Vous voulez réussir? Arrêtez de penser à l’échec

Voici comment éviter de vous saboter et de saboter votre entreprise.

Mars

18, 2020

6 min de lecture

“Si vous voulez réussir, pourquoi perdez-vous du temps à penser à combien vous ne voulez pas échouer?” C’était une question simple qui a changé ma façon d’aborder les affaires et la vie. La peur de l’échec est très puissante, mais ce qui est plus puissant est la peur du succès.

Lorsque je soutiens mes clients dans leur capacité à réaliser plus dans la vie, je leur demande ce qui leur passe par l’esprit qui les empêche de s’en prendre à lui, que ce soit pour parler à cette personne attirante, pour envoyer cet e-mail à un investisseur potentiel ou même pour salle de gym. Parmi leurs réponses figurent souvent: «Eh bien, je ne sais pas quoi dire» ou «Et si elle n’aime pas ce que j’ai à dire? Les gens se bombardent de «et si».

Je comprends, tous ces scénarios pourraient se produire, mais la vérité est qu’ils ne l’ont pas encore fait. Néanmoins, l’incertitude entourant ces «et si» vous enlève votre courage et votre confiance pour aller de l’avant, même en sachant que cela pourrait améliorer votre entreprise et votre vie.

Permettez-moi d’expliquer pourquoi cela se produit et ce que vous pouvez faire à ce sujet.

L’échec est conçu pour nous protéger d’une mort émotionnelle

Vous ne voulez pas échouer. Vous ne voulez pas non plus mourir. Cela peut sembler extrême, mais votre cerveau et vos sentiments ne peuvent pas faire la différence entre les deux. Vous ne voulez pas faire d’erreurs, être gêné et avoir honte. Vous faites donc tout votre possible pour rechercher le plus d’informations possible et créez des scénarios qui garantissent que ce que vous essayez de faire est pratiquement à l’épreuve des pannes.

Voici ce qui se passe également: pendant que vous faites preuve de diligence raisonnable, vous recherchez également des raisons pour lesquelles vous ne devriez pas prendre cette chance. Vous ne le réalisez peut-être pas, mais au moment où vous entrez dans une pièce, ouvrez votre e-mail ou même vous réveillez, votre esprit recherchera une excuse pour justifier pourquoi vous ne devriez pas approcher et parler à quelqu’un qui vous attire, parlez-en à cela investisseur au sujet de votre entreprise ou allez au gymnase pour vous entraîner.

Votre esprit dit: “La salle de gym est trop loin.” “Je dois me réveiller tôt.” “Je ne peux pas me réveiller aussi tôt.” “Je suis déjà trop fatigué.”

“Elle parle à ses amis et je ne veux pas l’interrompre.” “Cet investisseur ne veut pas me donner d’argent.”

Pendant que vous vous préparez à éviter l’échec, à inventer des choses et à passer par tous les scénarios que vous pouvez éventuellement concevoir, vous dépensez zéro énergie pour vous préparer à ce qui se passerait si vous réussissiez.

L’échec simulé ressemble à un échec réel

Vous mettez votre esprit à travers chaque scénario où l’échec est possible au point où il semble réel. Vous simulez ces expériences si souvent que cela semble réel, même si rien ne s’est réellement passé. Après un certain temps, votre esprit vous incite à croire que vous avez toute cette «expérience» autour de l’échec, alors que vous ne l’avez jamais réellement vécu – juste des milliers de simulations. Par conséquent, il semble que vous construisez une expérience autour de la planification, de l’évitement et de la navigation autour des échecs.

Cela fait que votre esprit n’a aucune idée de ce à quoi ressemble le succès, comment le gérer et comment vous pouvez le développer. En d’autres termes, le succès est si inconnu qu’il fait peur – peut-être plus effrayant que l’échec. Votre esprit ne peut pas comprendre à quoi pourrait ressembler le succès parce que vous n’avez jamais mis votre esprit à travers ces scénarios.

Comment éviter de saboter votre réussite

Imaginez maintenant que vous avez passé tout ce temps et cette énergie à vous concentrer sur l’échec sans avoir pris en compte l’autre «et si…». Que se passe-t-il si vous envoyez cet e-mail demandant une réunion d’investisseurs, et non seulement l’obtenez, mais sécurisez également l’investissement? Et si vous alliez voir cette personne séduisante et qu’elle était si réceptive et excitée que vous vous attendiez à le faire? Et si vous alliez au gymnase, montiez sur ce tapis roulant et que c’était assez facile?

Si vous ne préparez pas votre esprit à ce qui se passerait si vous réussissiez, il n’est pas surprenant que lorsque cela se produise, vous ne savez pas quoi faire. Lorsque mes clients atteignent un certain niveau de succès, ils ne s’y attendaient pas ou ne s’y préparaient pas, souvent, ils le perdent.

Quand vous avez tellement peur de l’échec, vous mettez toute votre énergie pour l’éviter. Je le constate particulièrement lorsque les clients recherchent plus d’informations au lieu d’appliquer ce qu’ils savent déjà. Cette information «finale» n’existe pas, mais vous la recherchez, priant pour que votre chemin vers la réussite soit indolore, ce que nous savons impossible.

Pensez au succès de la même manière que vous pensiez à l’échec

Et si vous planifiiez et prépariez le succès? C’est ce que tu veux de toute façon. Votre énergie et votre concentration ont tendance à devenir réalité, donc si vous mettez toute votre énergie pour éviter l’échec, il est probable que vous le manifestiez inconsciemment. Si c’est vrai, mettre toute votre énergie vers le succès peut créer un scénario différent.

Pendant la plupart de nos vies, nous avons passé tellement de temps et d’énergie à essayer d’éviter l’échec. L’inverser en planifiant le succès, la chose même que vous voulez, concentre votre énergie dessus. Quand cela arrive, vous n’êtes pas surpris ou dépassé. Au lieu de cela, cela fait partie de votre plan.

La seule différence est que la peur de l’échec est quelque chose que votre esprit pense avoir suffisamment vécu pour vous familiariser avec lui. Avec cela, vous avez maintenant la chance de créer une relation similaire, plus puissante avec votre peur du succès, quelque chose de nouveau et d’inconnu pour vous – pour l’instant.

Ce changement peut changer la vie en limitant votre concentration sur l’échec et les «et si» et en tournant plutôt votre attention sur ce qu’il faut faire lorsque vous réussissez. Même en utilisant ce langage, le succès devient plus inévitable. Mes clients ont appris à préparer, planifier, répondre, tirer parti et en construire davantage. Maintenant, vous le pouvez aussi.

