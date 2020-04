Vous recherchez une thérapie au détail? Achetez ces 10 ventes en ce moment.

Avril

Étant donné que nous avons tous été invités à rester à la maison et que notre principale source de divertissement se présente sous la forme de nos ordinateurs portables, il n’est pas surprenant que beaucoup d’entre nous se tournent vers la thérapie au détail dans ces moments d’auto-isolement.

Bien que ce serait normalement un remontant coûteux, de nombreux détaillants organisent actuellement des ventes de printemps assez importantes sur des articles dans lesquels nous aurions investi de toute façon, y compris les meubles d’extérieur, les draps de printemps frais et les nouveaux essentiels de la garde-robe. De nombreux détaillants donnent même une partie des recettes pour aider les premiers intervenants et les personnes les plus touchées par COVOID-19. Considérez ces accords comme une doublure argentée pour l’éloignement social.

Des centaines de dollars de réduction sur les sacs à main de créateurs aux fortes démarques sur les haut-parleurs Bluetooth, nous avons rassemblé 10 des meilleures remises que nous avons trouvées sur le Web aujourd’hui.

Boll & Branch

Alors que vous commencez à nettoyer votre maison au printemps, pensez à opter pour de nouvelles feuilles Boll & Branch. Ces draps certifiés Oeko-Tex (c’est une désignation encore plus élevée que biologique) sont durables, confortables et durent des années. De plus, les acheteurs peuvent bénéficier de 10% de réduction sur leur commande avec le code GOODNESS à la caisse. En prime, 10% du produit de votre commande iront directement à l’aide aux intervenants médicaux COVOID-19.

COACH

Une variété de sacs à main et de chaussures de marque Coach est désormais à des centaines de dollars de réduction. Parmi les remises les plus importantes, les acheteurs peuvent profiter de son sac Dreamer 36 qui est à plus de 300 $ de son prix d’origine, de sa chaussure Crosby Turnlock Driver qui est actuellement en vente pour seulement 97 $ et de sa sandale compensée Odetta qui est maintenant en vente pour 87 $. Bien sûr, ce n’est que le début des économies. Les acheteurs peuvent voir la gamme complète des remises ici.

Cole Haan

Cole Haan gère simultanément deux excellentes ventes. Les acheteurs peuvent profiter d’une offre d’achat de 50% sur les styles de vente pour hommes et femmes, ainsi que 30% de réduction sur leurs achats sur tout le site. Compte tenu du nombre d’articles essentiels de garde-robe saisonniers (comme les espadrilles respirantes, les baskets de tous les jours et les lunettes de soleil), c’est la preuve que deux ventes valent certainement mieux qu’une.

Formation intelligente

Si le fitness est votre priorité absolue pendant l’isolement social, c’est le moment idéal pour faire le plein d’articles de fitness, notamment des baskets de course, des équipements d’entraînement en intérieur, des trackers et des montres intelligentes, des vêtements de natation et des vêtements grâce à la vente de printemps de Clever Training. Actuellement, les acheteurs peuvent bénéficier de 20% de réduction sur les articles au prix fort lorsqu’ils utilisent le code SPRING20 lors de leur commande.

Levi’s

Levi’s annule la totalité de son site – de 40% de réduction pour être exact – pour les acheteurs qui utilisent le code SILVER40 lors du paiement. Cela signifie que le denim éponyme de la marque, y compris les jeans, les shorts et les vêtements d’extérieur, représente désormais une fraction de leurs prix d’origine.

Nike

Nike est un autre détaillant de sport proposant des remises importantes. Des milliers de modèles de chaussures et de vêtements sont actuellement en vente, dont plus de 40% sur leurs prix de détail. Certaines des pièces que nous avons examinées incluent les baskets de course Epic React Flyknit 2 de Nike (actuellement en vente pour 89 $), ses leggings d’entraînement Nike Pro Crop pour femmes (maintenant 35 $) et son pull innovant de performance Tech Fleece (maintenant 68 $).

Nordstrom Rack

Une variété de produits de bien-être, y compris des produits de soin de la peau, des trackers de fitness, des écouteurs sans fil et des bouteilles d’eau, est désormais supérieure à 70%. Pour les chasseurs d’offres, cela inclut les marques de créateurs et de qualité supérieure, telles que Fitbit et Kiehl’s.

SkinStore

Pour ceux qui cherchent à réorganiser leur cabinet de beauté, SkinStore organise son événement Friends and Family, qui comprend une remise de 25% pour les acheteurs qui utilisent le code FRIENDS lors du paiement. De plus, ceux qui dépensent plus de 150 $ recevront également un produit SkinMedica gratuit. La remise s’étend à une multitude d’étiquettes de soins de la peau populaires, notamment SkinCeuticals, Elta MD et Dermalogica.

South La Table

La casserole la plus vendue de tous les temps sur Sur La Table, sa cocotte Staub 4 pintes, est désormais à 75% de réduction. Ce four hollandais peut aider les chefs à domicile à perfectionner les rôtis, les ragoûts, les soupes et les ragoûts et est conçu pour durer des années à venir. De plus, il a une cote parfaite de cinq étoiles de centaines de clients. Avons-nous mentionné qu’il est également plus de 300 $ de rabais sur son étiquette de prix typique? En plus du design Staub, il y a une multitude de casseroles et poêles qui sont actuellement en promotion sur le site (que vous pouvez consulter ici).

Wayfair

Juste à temps pour la saison chaude, Wayfair organise une vente en plein air massive où les meubles, la décoration, les grillades, les unités de stockage, les bains à remous, les foyers et les jeux sont tous réduits jusqu’à 65% de leurs prix de détail. Et à la manière de Wayfair, ce n’est pas la seule vente qui se déroule actuellement. Les acheteurs peuvent également s’approvisionner en produits de nettoyage de printemps, en décoration intérieure et en rénovation de maison pour une fraction du coût.

