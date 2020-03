Vous travaillez à domicile? Ensuite, il est temps de mettre à niveau votre chaise de bureau.

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Les entrepreneurs comprennent depuis longtemps les avantages de permettre à leurs employés de travailler à distance. Les startups ont à peu près inventé le travail contemporain à partir des politiques domestiques. Mais maintenant, cet aspect de la culture des startups se généralise, avec des millions de travailleurs plongeant dans le travail à domicile dans le cadre de notre effort collectif de distanciation sociale.

À la suite de ce changement, beaucoup de gens réalisent soudainement qu’ils ont besoin d’une mise à niveau de leur configuration de bureau à domicile. Et si c’est le cas pour vous, la première chose que vous devez faire est de vous débarrasser de cette chaise de bureau fragile que vous avez depuis l’université et de la remplacer par une chaise Omega. Et maintenant, vous pouvez obtenez un rabais supplémentaire de 10% sur votre achat en utilisant le code de coupon OMEGA10 à la caisse.

Crédit d’image: Unsplash

Lorsqu’il s’agit de créer un espace de travail efficace et sain, rien n’est plus important que la chaise dans laquelle vous allez vous asseoir pendant cinq à dix heures par jour. Une mauvaise posture assise a été scientifiquement liée à de nombreux problèmes de santé, notamment les douleurs aux épaules et au dos, la fatigue, l’humeur, une mauvaise circulation, l’efficacité respiratoire, les maux de tête et même la fonction sexuelle.

“Lorsque nous avons une mauvaise posture, nous ajoutons de la tension et de la compression à des structures qui n’étaient pas censées supporter ce poids. Ces contraintes et ces tensions s’accumulent avec le temps et usent nos os, nos articulations et nos ligaments, changeant même la façon dont nos muscles tirent, “Le Dr Stacey Pierce-Talsma a expliqué à US News & World Report. Spécialiste de la médecine manipulatrice ostéopathique, Pierce-Talsma poursuit en expliquant que” non seulement une mauvaise posture peut ajouter du stress et de la tension, mais cela peut également vous fatiguer ” plus rapidement. “

Un type particulier de mauvaise posture assise appelée «assise sacrée» peut être particulièrement problématique. L’assise sacrée est lorsque vous vous asseyez en avant sur le siège d’une chaise, avec votre bassin pointé vers l’arrière de la chaise à un angle de 45 degrés. Cette posture exerce une pression sur votre sacrum, qui est la structure osseuse en forme de bouclier à la base de vos vertèbres lombaires.

“L’assise sacrée peut avoir des effets profonds sur la fonction sexuelle des hommes et des femmes car cette posture raccourcit et resserre les muscles du plancher pelvien, qui sont nos principaux muscles sexuels”, explique la kinésithérapeute et auteure Isa Herrera. “Lorsque les muscles du plancher pelvien sont tendus et faibles, ils ne peuvent pas exercer leur puissance et leur force, et le résultat final peut être des orgasmes faibles ou inexistants.”

Bien sûr, la plupart des gens n’ont pas de chaises de bureau ergonomiques haut de gamme chez eux. Et la raison en est que la plupart des gens n’ont jamais passé assez de temps dans leur bureau à domicile pour justifier les dépenses. Cependant, maintenant que vous allez travailler à domicile dans un avenir prévisible, vous devez jeter un œil aux chaises Omega.

Crédit d’image: chaise Omega

Les chaises Omega sont des merveilles de l’ingénierie ergonomique moderne. Ils sont spécifiquement conçus pour vous aider à imiter une posture debout saine lorsque vous êtes assis – avec votre poitrine ouverte et votre bassin légèrement incliné vers l’avant – tout en stabilisant simultanément le sacrum et en soutenant la région lombaire.

Fabriquées avec une maille ultra respirante à trois couches et des composants mécaniques hautement raffinés, les chaises Omega vous permettent de peaufiner chaque aspect de votre position assise. Cela comprend la hauteur, l’inclinaison et l’inclinaison du siège; la position du support lombaire; la hauteur, les angles, l’inclinaison et l’inclinaison des accoudoirs; et le positionnement des repose-jambes et appuie-tête amovibles.

Les chaises Omega sont actuellement disponibles en trois couleurs différentes pour s’adapter à tous les décors.

Crédit d’image: chaise Omega

Crédit d’image: chaise Omega

Crédit d’image: chaise Omega

Les trois modèles de chaises Omega sont livrés avec la livraison gratuite et un essai sans risque de 30 jours. Et si cela ne suffisait pas, lorsque vous achetez directement sur le site Web Omega Chairs, vous économisez 200 $ sur le prix de vente normal. Et n’oubliez pas de profitez de ce code de réduction de 10%, OMEGA10.

Donc, si vous allez passer beaucoup plus de temps à travailler à la maison, vous devez investir dans une chaise de bureau haut de gamme pour vous garder en bonne santé. Et vous ne trouverez pas de meilleure offre sur une chaise haut de gamme qu’une chaise Omega.

