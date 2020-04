Vous souhaitez acheter une Lexus UX 250h? Il est désormais possible de le réserver en ligne en Espagne

Lexus déplace également des jetons et parie sur le monde en ligne pour permettre à ses clients d’achever une partie du processus d’achat d’une de leurs voitures. La société premium a permis un service de réservation en ligne pour la Lexus UX 250h afin de nous assurer une unité du populaire SUV hybride.

Le nombre de marques automobiles qui parient sur la vente de voitures en ligne en Espagne pour faire face, dans la mesure du possible, à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus COVID-19, augmente très rapidement. Lexus C’est une autre des entreprises qui a décidé de promouvoir ce canal de vente pour l’un de ses modèles. Plus précisément, pour votre véhicule le plus populaire sur notre marché.

C’est possible réservez en ligne la Lexus UX 250h avec finition Business. Ce SUV hybride est le modèle Lexus le plus populaire d’Espagne. C’était de loin son véhicule le plus vendu au cours de la dernière année 2019 avec un total de 3232 unités immatriculées. Il surpassait de loin la Lexus NX 300h, le “grand frère” de l’UX.

Les personnes intéressées à acheter une UX 250h en version Business ont désormais la possibilité de confirmer la réservation d’une copie via une plateforme en ligne dans le but d’être les premières à obtenir l’unité dès la réouverture des concessions ses portes.

Comment réserver le Lexus UX 250h Business en ligne

Pour réaliser Processus de réservation en ligne UX 250h Business c’est assez simple. Accédez simplement au site Web de Lexus Espagne et entrez dans la section du modèle UX. Dans ce document, nous devons remplir un formulaire simple et faire la réservation précédente versement d’une caution de 1 000 €. Le paiement s’effectue par carte de crédit ou de débit. Le prix de départ de l’UX 250h Business disponible à la réservation en ligne est de 34 000 €.

Lexus UX 250h Affaires, équipements et conception

Le niveau de finition Business apporte avec lui certains éléments de conception spécifiques, tels que les roues en alliage de 17 pouces. De plus, le modèle disponible à la réservation en ligne sur le site Web de Lexus est proposé en deux couleurs: blanc sonique ou titane. Un autre déterminant clé de ce modèle est sa dotation, très complète tant en termes de technologie que de sécurité.

Ensuite, nous passons en revue le équipement standard le plus pertinent y compris la cessation d’activité du VUS Lexus à succès:

Système de sécurité Lexus + jantes en alliage professionnel de 17 pouces Phares bi-LED Phares antibrouillard avant avec technologie LED Aide au stationnement Caméra de recul Apple CarPlay et Android Auto Système audio Lexus Premium Système d’appel électronique Système d’appel d’urgence

Prix ​​de l’activité Lexus UX 250h en Espagne

MécaniqueAffairesBusiness Navigation2.0 250h36,300 € 38,100 € 2,0 250h 4WD38,300 € 40,100 €

Prix ​​valables à partir d’avril / 2020 sans inclure de remises ou autres promotions.