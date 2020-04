Vous travaillez à domicile? Essayez cette application de méditation de premier ordre pour rester concentré.

Restez attentif et sans anxiété pendant la quarantaine.

Avril

28, 2020

2 min de lecture

Nous vivons des temps anxieux. La pandémie de coronavirus continue d’avoir un impact sur l’économie mondiale, de faire fluctuer le marché boursier et d’obliger les entreprises à licencier des employés ou à réduire les heures. C’est un moment effrayant pour la plupart des gens. De plus, ceux qui ont la chance de conserver un emploi sont obligés de travailler à domicile, dans de nouveaux environnements avec de nouvelles attentes qui peuvent ne pas être propices à leur réussite. Avec autant de facteurs de stress, c’est peut-être le bon moment pour envisager de commencer une pratique de méditation.

La méditation peut vous donner un sentiment de calme et d’équilibre qui peut profiter à la fois à votre bien-être émotionnel et à votre santé physique. Grâce à la méditation, vous pouvez éliminer la surcharge d’informations et l’anxiété qui s’accumulent chaque jour, réduisant ainsi le stress et réduisant le risque de développer des troubles liés au stress. De plus, la méditation peut vous aider à acquérir une nouvelle perspective sur les situations stressantes et à réduire certaines des émotions négatives que vous ressentez pendant la quarantaine.

Si vous souhaitez commencer par la médiation, Unplug Meditation App est le moyen idéal pour commencer.

Unplug a été nommée meilleure application de méditation n ° 2 de CNET pour vous aider à vous sentir en détresse et a obtenu 4,9 étoiles dans l’App Store. Avec Unplug, vous obtiendrez plus de 700 séances de méditation guidées pour toutes les situations, dirigées par plus de 60 enseignants experts. Vous pouvez créer des listes de lecture personnalisées, tenir un journal de méditation, définir des objectifs et des rappels, suivre vos progrès et interagir avec une communauté de milliers de personnes qui utilisent Unplug pour toutes sortes de raisons. Que vous souhaitiez réduire l’anxiété, vous concentrer davantage sur le travail, dormir plus ou toute autre chose, Unplug peut vous aider.

Un abonnement d’un an à Unplug est 34% de réduction sur 59,99 $ maintenant à seulement 39 $.

