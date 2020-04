Voyons les dernières réalisations de Binance

S’il y a une entreprise qui ne s’est pas arrêtée face à l’adversité, accumulant des réalisations et réalisant des projets, c’est bien Binance. La preuve en est les projets qu’ils ont développés le mois dernier dans le monde des crypto-monnaies. Dans un récent rapport, la plus grande bourse du monde a exposé plusieurs de ses réalisations à ce moment, mais ici nous nous concentrerons sur la mise en évidence du top 5.

Il convient de mentionner que la bourse fait tout cela conformément à sa vision d’entreprise. Selon ce qu’ils se sont liés, ce qu’ils recherchent est de fournir toutes les solutions possibles pour tous les besoins du monde de la crypto. Cela va de la fourniture d’informations et d’analyses aux solutions d’achat, de négociation et de rétention.

5 grandes réalisations de Binance au cours du mois

Au mois 33 de cette entreprise, qui a débuté en mars, ils sont restés actifs. Mais parmi les principales réalisations, nous trouverons les suivantes.

1. Acquisition de CoinMarketCap par Binance

CoinMarketCap est le site Web de crypto-monnaie le plus visité au monde. Par conséquent, nous ne pouvons ignorer ce que cela signifie pour la bourse d’avoir acquis cette société. Avec cette décision, CoinMarketCap peut profiter de l’expérience, des ressources et de l’échelle de l’échange pour renforcer ses offres. Par offres, nous entendons des données de crypto-monnaie plus précises, opportunes et de qualité.

Cependant, ils ont noté que les deux sociétés fonctionneront séparément, car CoinMarketCap reste déterminé à maintenir son indépendance et son intégrité. Ils ont également souligné que c’était le résultat d’un effort qui avait commencé l’année dernière.

2. Lancement des options de cryptographie

Au cours de ce mois, la société Chanpeng Zhao a publié “Binance Options”, qui impliquait le démarrage des options de vente et d’achat de Bitcoin. L’échange a souligné que ces options de cryptographie ont des périodes d’expiration comprises entre dix minutes et un jour aux prix du marché. Vous pouvez trouver un guide à ce sujet ici.

Ce qui précède est une continuation de ce qu’ils ont fait en septembre 2019, lorsqu’ils ont publié «Binance Futures». Après sept mois, elle est désormais la première bourse à terme du marché des crypto-monnaies.

3. Ouverture d’un échange propulsé par Binance Cloud en Corée

La troisième réalisation majeure de l’échange en ce moment est le lancement de Binance.KR. Ce qui est intéressant, c’est qu’il s’agit du premier de nombreux échanges à utiliser la solution Binance Cloud. Il s’agit du nouvel échange qui dessert la Corée du Sud et offre des taux de négociation nuls jusqu’au 30 juin pour échanger des crypto.

Page d’accueil de Binance.KR, le nouvel échange coréen Binance propulsé par Binance Cloud. C’est l’une des 5 plus grandes réalisations de Binance au cours du dernier mois, car elle facilitera l’accès du marché coréen aux crypto-monnaies. Source: Binance.KR

Plus d’échanges alimentés par Binance Cloud dans le monde sont attendus à l’avenir, ou du moins c’est l’aspiration que la société a rendue publique.

4. Créez un nouveau widget de chiffrement de navigateur dans Brave

En plus des investissements et des lancements de produits, la bourse s’est également associée à d’autres sociétés de cryptographie innovantes pour étendre sa présence.

Ils ont donc travaillé avec le navigateur Web basé sur Blockchain “Brave” pour y intégrer un widget d’échange. La chose intéressante est que ce widget permet aux utilisateurs de Brave d’échanger des crypto-monnaies via Binance, directement dans le navigateur.

5. Lancement du projet Crypto Against COVID

L’entreprise se caractérise par être une entreprise consciente de la contribution que la technologie et l’innovation peuvent apporter à la résolution de problèmes du monde réel. Par conséquent, via Binance Charity, ils ont lancé le projet Crypto Against COVID.

Avec cette initiative, la bourse lève 5 millions de dollars en crypto (BNB, BTC, BUSD et XRP) à dépenser principalement pour l’achat de fournitures médicales pour les pays gravement touchés par COVID-19.

Dans leur rapport, ils ont mentionné que jusqu’à présent, ils avaient contribué pour 2,4 millions de dollars à la cause. Ils ont également révélé que plus de 40 autres entreprises du secteur de la cryptographie ont engagé au total 275 000 $ pour l’initiative. Cela ajouterait un total net de 2,7 millions de dollars à ce jour en crypto.

Un bonus que nous pouvons mentionner des résultats de l’échange est que Binance Academy établira un institut de recherche Blockchain en Chine. Cet institut appelé “Lingang Research Institute” sera le centre du talent Blockchain et de l’application de la technologie Blockchain dans les technologies de pointe en Chine.

conclusion

Ce ne sont là que quelques-unes des réalisations que Binance aurait pu avoir au milieu de toute la crise pandémique, et elles couvrent une variété d’aspects. Par conséquent, nous gardons espoir que les mois à venir seront encore plus prometteurs pour le monde des crypto-monnaies s’il y a plus d’entreprises comme celle-ci.

