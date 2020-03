Vous voulez booster la productivité de votre équipe? Envisagez de créer un lieu de travail à l’extérieur.

À l’aide de quelques chaises et tables dans l’arrière-cour de votre bureau, vous constaterez rapidement que vos employés se sentiront rafraîchis, énergiques et pleins de bonnes idées.

Mars

16, 2020

3 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

Avec le temps qui commence à se réchauffer, votre équipe aura bientôt envie de quitter les confins de ses cabines et de profiter de la vitamine D si nécessaire. Mais ne laissez pas l’absence de corps dans les bureaux vous faire croire que votre équipe n’est pas concentré sur l’atteinte de leurs objectifs; Des études suggèrent qu’une évasion extérieure du bureau pourrait en fait rendre vos employés plus productifs.

Comme le note Eva M. Selhub, médecin à Harvard, l’exposition à l’extérieur offre une multitude d’avantages pour la santé, notamment des niveaux de stress plus bas, une réponse immunitaire améliorée, ainsi qu’une augmentation de la productivité, de la concentration et des niveaux globaux de créativité – tout cela peut se produire avec aussi peu que 20 minutes d’exposition à l’extérieur.

Donc, si vous cherchez à garder le moral et à rendre votre équipe productive au cours des prochains mois, pensez à créer un espace de travail extérieur pour votre entreprise. À l’aide de quelques chaises et tables dans l’arrière-cour de votre bureau, vous trouverez bientôt vos employés rafraîchis, énergiques et pleins de bonnes idées.

Pour vous aider à configurer votre espace de travail en plein air, nous avons compilé six options de meubles de patio élégantes que vous pouvez acheter dès maintenant.

Nusa 3pc – Ensemble de causerie en faux rotin

Crédit d’image:

Cible

Pour les moments où votre équipe a besoin de se détendre, de se détendre et de se sentir à l’aise (pensez aux séances de remue-méninges, aux déjeuners ou aux happy hours après le travail), installez-les confortablement dans cet élégant ensemble de chaise de club. La collection vibrante, qui comprend deux fauteuils profonds ainsi qu’une petite table d’appoint, se trouve également le Nusa 3pc Faux Rattan Chat Set en vente dès maintenant pour seulement un cheveu de moins de 162 $.

Causeuse de patio Bangor

Crédit d’image:

Cible

Cette causeuse en matériaux mixtes apporte une touche moderne à la terrasse de votre bureau. Et en prime, sa construction résistante aux intempéries, au visage et à la rouille signifie également que vos employés pourront profiter du mobilier pour les saisons à venir.

Table de pique-nique en bois d’acacia Catriona 3pc

Crédit d’image:

Cible

Pour ceux qui recherchent un paysage de table plus grand pour asseoir leur équipe sur un budget modeste, les tables de pique-nique sont une excellente solution. Ces conceptions, y compris la table de pique-nique en bois d’acacia Catriona de Target, donnent à votre équipe beaucoup d’espace pour organiser des réunions à l’extérieur ou se réunir autour d’une bouchée à manger. Cette conception en particulier a reçu des critiques élogieuses de la part d’anciens clients, avec une note: “Cette table est belle et facile à assembler, très à la mode et robuste.” Ça ne va pas beaucoup mieux que ça.

Sectionnel de patio Kipp Platform

Crédit d’image:

Cible

Une grande coupe, telle que cette option du projet 62, donne à votre équipe suffisamment d’espace pour profiter des rayons du soleil lors de leurs réunions hebdomadaires. Le Kipp Platform Patio peut accueillir cinq personnes confortablement, et sa conception ouverte en forme de L peut être complétée par des chaises et des tables supplémentaires.

Ensemble de 3 chaises de patio en faux bambou

Crédit d’image:

Cible

L’humble chaise en osier obtient une mise à niveau à la mode avec l’ensemble de chaise de patio en faux bambou. Ce design résistant aux intempéries est livré avec un fauteuil en bambou aux tons naturels qui ne demande qu’à être allongé, ainsi qu’une petite table d’appoint assortie. La combinaison des deux en fait un lieu de rencontre idéal pour votre prochain tête-à-tête, si vous nous le demandez.

Ensemble de conversation pour patio 3 pièces Carag

Crédit d’image:

Cible

Le confort est la clé, mais vous voulez aussi un espace extérieur qui soit aussi esthétique. Heureusement, le Carag Patio Chat Set marie les deux ensemble, offrant à vos employés un design accrocheur de couleur qu’ils peuvent apprécier lorsque le temps commence à se réchauffer.

.