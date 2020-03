Vous travaillez à distance? Ce sont les plus grands avantages et inconvénients de la vidéoconférence

Alors que de plus en plus d’entreprises se retirent, ce sont des moyens d’être plus efficaces et efficients lors des conférences téléphoniques.

Mise à jour: depuis le début de cette histoire, l’épidémie mondiale de coronavirus a fait de la visioconférence un élément essentiel au maintien des activités des entreprises. Cette histoire a initialement été publiée en 2017, mais les conseils sont toujours aussi pertinents.

Voici 10 choses à faire et à ne pas faire qui, selon moi, améliorent l’expérience globale d’une vidéoconférence.

À faire: Désactivez le microphone lorsque vous ne parlez pas, même si vous êtes seul dans la pièce. Le bruit de fond peut être une distraction gênante et étouffer le déroulement de toute réunion.

À faire: Soyez conscient de vos paramètres vidéo. Vérifiez si votre microphone est mis en sourdine avant de livrer un monologue de deux minutes que personne n’entendra.

Ne pas: Positionnez votre caméra trop bas, trop haut ou accrochée à un autre moniteur. Les angles de caméra étranges peuvent être très gênants – et peu flatteurs – lors des appels de vidéoconférence. Assurez-vous que votre caméra est à hauteur des yeux et sur le moniteur que vous prévoyez d’utiliser pour la conférence.

À faire: Assurez-vous que votre pièce est bien éclairée (l’éclairage latéral est le meilleur). Peu de choses sont pires que d’avoir une réunion professionnelle tout en ayant l’impression de parler à quelqu’un dans un donjon. Utilisez la lumière naturelle des fenêtres ou allumez simplement le plafonnier dans la pièce pour égayer la conférence.

À faire: Portez des vêtements appropriés. Je sais qu’il peut être tentant – surtout si vous travaillez à domicile – de porter une chemise de travail et un short de sport mais de vous habiller comme si vous vous rencontriez face à face. Vous ne savez jamais si vous allez devoir vous lever soudainement ou si votre appareil photo risque de tomber. Portez donc des vêtements propres et professionnels pour vos appels vidéo.

À faire: Votre art mural ou vos décorations doivent être adaptés au travail et votre environnement propre. Si votre chambre ressemble à un dortoir d’université après une cintreuse, nettoyez-la ou trouvez une autre pièce. Cela comprend également votre bureau! Évitez d’avoir plusieurs tasses à café, plats et poubelles à la surface.

À faire: Testez votre microphone avant de passer un appel vidéo, surtout s’il s’agit d’une réunion importante. Testez-le par vidéoconférence avec votre collègue avant la réunion. Rien n’est pire que d’essayer de partager quelque chose de critique et de ne pas pouvoir communiquer clairement car votre clarté audio et votre volume sont médiocres.

À faire: Si vous êtes en groupe sans vidéo, entrez-vous avant de parler. Pensez à quelque chose comme “Salut, c’est Jim, j’ai une question.” Alors que plusieurs programmes vous informeront de qui parle, les numéros de ligne de conférence ne seront donc pas polis et vous présenteront.

Ne pas: Consultez ou lisez des courriels ou parcourez des articles pendant l’appel vidéo. Cela comprend également la réalisation de travaux supplémentaires au-delà de l’appel. Il est facile pour les autres participants de savoir si vous n’êtes pas entièrement concentré et présent lors de l’appel vidéo.

À faire: Lorsque vous parlez, regardez dans l’appareil photo au lieu de vous regarder parler sur l’écran de l’ordinateur. Cela aidera les autres personnes à se sentir comme si vous étiez à 100% engagé et présent.

Il est important de se rappeler que les vidéoconférences sont essentiellement des interactions en personne qui permettent aux entreprises de communiquer plus efficacement.

