernier rapport de moneyfacts.co.uk montre que les taux hypothécaires au Royaume-Uni ont encore diminué. Le taux fixe moyen sur deux ans a baissé d’environ 0,06% depuis le 11 mars. Les taux fixes à cinq ans ont baissé d’environ 0,05% au cours de la même période. Et le taux variable standard moyen (SVR) est désormais inférieur d’environ 0,14%.

Cependant, les experts exhortent les emprunteurs sur un SVR à penser à réparer maintenant. Le SVR moyen a peut-être baissé, mais il est toujours d’environ 2,39% supérieur à la moyenne de deux ans. Selon Eleanor Williams de moneyfacts.co.uk, le changement protégerait les clients des futures hausses de taux d’intérêt.

Chez BuyAssociation, nous avons un certain nombre de courtiers hypothécaires partenaires qui peuvent offrir des conseils d’experts indépendants. Contactez-nous directement pour plus d’informations. Appelez le +44 (0) 333 123 0320 ou +852 2554 5509 ou inscrivez-vous maintenant.