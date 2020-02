Voyager au temps du coronavirus: ce qu’il faut savoir

Voyage au temps du coronavirus est le titre d’un vademecum préparé par SosTariffe.it a préparé une infographie qui résume 13 choses à savoir avant de voyager.

Les zones rouges en Italie

Tout d’abord, il est bon de souligner quels sont les zones rouges, c’est-à-dire les foyers à partir desquels la propagation du coronavirus a commencé en Italie, soit un total de 11: les municipalités lombardes de Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini et la municipalité de Vo ‘Euganeo, en Vénétie.

Les zones rouges sont soumises à certaines interdictions d’accès et d’éloignement en raison de la présence d’agents chargés de l’application des lois à divers points de contrôle. Ceux qui se sont rendus dans les zones rouges au cours des 14 derniers jours sont tenus d’informer l’ASL qu’ils bénéficieront d’une “surveillance médicale” et d’un “isolement fiduciaire”.

la zones jaunes, ou plutôt ceux qui ne constituent pas le centre du foyer, mais qui sont en tout cas plus à risque, sont les zones de Lombardie, Vénétie, Piémont, Émilie-Romagne, Ligurie, Trentin-Haut-Adige et Frioul-Vénétie Julienne.

Aucune limitation pour ceux qui déménagent en Italie.

Pays étrangers qui ont bloqué l’entrée de ceux en provenance d’Italie

Pour le moment, certains pays ont préparé un période de quarantaine ou la voiture – quarantaine pour ceux qui voyagent depuis l’Italie ou de certaines régions de celle-ci: Royaume-Uni, Roumanie, Malte, Israël, Pologne, Émirats arabes unis, Inde et Croatie. Il existe également certains États dans lesquels les Italiens ne sont actuellement pas autorisés à entrer. Pour les voyages dont la destination est une “zone rouge” due à une infection par le coronavirus, une annulation et un remboursement pour des raisons de sécurité sont prévus.

Ceux qui ont réservé un voyage dans des pays comme la Jordanie, l’Iraq, le Turkménistan, El Salvador, les îles Seychelles, Maurice et le Koweït ne pourront pas partir car les citoyens italiens se sont vu refuser l’accès. Quant aux remboursements, ils seront possibles s’ils sont fournis par votre assurance voyage ou selon les conditions de l’entreprise individuelle.

Ceux qui atterrissent à Pékin en provenance de pays touchés par le coronavirus sont tenus de s’auto-mettre en quarantaine 14 jours, afin d’éviter une épidémie de retour. La Russie conseille à ses citoyens de ne pas se rendre en Italie, en Corée du Sud et en Iran, mais n’a imposé aucune interdiction. La même chose a été recommandée par les autorités de l’Arabie saoudite.

Le Royaume-Uni a imposé l’auto-quarantaine à tous les sujets qui empêchent le virus de se répandre, les soi-disant «zones rouges» même en l’absence de symptômes, tandis que ceux qui voyagent depuis le reste du nord de l’Italie seront tenus de le faire dans présence de symptômes.

En Hollande, il a été ordonné de ne pas se rendre dans les municipalités italiennes qui représentent l’épidémie de coronavirus, ni à Rome et dans le Latium. La France a renvoyé à la maison les enfants qui étaient en voyage en Lombardie ou en Vénétie au cours des 14 derniers jours et a prévu des contrôles sur les trains français de la ligne Paris-Milan.

Aucune limitation par l’Allemagne, alors que les passagers en provenance d’Italie sont enregistrés à l’aéroport de Prague et la compagnie nationale bulgare, Bulgarian Air, a annulé tous les vols à destination et en provenance de Milan, jusqu’au 27 mars, pour lesquels il est prévu remboursement complet.

Comment voyager en toute sécurité

Le site officiel à consulter pour vérifier si un pays est à risque voyage du ministère des Affaires étrangères, qui est constamment mis à jour sur les nouvelles restrictions que certains pays étrangers ont décidé d’appliquer aux voyageurs en provenance d’Italie. Sur le site, il y a la section “Recherche par pays” accompagnée d’informations spécifiques sur une éventuelle limitation de l’accès des Italiens.

Pour réserver un voyage pendant cette période, il est conseillé de le faire en activant une assurance voyage qui prévoit le remboursement en cas d’annulation et la couverture des frais médicaux.

Ceux qui voyagent en train, en avion, en voiture et par tout autre moyen doivent prêter plus d’attention que d’habitude au respect des règles normales d’hygiène et d’hygiène, notamment en essayant de se laver les mains plus souvent et de mettre les coudes devant la bouche en cas de toux ou d’éternuements, considérant qu’il n’y a pas de restrictions sur les déplacements sur le territoire national, à l’exception de la “zone rouge”.