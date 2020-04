Vous voulez augmenter vos ventes aujourd’hui? Offrez une remise de 30%

Dans une enquête auprès de plus de 5 000 acheteurs, les gens ont dit qu’ils étaient ouverts à la publicité … tant que le prix est réduit.

Avril

14, 2020

4 min de lecture

Si vous allez faire de la publicité pendant la pandémie de COVID-19, offrez une remise – ou mieux encore, offrez quelque chose gratuitement.

C’est le grand point à retenir d’une enquête auprès de 5 531 consommateurs, réalisée par le site canadien d’examen des produits Chick Advisor. L’entreprise a interrogé des gens sur les types de publicité qu’ils font et ne veulent pas voir en ce moment.

C’est un sujet important, car de nombreux entrepreneurs ne savent pas comment communiquer pendant cette crise. Peut-on faire de la publicité, se demandent-ils? Est-il OK d’envoyer des emplacements froids? La réponse: oui, tant que vous répondez aux besoins des gens et que vous leur parlez à partir d’un lieu de compréhension. “En ce moment”, explique le consultant en affaires Adam Bornstein, “l’idée d’un étranger tendant la main et disant:” Je pensais que vous pourriez utiliser cela “, est l’une des choses les plus gentilles que vous puissiez faire.”

Alors, que veulent les consommateurs et à quoi pensent-ils lorsqu’ils voient de la publicité aujourd’hui? Voici ce que l’enquête a révélé.

1. Donnez-leur ce qu’ils veulent… mais baissez le prix

Si vous pouvez baisser votre prix ou même donner quelque chose gratuitement, vous avez l’attention des gens.

Les résultats étaient très clairs à ce sujet: 84% des personnes ont déclaré vouloir voir des publicités pour un échantillonnage gratuit des produits, et 58% ont déclaré qu’elles aimeraient voir des remises pour les produits qu’elles aiment déjà. Considérez d’où viennent ces personnes: Beaucoup d’entre elles ont été licenciées ou ont vu leur salaire réduit – en fait, 84% d’entre elles ont dit qu’elles étaient préoccupées par leurs finances – alors elles cherchent des moyens d’acheter des choses dont elles aiment sans pesant sur leurs budgets.

2. Le numéro de réduction magique est de 30%

L’enquête a demandé aux gens: “Quel est le rabais minimum dont vous auriez besoin pour vous convaincre de faire vos achats?”

La réponse: Presque personne ne voulait une remise de 10%, une poignée de personnes allait bien avec une remise de 15%, et près d’un quart des personnes étaient contraintes par une remise de 20%. Mais le grand gagnant était une remise de 30% – avec près de la moitié de tous les répondants disant que le nombre les convaincrait d’acheter.

3. Les gens aiment vraiment la livraison gratuite

“Si une marque que vous aimiez vous offrait une incitation à acheter dans sa boutique en ligne des articles que vous aimez mais qui ne sont pas des nécessités”, a demandé le sondage, “quelle incitation auriez-vous besoin de voir pour effectuer l’achat?”

Voici comment les gens ont classé les incitations, du plus au moins souhaité:

Livraison gratuite sans dépense minimale (ou très faible) Rabais plat sur tout l’achatCadeau de grande valeur à l’achat «Dépensez plus, économisez plus» (avec un rabais plus élevé pour les achats plus importants)

4. C’est le bon moment pour obtenir les commentaires des consommateurs

Beaucoup de gens ont du temps à perdre, et ils sont prêts à vous en donner une partie: 79% des personnes ont déclaré qu’elles seraient heureuses de répondre au sondage en ligne d’une marque tant qu’elles en auraient le temps. En fait, vous pourriez même être submergé de réponses. Il y a quelques semaines, Seamless a envoyé une invitation à remplir son enquête en échange d’une carte-cadeau Amazon de 5 $, et la réponse a été si forte que de nombreuses personnes n’ont pas pu accéder à l’enquête.

De petites incitations comme cette carte de 5 $ pourraient générer plus de réponses, mais ce n’est pas réellement nécessaire, selon l’enquête Chick Advisor. Seulement 12% des personnes ont déclaré avoir besoin d’une incitation pour donner leur avis.

5. Atteignez les gens là où ils se trouvent.

Dans l’enquête, la plupart des gens ont déclaré que cela ne les dérangeait pas de voir de la publicité à la télévision, en ligne, sur les réseaux sociaux ou à la radio. Donc, si c’est là que vous atteigniez les consommateurs auparavant, c’est un bon endroit pour continuer.

Un gros changement potentiel: si vous ne produisiez pas de vidéos, il est temps de commencer. Parmi les personnes interrogées, 60% ont déclaré que cela ne les dérangeait pas de voir des didacticiels vidéo ou d’autres contenus vidéo qui racontent l’histoire d’une marque.

