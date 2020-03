Vous pouvez toujours garder votre jeu de golf en quarantaine avec ce simulateur

PhiGolf simule certains des meilleurs terrains de golf du monde.

Mars

25, 2020

2 min de lecture

La réalité est que les liens se ferment dans plus d’endroits aux États-Unis et seront fermés dans un avenir prévisible. Alors que le golf est un exercice de distanciation sociale presque par conception, la plupart des clubs et des cours sont fermés car les gens s’auto-isolent dans un effort pour “aplatir la courbe”. Mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner complètement le golf. PhiGolf vous permet de jouer une partie avec toute la famille dans le confort de votre salon.

PhiGolf WGT Edition, c’est comme avoir une configuration Top Golf miniature dans votre maison. Fabriqué avec un capteur de pointe et un bâton de swing, PhiGolf émule frapper une vraie balle de golf, offrant un parcours virtuel que vous pouvez jouer dans un espace compact. Il est portable et facile à installer dans n’importe quelle pièce, et vous pouvez même jouer contre vos amis, votre famille ou vos clients avec la même configuration. Pas une mauvaise façon de continuer la conversation pendant cette période étrange, non?

Téléchargez simplement l’application WGT Golf sur votre smartphone et retrouvez sur votre téléviseur des simulations photoréalistes à couper le souffle de certains des parcours les plus célèbres du monde pour votre plaisir de jouer. Pensez Peloton mais pour les golfeurs. Et si vous n’avez pas envie de jouer avec quelqu’un d’autre, vous pouvez simplement raser quelques coups de votre jeu avec le mode entraîneur de swing – aucune plage requise.

Ce n’est pas parce que vous êtes coincé à l’intérieur que vous ne pouvez toujours pas jouer au golf. La configuration complète de PhiGolf est maintenant disponible pour 200 $ avec un code promo à durée limitée: GOLF20.

